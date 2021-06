Meilleurs étuis Google Pixel 4a 2021

Meilleur

Le Google Pixel 4a était l’un des téléphones les plus convaincants de 2020, offrant d’excellentes performances et des appareils photo pour moins de la moitié du prix de son produit phare. Bien que cela puisse ne pas coûter des milliers de dollars, cela ne signifie pas qu’il est moins digne de protection. Que vous ayez besoin de pimenter le Just Black du Pixel 4a ou de le protéger du chaos devant votre porte, ce sont les meilleurs étuis Pixel 4a que vous pouvez acheter dès maintenant.

Jolie protection : Caseology Parallax pour Google Pixel 4a



Choix du personnel

Cet étui hybride est disponible en quatre combinaisons de couleurs éblouissantes – noir mat, bleu classique, violet et rose corail chéri – et offre une protection contre les chutes et une adhérence dans un profil compact.

À partir de 15 $ chez Amazon 16 $ chez Walmart

Garder l’avant et l’arrière : Révolution poétique



Cet étui robuste est livré avec un protecteur d’écran intégré au cadre avant, offrant une protection à 360 degrés pour votre Pixel 4a. J’aime aussi la béquille robuste à l’arrière qui peut être utilisée en portrait ou en paysage.

À partir de 15 $ sur Amazon

Durable et élégant : étui en tissu Google



Les étuis en tissu de Google sont depuis longtemps les préférés des fans, mais ils deviennent encore plus durables cette année car le tissu est tissé à partir de bouteilles en plastique recyclées. Et lorsque l’étui se salit, il est également lavable en machine !

40 $ chez Best Buy 32 $ chez Target

Robuste, mais mignon : OtterBox Commuter Series pour Google Pixel 4a



Ce boîtier hybride n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais ça va. Si vous n’êtes pas assez en sécurité pour porter un étui robuste et beau qui est rose et magenta, c’est une bonté plus robuste pour moi.

À partir de 30 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Ajoutez du piquant : Anccer Colorful Series pour Pixel 4a



Le Pixel 4a ne se lançant qu’en noir au début, je comprends vouloir ajouter de la couleur sans ajouter de volume. Le bleu audacieux et le vert émeraude sont agréables, mais il y a toujours de l’or rose si vous aimez une teinte plus douce.

À partir de 11 $ sur Amazon

Propre et clair : Spigen Liquid Crystal



Un profil mince et une excellente adhérence ont contribué à faire du Spigen Liquid Crystal l’un des boîtiers les plus populaires sur le marché au cours des dernières années. Les coussins d’air d’angle ici ne dépassent pas, donnant un look plus raffiné.

12 $ sur Amazon

Fonctionnel et tendance : Feitenn Folio Wallet



Cet étui en cuir synthétique peut contenir trois cartes et de l’argent tout en protégeant votre Pixel 4a du grand méchant monde extérieur. Un fermoir magnétique maintient les choses en ordre lorsqu’il est fermé et lorsqu’il est ouvert, le folio sert également de béquille.

11 $ sur Amazon

Prise en main : Caseology Vault



Il existe des millions de coques en TPU flexibles, mais j’aime le Caseology Vault car le panneau arrière a une texture subtile qui offre une excellente adhérence et une sensation agréable similaire au cuir.

13 $ chez Amazon 14 $ chez Walmart

Clair et compact : ESR Crystal Clear



Si vous préférez un étui transparent qui mettra en valeur les styles minimalistes du Pixel 4a, cet étui mince ajoutera de l’adhérence sans masquer ce G très important à l’arrière du téléphone.

9 $ sur Amazon

Emportez tout : couvercle de fente pour carte Teelevo



Malgré la compacité du Pixel 4a, il reste juste assez de place entre le capteur d’empreintes digitales et le bas du téléphone pour cacher quelques cartes de crédit. Le couvercle de la fente sert également de béquille.

14 $ sur Amazon

Style classique : Spigen Rugged Armor pour Pixel 4a



C’est l’une des plus anciennes gammes de boîtiers de Spigen, et c’est toujours celle que des milliers de personnes ne jurent que par. La texture sur les côtés ajoute une bonne adhérence, et je suis heureux de voir une différence de texture entre les accents du haut et du bas.

20 $ sur Amazon

Double portefeuille : Etui portefeuille en cuir Pordsioc



Cet étui portefeuille a des fentes à l’intérieur pour les cartes et l’argent, mais il y a aussi une fente pour carte coulissante sur le devant du folio où vous pouvez cacher deux cartes supplémentaires. Il y a aussi un trou pour un cordon, mais vous devrez en acheter un séparément.

10 $ sur Amazon

Coussins d’angle transparents : Ghostek Covert



L’étui transparent de Ghostek n’est en aucun cas une fleur délicate, et les coussins en gel peuvent mieux aider votre Pixel 4a à survivre aux chutes de coin si redoutées sans craquer l’écran. Trois couleurs sont disponibles, dont un rose mignon.

15 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Une sensation fabuleuse à moindre coût : Kwmobile Fabric Case



Si les étuis en tissu de Google n’ont pas assez de couleurs amusantes pour le tissu du dos, Kwmobile propose un étui en tissu en sept couleurs, dont ce « Corail » qui est plutôt un bordeaux profond. Les boutons sont découverts pour un accès plus facile.

À partir de 8 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs étuis pour Pixel 4a ?

Il y a beaucoup à aimer avec le Pixel 4a, mais le fait que la couleur Barely Blue ne soit pas disponible dans la plupart des endroits n’en fait pas partie. Heureusement, le noir va avec tout, et cela signifie que nous pouvons choisir un étui pour ajouter du piquant à notre Pixel ! Vous pouvez même obtenir une protection de marque avec votre couleur pop avec le Caseology Parallax. Le bleu marine classique est séduisant mais toujours un peu discret, mais si vous voulez être grand et audacieux, il y a aussi le rose corail ou le violet – la couleur chérie de la génération précédente Pixel 3a.

Si vous êtes dur avec votre téléphone et que vous avez besoin d’un étui plus résistant pour garder votre Pixel 4a intact et vivant, essayez le Poetic Guardian. Sa conception multicouche devrait aider votre Pixel 4a à mieux supporter les chutes, et un protecteur d’écran y est intégré pour protéger la vitre avant. La béquille à l’arrière peut être utilisée en mode portrait et paysage, ce qui est idéal pour ceux d’entre nous qui ont tendance à lire Twitter à table ou à laisser des notes Google Keep ouvertes à côté de notre ordinateur portable.

Il existe aujourd’hui une grande sélection d’étuis pour le Pixel 4a, des étuis minces aux étuis robustes, des étuis transparents aux étuis portefeuille. Et si vous souhaitez protéger l’avant de votre Pixel 4a, nous avons rassemblé les meilleurs protecteurs d’écran Pixel 4a que vous pouvez acheter.

