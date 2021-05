Meilleurs étuis Google Pixel 3 XL 2021

Meilleur

Coques pour Pixel 3 XL

Que vous ayez votre Google Pixel 3 XL depuis des années ou que vous ayez simplement réussi à en acheter un aujourd’hui, vous devriez vraiment vous procurer l’un des meilleurs étuis Pixel 3 XL (ou trois) pour protéger votre téléphone lorsque vous êtes dans le grand. , monde cruel – ou lorsque vous vous promenez dans votre appartement à 2 heures du matin comme un idiot à moitié aveugle, à moitié endormi. Quel que soit le scénario, protégez votre téléphone et montrez votre style avec l’un des meilleurs étuis pour Pixel 3 XL qui offrent style et durabilité.

Robuste et beau: Spigen Rugged Armor



Choix du personnel

Le Rugged Armor de Spigen est l’un de nos étuis de choix depuis des années: il se sent bien en main et protège votre téléphone ainsi que de nombreux étuis à double couche.

12 $ chez Amazon

Le facteur X: Ringke Fusion-X



Ce grand frère de la Fusion dispose d’un pare-chocs plus costaud et de coins renforcés pour une protection supplémentaire, et la version rouge translucide est si belle.

12 $ chez Amazon À partir de 12 $ chez Walmart

Protection blindée: Étui étui robuste complet SUPCASE Série Unicorn Beetle Pro



Cet étui multicouche a toutes les cloches et sifflets, du protecteur d’écran intégré à la construction à double couche en passant par un clip de ceinture inclus.

20 $ chez Amazon

Robuste et limpide: gardien poétique



Avec des accents de couleurs vives, un protecteur d’écran intégré et un rabat anti-poussière USB-C caoutchouté, le Poetic Guardian est à la hauteur de son nom robuste.

10 $ chez Amazon

Dur comme une pierre précieuse: Ringke Onyx



Les accents de fibre de carbone et les textures contrastées donnent à cet étui discret un aspect plus audacieux et une meilleure sensation en main. Il vient également dans un violet tamisé.

9 $ chez Amazon

Robuste et beau: URBAN ARMOR GEAR UAG



Doté de panneaux en cuir protégés par un «Armor Frame» et compatible avec le chargement sans fil, ce devrait être le seul étui dont votre Pixel 3 XL ait jamais besoin.

10 $ chez Amazon

Cristal clair: cristal liquide Spigen



Évitant les dos en polycarbonate dur qui ont tendance à produire des arcs-en-ciel gras, le TPU flexible du Liquid Crystal est facile à appliquer et plus confortable à saisir.

10 $ chez Amazon

Étui portefeuille élégant: Maxboost mWallet



Cet étui portefeuille a des coutures blanches pour contraster avec le faux cuir noir, un fermoir magnétique triangulaire et la couverture se replie en une béquille.

10 $ chez Amazon

Protection de marque: Étui OtterBox Symmetry Series



OtterBox est devenu le Kleenex des coques de téléphone robustes et offre un large éventail d’options de couleurs pour le Pixel 3 XL, mais mes préférés sont le Stardust et le Tonic Violet.

À partir de 10 $ chez Amazon

Cuir souple et succulent: Cuir Bellroy



Bellroy a fait un étui en cuir luxueux l’année dernière, et l’étui de cette année pour le Pixel 3 XL est fabriqué à partir de “cuir de tannerie LWG classé or” avec une fine doublure en microfibre.

29 $ chez Amazon

Obtenir la protection XL-ent

Que vous recherchiez la protection discrète du Spigen Rugged Armor ou que vous préfériez montrer la beauté naturelle de votre Google Pixel 3 XL avec l’élégant étui en cuir Bellroy, il y a un modèle pour tout le monde lorsqu’il s’agit des meilleurs étuis Google Pixel 3 XL. Pour un téléphone aussi cher, vous devez protéger votre investissement à coup sûr.

Si vous préférez un étui offrant une protection robuste sans cacher le style inné du Pixel, prenez le Poetic Guardian. Grâce au chargement sans fil du Pixel 3, vous pouvez laisser les volets anti-poussière en place sur le port USB-C et charger sans fil, en protégeant votre téléphone de la poussière, de la saleté et des flaques d’eau occasionnelles. Rappelez-vous juste: Quels que soient vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui!

A la recherche de quelque chose de plus spécifique? Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs étuis portefeuille, des meilleurs étuis robustes et des meilleurs étuis minces pour le Google Pixel 3 XL si aucun de ceux de cette liste ne vous chatouille.

