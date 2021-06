Meilleurs étuis Galaxy S9+ 2021

in

Il existe de nombreux étuis disponibles pour le Samsung Galaxy S9+, mais il peut être difficile de séparer le bon du mauvais. Le beau et grand design du Galaxy S9+ se transformera rapidement en horreur après une mauvaise chute, donc un étui de qualité est presque une exigence. Nous avons rassemblé les meilleurs étuis Galaxy S9 plus, qui non seulement protègent votre téléphone, mais peuvent lui donner un nouveau look.

Tellement bon: Spigen Neo Hybrid conçu pour l’étui Samsung Galaxy S9



Vous obtenez un excellent design bicolore et un caoutchouc absorbant les chocs associé à un cadre en plastique dur pour une protection ultime.

À partir de 27 $ sur Amazon

Limpide : Spigen Ultra Hybrid



L’Ultra Hybrid de Spigen a une conception légère qui n’ajoute pas trop de volume tout en offrant une excellente protection pour votre appareil.

14 $ sur Amazon

De qualité militaire : étui de protection Amuoc



Avec un design soutenu par une évaluation de qualité militaire, vous pouvez être tranquille en sachant que votre Galaxy S9+ sera protégé de pratiquement tout.

12 $ sur Amazon

Robuste : Spigen Tough Armor conçu pour l’étui Samsung Galaxy S9 Plus



L’étui robuste de Spigen devrait protéger votre téléphone des pires chutes, et il y a une béquille pour regarder quelques vidéos YouTube.

À partir de 16 $ sur Amazon

C’est votre portefeuille : OCASE Wallet Case



Bénéficiez d’une double fonctionnalité avec cet étui portefeuille pratique. Avec un design en cuir sophistiqué, trois emplacements pour cartes et une poche pour billets, vous en avez pour votre argent.

19 $ sur Amazon

Protégé de tout : Catalyst Impact Case



Catalyst l’a fait sortir du parc avec cette affaire. Il a un dos clair et adhérent, une protection contre les chutes de 9,9 pieds et un design étonnamment mince. De plus, la combinaison de couleurs Blueridge/Sunset, en particulier, est magnifique !

15 $ sur Amazon

Magnifique dégradé : BAISRKE Slim Protective Case



Beaucoup de cas se ressemblent beaucoup, mais ce n’est pas le cas (heh) ici. Le boîtier de BAISRKE a un design dégradé époustouflant et offre une très bonne durabilité.

9 $ sur Amazon

Étui robuste le plus fiable : Étui OtterBox COMMUTER SERIES pour Samsung Galaxy S9+



OtterBox fabrique d’excellents étuis robustes, et il s’agit d’un étui de poche qui offre toujours la protection robuste que vous attendez de la marque.

20 $ sur Amazon

Beauté robuste : Caseology Legion pour Samsung Galaxy S9 Plus Case



Caseology’s Legion offre une superbe protection contre les chutes, des découpes généreuses pour l’appareil photo, le capteur d’empreintes digitales et les ports inférieurs, ainsi que plusieurs couleurs élégantes.

16 $ sur Amazon

Look luxueux : étui à motif en fibre de carbone Kitoo



Le motif attrayant en fibre de carbone de cet étui testé contre les chutes de 10 pieds offre non seulement une protection complète, mais est également magnifique. De plus, vous pouvez toujours recharger votre téléphone sans fil via celui-ci.

À partir de 20 $ sur Amazon

Protégez la valeur de reprise de votre Galaxy S9+

Le Galaxy S9+ est un grand et beau téléphone. Que vous ayez déjà accumulé une grande collection de cas au fil des ans ou que vous soyez à la recherche de votre premier, il existe une tonne d’excellentes options.

Notre principale recommandation en ce qui concerne les meilleurs étuis Galaxy S9 plus est le Spigen Neo Hybrid, qui est l’un des meilleurs étuis que vous puissiez obtenir pour pratiquement n’importe quel téléphone. Il a fière allure, a une excellente protection et est offert à un prix fantastique.

Un autre bon choix est l’étui portefeuille OCASE. Pouvoir protéger votre téléphone et transporter vos cartes/espèces avec un seul accessoire est incroyablement pratique, et c’est exactement ce que vous obtenez ici. La construction en similicuir qui se décline en quelques couleurs différentes le rend encore mieux.

Pour ceux d’entre vous qui ont tendance à être particulièrement maladroits, consultez le Catalyst Impact Case. Il vous couvre à peu près tout, y compris la protection contre les chutes de 9,9 pieds, la résistance aux chocs et l’absorption des chocs. Il est même livré avec une dragonne gratuite !

Vous cherchez quelque chose de différent de ce qui est sur cette liste ? Nous avons également d’autres rafles à considérer, y compris certains des meilleurs étuis minces pour le Galaxy S9+ ainsi que des étuis de batterie pour le S9+ pour ceux qui ont besoin d’une alimentation supplémentaire en déplacement.

