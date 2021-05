Meilleurs étuis et accessoires pour stylet S pour Samsung Galaxy S21 Ultra 2021

Meilleur

Étuis et accessoires pour stylet S pour Samsung Galaxy S21 Ultra Android Central 2021

L’un des derniers smartphones de Samsung, le Galaxy S21 Ultra, impressionne par ses tonnes de fonctionnalités fabuleuses, notamment des appareils photo incroyables et un design super élégant complété par un écran absolument magnifique de 6,8 pouces. Le téléphone est IP68 résistant à la poussière et à l’eau, mais il est toujours important de le protéger avec un étui. Et bien que l’appareil ne soit pas livré avec le populaire Samsung S Pen, il fonctionne parfaitement avec un. Il est donc facile de saisir le S Pen – facilement le meilleur stylet pour les téléphones Android comme celui-ci – à utiliser avec ce téléphone. Pendant que vous y êtes, pensez à choisir parmi les meilleurs étuis S Pen et autres accessoires pour compléter l’expérience.

Marque de confiance: Spigen Liquid Air P



Choix du personnel

Vous ne pouvez jamais vous tromper avec un boîtier Spigen, et celui-ci est en fait livré avec un emplacement intégré pour accueillir un S Pen. Il est mince et moulant avec une surface mate antidérapante qui est confortable à tenir tout en tapotant ou en notant des notes. Avec une protection de qualité militaire et la technologie Air Cushion, votre précieux téléphone sera entièrement protégé.

20 $ chez Amazon

Avant-gardiste: étui Nillkin avec porte-stylo S



Fabriqué en cuir avec un dos rigide pour PC, cet étui comprend un support S Pen cool à l’arrière pour que vous ne perdiez jamais l’accessoire pratique. Disponible en marron ou noir, le boîtier est antichoc et anti-rayures tout en étant doux au toucher.

20 $ chez Amazon

Puissance de marque: Étui à rabat Samsung Galaxy S21 Ultra S-view avec ensemble de stylos S



Allez directement à la source avec cet ensemble de marque Samsung qui comprend un étui à rabat S-view pour le smartphone ainsi qu’un S-Pen qui se range parfaitement dans le support à l’intérieur de la coque. L’étui offre une protection antimicrobienne sur toute la surface de l’appareil, y compris la face avant via sa couverture folio.

90 $ chez Amazon

Tips ‘n’ tweezers: Remplacement des pointes / pointes XBC avec pince de retrait



Il arrive un moment où vous devrez peut-être remplacer les pointes / pointes du S Pen, et c’est là que ce kit entre en jeu. Il est livré avec deux paquets de pointes / pointes pour un total de 10, ainsi qu’une paire de pinces qui sera utile pour supprimer l’ancien. Il comprend également une broche d’éjection du plateau de la carte SIM en tant qu’accessoire bonus qu’il est toujours bon d’avoir sous la main.

7 $ chez Amazon

Pointes noires et grises: pointes / pointes de remplacement Ubrokeifixit



Si vous aimez la possibilité d’avoir des pointes grises et noires, ce kit de remplacement comprend trois pointes de couleur noire et une paire de gris. Facile à installer (aucune instruction n’est incluse, ce kit est donc idéal pour ceux qui savent comment changer la pointe), il est livré avec une pince à épiler et une application et un retrait faciles.

5 $ chez Amazon

Samsung simple avec S Pen: Coque en silicone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G avec S Pen



Cet étui officiel de Samsung offre une protection de base et est livré avec un véritable S Pen, vous obtenez donc les deux à la fois. Naturellement, il dispose également d’une fente pour contenir le S Pen lorsque vous ne l’utilisez pas, fixé sur le côté gauche de l’étui où vous pouvez facilement le faire sortir lorsqu’il est temps de vous rendre au travail. C’est un bel étui fin qui sera parfait pour un usage quotidien.

76 $ chez Amazon

Rechargez-le: support de chargeur NANAMI Qi



Gardez le téléphone allumé pendant que vous notez des notes ou naviguez sur des pages Web à l’aide du stylet S Pen d’une main tout en laissant l’autre libre d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Le support offre une charge sans fil Qi à 10 W, vous pouvez donc charger d’autres appareils compatibles sans fil. Positionnez le téléphone en orientation paysage ou portrait afin de pouvoir travailler sur des feuilles de calcul, rédiger des notes, effectuer des calculs et plus encore pendant que le téléphone est posé sur votre bureau.

13 $ chez Amazon

Pourquoi obtenir le Samsung S Pen pour le smartphone Galaxy S21 Ultra?

Quand vous pensez au Samsung S Pen, vous pensez traditionnellement aux tablettes Samsung Galaxy et à la ligne Note, avec lesquelles le Pen a toujours été utilisé. Mais la prise en charge du S Pen pour le smartphone S21 Ultra a ouvert un tout nouveau monde de possibilités et a marqué la première fois que Samsung propose une prise en charge du stylet en dehors de sa populaire série Note. Le S Pen vous aide à tout, de la prise de notes à l’esquisse, offrant ainsi l’avantage d’une meilleure précision que celle que vous obtiendriez du bout du doigt. Il est également utile pour naviguer plus facilement et plus facilement sur les sites Web et les documents, sélectionner des éléments et bien plus encore à partir de l’écran aux dimensions généreuses du téléphone.

Il y a beaucoup d’autres choses intéressantes que vous pouvez faire avec un S Pen. Cependant, gardez à l’esprit que toutes les fonctions du S Pen qui fonctionnent sur un appareil Galaxy Note ne fonctionneront pas sur l’Ultra S21, y compris celles qui nécessitent la prise en charge Bluetooth, comme les fonctions gestuelles pour contrôler les diaporamas et sauter des chansons. Mais pour naviguer dans les menus, écrire des choses, prendre des notes ou faire des croquis, un S Pen est un outil précieux pour accompagner le smartphone S21 Ultra. Et cela vaut la peine de saisir l’un des meilleurs étuis S Pen pour l’accompagner. Nous aimons le cas de Spigen à cet égard, grâce à la façon dont il intègre parfaitement le Pen sur le côté, ainsi que la réputation de qualité de Spigen. Mais il existe également d’autres options à considérer, ainsi que des kits d’accessoires qui vous aideront à prolonger la durée de vie du stylo afin que vous puissiez l’utiliser pendant des années.

Cela dit, si vous n’avez pas nécessairement besoin d’un étui intégrant un support S Pen, il existe de nombreux autres étuis Galaxy S21 Ultra parmi lesquels choisir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

rock On

Augmentez le volume de votre Galaxy S21 avec ces écouteurs sans fil

Si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil pour votre Galaxy S21, nous avons ce qu’il vous faut. Des options budgétaires qui commencent à seulement 30 $ aux écouteurs sans fil haut de gamme qui établissent une nouvelle norme pour l’industrie, nous avons rassemblé les meilleurs écouteurs sans fil pour le Galaxy S21.

protection ultra claire

Voici les meilleurs étuis transparents pour le Samsung Galaxy S21 Ultra

Bien que vous souhaitiez protéger votre nouveau smartphone sophistiqué Samsung Galaxy S21 Ultra et son magnifique écran de 6,8 pouces, vous voudrez également montrer l’appareil élégant dans la finition de couleur de votre choix. Un étui clair aide dans les deux cas, nous avons donc rassemblé certains des meilleurs que vous puissiez acheter cette année.