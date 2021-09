Meilleurs étuis en cuir pour iPhone 13 Pro 2021

in

Meilleur

étuis en cuir pour iPhone 13 Pro iMore 2021

Vous avez certainement besoin de l’un des meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro pour protéger votre iPhone 13 Pro. Le cuir n’est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous aimez le cuir, vous voudrez probablement entourer votre iPhone de cuir de luxe. J’ai inclus des options végétaliennes sur cette liste au cas où vous aimeriez l’aspect et la sensation du cuir mais pas, eh bien, le cuir. Voici les meilleurs étuis en cuir pour iPhone 13 Pro.

Propre à Apple : étui en cuir Apple iPhone 13 Pro avec MagSafe



Choix du personnel

Vous ne pouvez jamais vous tromper avec un étui conçu par l’équipe Apple. Cet étui en cuir spécialement tanné et fini développera une patine chaude au fil du temps. L’intérieur est doublé de microfibre douce pour accueillir votre iPhone. Il est compatible avec MagSafe, vous pouvez donc l’utiliser avec un chargeur MagSafe et d’autres accessoires MagSafe. Vous avez le logo Apple au dos et de nombreuses options de couleurs.

Cuir américain Horween : étui en cuir moderne NOMAD



Cet étui raffiné est fait de TPU pour une excellente protection, puis enveloppé de cuir américain Horween dans votre choix de trois couleurs : naturel, noir et brun rustique. Il y a un point d’attache pour lanière et l’étui est compatible MagSafe. Il existe également une version folio si vous souhaitez emporter des cartes et de l’argent avec vous lors de vos déplacements et laisser le portefeuille à la maison.

60 $ chez NOMAD Folio : 80 $ chez NOMAD

Cuir végétalien : Brique en cuir CYRILL pour iPhone 13 Pro



Si vous aimez l’apparence et le toucher du cuir mais que vous ne voulez pas de vrai cuir, jetez un coup d’œil à la brique en cuir de CYRILL. Vous adorerez la doublure intérieure en microfibre douce, le dos en PC dur, les pare-chocs flexibles en TPU et le panneau en cuir synthétique avec un logo “C” doré. Choisissez entre Noir ou Naturel.

19 $ sur Amazon

Cuir d’aubaine : Étui en cuir Kqimi Premium pour iPhone 13 Pro



Obtenez du cuir véritable de première qualité sans le prix élevé. Kqimi propose un boîtier robuste en TPU et PC avec un panneau en cuir souple de première qualité à l’arrière. Les parties TPU et PC du boîtier sont noires, bien que vous puissiez choisir parmi plusieurs couleurs pour le panneau en cuir.

16 $ sur Amazon

Étui de créateur : Étui mince en cuir Coach pour iPhone 13 Pro



Ce magnifique étui a une texture si délicieuse avec son cuir italien gaufré avec logo “C” en relief. Ça sent le luxe. L’intérieur est lisse et velouté au toucher. L’étui mince en cuir Coach pour iPhone 13 Pro est compatible avec MagSafe.

60 $ chez Incipio

Multifonctionnel: Bellroy Phone Case 3 Card



Ce magnifique étui en cuir de qualité supérieure dispose d’un emplacement pratique pour ranger jusqu’à trois cartes ou de l’argent. Ouvrez le compartiment et utilisez-le comme béquille pour regarder des vidéos. Il y a des emplacements à l’intérieur pour ranger une carte SIM et un code PIN supplémentaires. Le cuir élégant est antimicrobien et est disponible dans un tas de couleurs.

79 $ chez Bellroy

Bonne affaire MagSafe : Étui LONLI en cuir nappa véritable pour iPhone 13 Pro avec MagSafe



LONLI vous apporte le cuir véritable et la compatibilité MagSafe à un prix inférieur. Le cuir Nappa italien provient de la tannerie Gruppo Mastrotto. L’étui est volontairement sans logo et doublé de microfibre soyeuse. Il devient plus souple avec le temps. Choisissez parmi Caramel ou Noir.

27 $ sur Amazon

Affaire folio : Étui portefeuille en cuir Shieldon pour iPhone 13 Pro



Laissez le portefeuille à la maison. Vous pouvez ranger vos objets essentiels dans les trois fentes pour cartes et une fente pleine longueur de cet étui folio en cuir véritable. Le rabat folio peut également être plié en une béquille pour le visionnage de vidéos. Choisissez parmi de nombreuses options de couleurs.

30 $ sur Amazon

Protection anti-chute végétalienne : étui en cuir PU testé contre les chutes militaire Humixx pour iPhone 13 Pro



Obtenez une protection contre les chutes de qualité militaire dans un étui en cuir végétalien ajusté et soyeux (mais pas glissant). Le cuir nano silicone est conçu pour éviter les traces de doigts, les rayures et les glissades.

24 $ sur Amazon

À votre ceinture : étui pour iPhone en cuir WaterField Latigo



Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, une pochette pour iPhone plutôt qu’un étui ajusté, consultez le Latigo de WaterField. Glissez votre iPhone 13 Pro à l’intérieur, puis attachez-le à une ceinture ou même simplement à la ceinture de votre pantalon avec les puissants aimants à l’intérieur. Choisissez parmi trois couleurs : gland, noir ou marron foncé.

99 $ à WaterField

Classique : Étui MagSafe Mous Limitless 4.0 pour iPhone 13 Pro



Les étuis Mous sont ultra-protecteurs tout en conservant un profil mince grâce à la technologie d’absorption des chocs AiroShock. L’étui est assez solide en main mais pas trop encombrant. De plus, il a juste l’air chic; il a certainement ce facteur cool.

60 $ chez Amazon 60 $ chez Mous

Luxe artisanal : Pad & Quill LeatherSafe Luxury Books pour iPhone 13



Placez votre iPhone 13 Pro à l’intérieur du plateau en bois de cerisier, puis l’étui protecteur en cuir s’enroule pour protéger votre iPhone lorsqu’il n’est pas utilisé. Le rabat folio contient 4 à 6 cartes, vous n’avez donc pas besoin d’un portefeuille séparé. Une découpe à l’arrière du boîtier s’adapte à un chargeur MagSafe, qui fonctionne à travers le cadre en bois.

110 $ chez Pad & Quill

Lequel des meilleurs étuis en cuir pour iPhone 13 Pro devriez-vous acheter ?

La première décision que vous devrez prendre est de savoir si vous voulez du cuir véritable ou du faux cuir. Ensuite, décidez si la compatibilité MagSafe est importante pour vous. Si vous pensez que vous ne voudrez jamais utiliser un chargeur MagSafe ou d’autres accessoires MagSafe (ou si cela ne vous dérange pas de retirer l’étui), vous pouvez probablement économiser quelques dollars en obtenant un étui sans lui.

Vous pouvez toujours acheter un étui Apple en toute confiance, et l’étui en cuir pour iPhone 13 Pro avec MagSafe ne fait pas exception. Bien sûr, vous savez que cela fonctionnera à merveille avec l’iPhone et avec tous vos accessoires MagSafe. Apple propose comme toujours une belle variété de couleurs élégantes.

L’étui MagSafe de Mous Limitless 4.0 est une beauté. C’est l’un de ces cas dont vous comprenez mieux l’attrait lorsqu’il est réellement entre vos mains. Il se sent et a l’air si bien en personne.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun de ces cas. Chacun d’eux protégera votre téléphone avec style. Pour une protection complète, n’oubliez pas de vous procurer également l’un des meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone 13 Pro.

