Meilleurs étuis en cuir pour Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2021

étuis en cuir pour Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android Central 2021

Les meilleurs étuis Note 20 sont disponibles dans toutes les tailles, couleurs et nuances, mais les matériaux sont ce qui sépare vraiment les actes de classe des imitateurs. Le plastique est bon marché, le métal empêche le chargement sans fil et le bois est agréable mais inflexible. Le cuir est luxueux en main, facile à travailler et il garde votre téléphone aussi haut de gamme que son prix. Ce sont les meilleurs étuis en cuir Galaxy Note 20 Ultra sur le marché aujourd’hui.

La perfection de première partie : Samsung Leather Cover



Les étuis en cuir de Samsung sont les meilleurs depuis des années maintenant. Parfaitement assortie à chacun des coloris du Note 20 Ultra, cette coque svelte est parfaitement sculptée pour chaque courbe du téléphone.

À partir de 28 $ chez Amazon 28 $ chez Best Buy

Sensation pleine fleur : Portefeuille Snakehive Vintage



J’adore absolument la sensation de suède d’un cuir pleine fleur comme celui utilisé sur l’étui Snakehive Vintage Wallet. Mieux encore, il se décline en une demi-douzaine de coloris, dont un magnifique vert bouteille et turquoise.

39 $ sur Amazon

Digne d’un roi : UAG Monarch



C’est l’un des étuis en cuir les plus robustes du marché, combinant un pare-chocs durable et extra-adhérent avec un dos en cuir et un cadre en alliage. Ce boîtier à cinq couches bénéficie également d’une garantie de 10 ans si vous vous accrochez d’une manière ou d’une autre à votre Note 20 Ultra pendant une décennie.

À partir de 40 $ chez Amazon 60 $ chez Walmart

Fente mince : fente pour carte en cuir Kowauri



Il s’agit de cuir synthétique plutôt que de l’article authentique, mais je suis prêt à pardonner cela en échange d’un étui portefeuille beaucoup plus mince que les folios. Vous obtenez également un pare-chocs plus facile à saisir et qui ne s’usera pas avec le temps.

À partir de 15 $ sur Amazon

Synthétique Slim : Cuir Almiao Slim



Si vous aimez le style mince mais que vous n’avez pas besoin de la fente pour carte, cet étui vous offre un peu de coussin à la place. Malheureusement, il n’est pas disponible dans autant de couleurs, mais il est adhérent, abordable et plus protecteur, grâce au pare-chocs en TPU sur les bords.

À partir de 14 $ sur Amazon

Bloquez les méchants : FYY RFID-Blocking Wallet



Ce portefeuille en cuir est doté d’un filet anti-RFID intégré dans le folio, protégeant vos cartes de crédit des écumeurs qui se cachent dans la foule, ce qui en fait l’un des meilleurs étuis Note 20. Je suis également fan de cet étui portefeuille car il est disponible dans des couleurs amusantes comme le violet et le bleu, pas seulement le noir et le marron.

26 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Pourquoi Samsung fabrique le meilleur étui en cuir pour Galaxy Note 20 Ultra

De nos jours, les bons étuis en cuir sont de plus en plus difficiles à trouver, mais heureusement, Samsung fabrique toujours des étuis en cuir de première qualité pour ce grand et haut de gamme. La housse en cuir Samsung est disponible dans un joli brun neutre, un noir discret et un vert pin profond pour ceux qui sont encore déçus que Mystic Green se limite au plus petit Note 20.

Si vous préférez vos étuis en cuir avec une sensation plus englobante et une fonctionnalité accrue, l’étui portefeuille à blocage RFID FYY est un véritable étui en cuir qui ne dépasse pas le prix et ne devient pas trop volumineux pour être pratique. Le blocage RFID ne devrait pas interférer avec Samsung Pay, mais aidera à garder vos cartes de crédit en sécurité pendant qu’elles sont dans leurs emplacements.

Si vous avez besoin de plus d’idées d’étuis, nous avons rassemblé les étuis Best Note 20 Ultra, ainsi que les meilleurs étuis robustes et étuis portefeuille.

