Meilleurs étuis de voyage pour PS5 2021

Ce n’est un secret pour personne que la PS5 est l’une, sinon la plus grande console jamais sortie. Malheureusement, avec sa forme volumineuse et honnêtement étrange, le système n’est pas le plus facile à déplacer ou à intégrer dans un centre de divertissement. Cependant, si vous voyagez beaucoup ou si vous partez simplement en vacances et que vous souhaitez emporter votre console avec vous pour ne manquer aucun des meilleurs jeux PS5, trouvez un excellent moyen de la transporter tout en protégeant le système. pourrait vous laisser perplexe. Heureusement, il existe déjà une poignée d’excellentes options disponibles pour trouver les meilleurs étuis de voyage pour PS5 en 2021. Ce sont nos choix pour les meilleurs.

Roi de la colline : Station de jeu portable Case Club PlayStation 5



La station de jeu portable Case Club PS5 fait tout en matière de gestion des voyages. Il peut transporter votre console, contenir des télécommandes, stocker des jeux, des câbles et des casques, et même arborer un moniteur Full HD sur lequel vous pouvez jouer aux jeux, si vous le souhaitez. Bien sûr, il s’agit d’une option haut de gamme et réservée uniquement à ceux qui cherchent à jouer tout droit sorti d’un boîtier.

Pratique et spacieux : Étui de voyage pour console USA Gear



Un étui plus traditionnel, l’étui de voyage USA Gear offre une résistance à l’eau et aux rayures et une poignée robuste pour que vous puissiez emporter votre console où que vous soyez. De nombreux compartiments sont également inclus, vous pourrez donc emporter des objets supplémentaires, notamment une manette, un casque ou des jeux.

Ce robuste sac de voyage USA Gear transporte votre PS5 en toute sécurité où que vous alliez. Il offre une résistance à l’eau et aux rayures dans un emballage compact à transporter. De plus, il y a beaucoup de compartiments pour accueillir généreusement des articles supplémentaires.

Un étui rigide : CASEMATIX Hard Shell Travel Case



Casematix vise à offrir aux joueurs une option beaucoup plus robuste, car son étui de voyage pour la PS5 arbore une coque dure et des inserts en mousse personnalisés pour les éditions standard ou numériques de la PS5. L’étui s’adapte à la console, arbore une coque rigide « anti-écrasement » et, grâce à ses inserts en mousse, absorbe également les chocs.

L’inconvénient de cet étui est son prix et le manque de compartiments pour tout ce qui est en dehors de la console, son support et deux contrôleurs, mais il est difficile d’affirmer que ce n’est pas l’étui le plus protecteur disponible.

Élégant et élégant : l’étui PS5 de Partage



Si vous voulez un étui plus élégant et plus minimaliste pour transporter votre PS5, alors Partage a le sac pour vous. Avec une simple façade blanche arborant uniquement le logo de la marque, cet étui offre suffisamment d’espace pour ranger votre console, deux manettes et même une pile de jeux si vous le souhaitez. Le sac est également doté d’une bandoulière pour que vous puissiez garder votre système très convoité près de votre poitrine à tout moment.

Accessoires gratuits : sac de rangement pour étui G-STORY pour PS5



Le sac de G-Story présente de nombreuses exigences standard pour les étuis de voyage, notamment un tapis antidérapant, une finition en nylon imperméable de haute qualité et une poignée de transport en cuir. Contrairement à d’autres marques, cependant, G-Story comprend également des accessoires gratuits pour votre contrôleur DualSense, avec une housse de protection en silicone et des capuchons de stick analogique inclus avec l’achat de l’étui.

Accessoires gratuits : Sac de rangement Topaty pour PS5



Le sac de rangement PS5 de Topaty est probablement le plus indescriptible des étuis disponibles pour la console, et ce n’est pas une mauvaise chose. Si vous préférez ne pas annoncer que vous transportez une console de nouvelle génération avec vous pour une raison ou une autre, alors c’est pour vous. Malheureusement, le sac de Topaty n’a assez de place que pour la console et deux contrôleurs, et bien qu’il ait une pochette à fermeture éclair, il serait probablement difficile d’y mettre beaucoup plus.

Des tonnes d’excellentes options d’étuis de voyage PS5

Malgré son lancement il y a moins d’un an, il existe une quantité surprenante de valises de voyage disponibles si vous prévoyez de prendre votre PS5 sur la route. Si vous cherchez quelque chose qui fait tout, y compris jouer à des jeux, alors la station de jeu portable Case Club sera faite pour vous. Mais, bien sûr, cela fait bien plus que simplement stocker votre console, donc ce n’est peut-être pas pour tout le monde.

Si vous recherchez quelque chose qui offre une protection sérieuse, alors l’offre hardshell de Casematix peut être pour vous. Non seulement il a des caractéristiques d’étanchéité, mais son boîtier robuste et ses inserts en mousse le rendent également résistant à l’écrasement et aux chocs. Le sac de rangement Topaty est également un excellent choix si vous souhaitez rester discret lors de vos voyages, mais que vous souhaitez tout de même emporter du matériel de jeu avec vous.

Il est difficile de se tromper avec l’une des options de cette liste. Mais, malheureusement, quand il s’agit de prendre votre PS5 en déplacement, ce n’est pas exactement le plus facile à faire par vous-même. Le système n’est pas le meilleur partenaire de voyage, grâce à sa conception volumineuse et, franchement, à son cadre gigantesque. Cependant, avec une planification minutieuse et un étui approprié, vous pourrez protéger votre console et vous assurer que vous aurez l’une des meilleures machines de jeu au monde avec vous où que vous alliez.

