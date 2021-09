Meilleurs étuis et étuis Lenovo Chromebook Duet 2021

Meilleur

Housses et étuis Lenovo Chromebook Duet Android Central 2021

Trouver la meilleure coque pour votre Lenovo Chromebook Duet peut sembler difficile. Après tout, il n’existe pas beaucoup d’offres officielles pour l’un de nos Chromebooks préférés, et comment savoir quels boîtiers tiers sont fiables ? Heureusement, vous n’avez pas à deviner. Nous avons dressé cette liste pratique des meilleurs étuis Lenovo Chromebook Duet disponibles actuellement pour vous aider à trouver la meilleure protection possible pour le dernier ajout à votre arsenal technologique.

Fonctionnelle et complète : Housse pour ordinateur portable imperméable en toile Domiso 10,1 pouces



Choix du personnel

La housse pour ordinateur portable imperméable en toile de 10,1 pouces de Domiso rassemble la fonctionnalité, la protection et le prix ultimes en un seul endroit. Grâce à sa conception en toile imperméable, à son interface USB externe et à son trou pour casque, il est parfait pour le Lenovo Chromebook Duet.

19 $ sur Amazon

Une protection simple mais efficace : Lenovo Laptop Ultra Slim Sleeve 10 pouces



La pochette officielle ultra mince pour ordinateur portable 10 pouces de Lenovo est parfaite pour votre Lenovo Chromebook Duet. Il est élégant, mince et parfait pour ceux qui ont besoin d’un minimum d’accessoires dans leur sac à dos. Cependant, il n’y a pas d’accessoires supplémentaires ni d’imperméabilisation, alors faites attention à ces tasses à café.

27 $ chez Amazon 39 $ chez Walmart

Prise en main avec style : pochette pour ordinateur portable Lonmen 10,1 pouces



La housse pour ordinateur portable Lonmen 10,1 pouces est parfaite si vous souhaitez une protection résistante à l’eau pour votre Lenovo Chromebook Duet, mais préférez un design plus élégant sans aucune fonctionnalité supplémentaire. Il y a aussi une poignée intégrée à l’extrémité, ce qui facilite le transport de votre Chromebook Duet avec vous, où que vous alliez.

14 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Drop king: Housse pour ordinateur portable étanche DOMISO 10,1 pouces antichoc



Autre entrée de Domiso, cette housse pour ordinateur portable étanche et antichoc de 10,1 pouces vous offre une protection supplémentaire contre les éléments. Il y a aussi l’avantage supplémentaire de pouvoir dormir tranquille, sachant que si votre Lenovo Chromebook Duet vous glisse des mains, vous n’aurez pas à vous soucier qu’il se brise en morceaux.

19 $ chez Amazon 26 $ chez Walmart

Accessoirisez activement : Domiso Housse étanche pour ordinateur portable 10,1 pouces avec poignée arrière



Domiso a beaucoup à offrir aux utilisateurs de la famille Chromebook 10,1 pouces, et la housse étanche pour ordinateur portable avec poignée arrière n’est qu’un autre de son arsenal d’options. Avec deux grandes poches situées à l’avant de l’étui et le revêtement imperméable très apprécié de l’entreprise, la housse étanche pour ordinateur portable Domis 10,1 pouces avec poignée arrière est facile à transporter et à emporter avec tous vos accessoires.

9 $ sur Amazon

Protection contre les chocs : étui de protection robuste UAG 8-11 pouces



Les étuis souples offrent un minimum de protection, mais votre Chromebook sera sain et sauf dans l’étui durable d’UAG. Fabriqué à partir d’un matériau antidérapant tactile avec un motif attrayant sur le dessus. S’il vous échappe des mains et tombe au sol, il sera toujours sain et sauf grâce à la certification des normes militaires de test de chute (MIL-STD 810G-516.6).

55 $ chez Amazon 55 $ chez Walmart

Élégant et élégant : Kenneth Cole Reaction Polyester 12 pouces pour ordinateur portable/tablette



Ce sac Kenneth Cole est assez grand pour loger votre Lenovo Chromebook Duet ou autre tablette ou ordinateur portable sous le seuil de 12 pouces. Fabriqué à partir de polyester durable, il projette un air de professionnalisme et dispose d’une variété de compartiments pour ranger tous vos accessoires tout en protégeant votre technologie. Il peut également transporter vos objets plus volumineux si nécessaire afin qu’il puisse tirer des tâches doubles et triples.

38 $ chez Amazon 39 $ chez Newegg

Simplicité discrète : étui pour tablette en cuir véritable Caison



Pas intéressé par un étui épais et rigide ou un sac polyvalent? Cette pochette en forme d’enveloppe a la taille parfaite pour votre Lenovo Chromebook Duet. Glissez simplement votre ordinateur dans l’étui léger en cuir véritable. Sa doublure intérieure en peluche peut garder votre Chromebook exempt d’éraflures et de rayures, et il y a un simple boîtier à pression pour s’assurer qu’il n’y a pas de déversements ou de chutes accidentels. Il est également disponible dans un noir discret avec une touche de couleur sur les bords pour que les choses restent amusantes.

23 $ sur Amazon

Mince mais solide : tomtoc Portfolio Case



Si un étui rigide est dans les cartes pour vous, mais que vous ne voulez pas quelque chose qui ressemble à un blindage, l’étui tomtoc Portfolio est un choix moins sévère que certains des autres étuis plus protecteurs sur le marché. Il comporte également des compartiments à l’intérieur pour ranger les accessoires et comprend une poignée, il est donc facile à emporter avec vous lors de vos déplacements. Il n’est également que semi-dur, et la belle finition semblable à une toile à l’extérieur devrait l’aider à s’intégrer parfaitement avec vos autres effets personnels.

23 $ sur Amazon

Des choix, des choix, des choix

Il peut être difficile de trouver l’accessoire parfait pour votre Chromebook, car il existe de nombreuses options. Il en va de même pour trouver le meilleur étui Lenovo Chromebook Duet. Bien sûr, certains ne sont peut-être pas tous officiels, mais cela n’a pas d’importance tant que l’étui s’adapte à votre appareil et fait son travail. Certains offrent de multiples avantages dans un seul emballage, comme l’étui de protection robuste UAG. Il gardera votre Chromebook en sécurité et enveloppé dans un extérieur élégant.

Si vous ne cherchez pas à acheter un étui avec toutes les cloches et sifflets supplémentaires, la pochette ultra mince pour ordinateur portable Lenovo 10 pouces est plus que adaptée pour offrir une protection de base contre les éraflures et les rayures. De plus, vous avez l’esprit tranquille en achetant directement auprès du fabricant qui a sorti votre Chromebook. Il se trouve également qu’il est à la mode et discret.

Outre un étui, il existe d’autres moyens de protéger votre Lenovo Chromebook Duet. Pourquoi ne pas essayer un protecteur d’écran en cours de route ?

