Meilleurs étuis Google Pixel 4a 5G 2021

Coques pour Pixel 4a 5G Android Central 2021

Bien que le Google Pixel 4a 5G ne remporte aucun concours de beauté, les meilleurs étuis Pixel 4a 5G égayent ce téléphone 5G abordable. La protection de votre investissement est primordiale, mais soyons réalistes. La vie est trop courte pour les coques de téléphone ennuyeuses. Heureusement, ces étuis pour Pixel 4a 5G sont tout sauf et ajoutent des touches de couleur et une protection supplémentaire pour garder votre téléphone comme neuf.

Protégez-vous: la série Tudia DualShield Merge



La série Merge de Tudia protège les pixels petits et grands depuis des années, et si vous avez besoin d’un support robuste pour votre Pixel 4a 5G dès le premier jour, cet étui fera le travail pour moins qu’une grande pizza.

12 $ chez Amazon

Sensation fabuleuse: étui en tissu Google



L’étui en tissu de Google est tout aussi incroyable sur le Pixel 4a 5G que dans les générations précédentes. Cette année, nous avons des options de couleurs amusantes comme le Blue Confetti et le classique mais toujours aussi sophistiqué Basically Black.

À partir de 32 $ chez Amazon À partir de 25 $ chez Best Buy

Texturation bicolore: parallaxe de caséologie



Si vous ne parvenez pas à choisir une couleur sympa pour votre coque Pixel 4a 5G, jetez un œil à la parallaxe, qui vous offre deux couleurs amusantes dans une coque. Je suis un adepte du Burgundy / Rose Gold, mais il y a aussi un Aqua Green bicolore qui est assez attrayant aussi.

À partir de 14 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Grip sans saleté: Spigen Liquid Air



Le châssis en plastique du Pixel 4a 5G est plus facile à garder que les téléphones à dos de verre, mais lorsque vos mains transpirent, le Liquid Air de Spigen ajoute une texture extrêmement adhérente à l’arrière et sur les côtés.

13 $ chez Amazon

Béquille pour la productivité: Supcase UB Pro



Disponible en noir, bleu ardoise et un rouge métallique chéri, la série de boîtiers la plus robuste de Supcase est là pour protéger votre investissement tout en ajoutant des fonctionnalités sous la forme d’un protecteur d’écran intégré et d’une béquille qui fonctionne en portrait et en paysage.

22 $ ​​chez Walmart

Protection renforcée: Ghostek Covert



Vous voyez les bandes rouge vif dans les coins de ce boîtier? C’est un gel absorbant les chocs, qui devrait aider votre Pixel 4a 5G à survivre à des chutes de 8 pieds. Il y a aussi une béquille intégrée près du bas du boîtier.

15 $ chez Amazon

Donnez-lui du piquant: Anccer Colorful Series Ultra Thin



Comme le Pixel 4a, nous n’obtenons pas de couleurs amusantes pour le Google Pixel 4a 5G, alors pourquoi ne pas prendre un étui coloré pour prendre le relais? La série colorée est si fine que vous oublierez qu’elle est là, mais elle ajoute encore un peu d’adhérence.

12 $ chez Amazon

Fit et felxible: X-Level Guardian



Disponible en trois couleurs, cette coque en TPU épousera chaque courbe de votre Pixel 4a 5G et ajoutera de l’adhérence sans ajouter de volume. Alors que l’ancre est en plastique dur sans aucune protection contre les chutes, le TPU du X-Level ajoute au moins un peu d’absorption des chocs.

À partir de 10 $ chez Amazon

Poches à l’intérieur et à l’extérieur: portefeuille en cuir Simicoo Vintage



Cet étui folio a des emplacements pour trois cartes et un rabat à l’intérieur, mais vous obtenez également un emplacement pour cartes supplémentaire à l’avant de l’étui pour les cartes que vous utilisez le plus souvent, comme une carte d’étudiant.

10 $ chez Amazon

Durable: étui transparent et robuste Poetic pour Google Pixel 3a



La série Guardian est connue pour ses accents de couleurs sauvages – comme la version vert acide disponible ici – mais le noir sur noir clair du Poetic Guardian vous permet de voir les accents de Google tout en protégeant l’arrière et l’avant du téléphone.

À partir de 19 $ chez Amazon

Look peluche: série Anccer Newborn



Cet étui à dos en cuir vous donne une sensation riche à l’arrière tout en offrant une meilleure adhérence et une meilleure protection du TPU sur le pare-chocs. La série Newborn est disponible en quatre couleurs, dont le rouge et un bleu vif.

16 $ chez Amazon

Cool old-school: Étui OtterBox COMMUTER SERIES



Il existe peu de fabricants de boîtiers dans le monde aussi connus et réputés qu’OtterBox. La série Commuter vous offre une double couche de protection sans être aussi ridiculement semblable à un tank que le Defender ou le Defender Pro.

31 $ chez Amazon

Toutes les jolies couleurs: étui en silicone TPU kwmobile



Si vous souhaitiez que le Pixel 4a 5G obtienne cette couleur bleu ciel comme le Pixel 4a – ou n’importe quelle couleur, vraiment – kwmobile vous a couvert, littéralement. Disponible en 16 couleurs, cette petite coque en silicone adhérente a au moins une teinte parfaite pour vous.

9 $ chez Amazon

Propre et clair: Spigen Ultra Hybrid



Le boîtier transparent hybride de Spigen vous offre la possibilité d’obtenir un pare-chocs complètement transparent ou un pare-chocs noir mat pour masquer les angles gênants que vous voyez habituellement sur un boîtier transparent sur les côtés.

À partir de 12 $ chez Amazon

Prolongez votre batterie: boîtier de batterie NEWDERY



Le Pixel 4a 5G a déjà une autonomie de batterie décente, mais si vous êtes un utilisateur expérimenté, il y a de fortes chances que vous souhaitiez toujours un peu plus de punch pour le garder en vie plus longtemps. Ce boîtier de batterie double la capacité de votre Pixel 4a 5G.

50 $ chez Amazon

Les meilleurs étuis Google Pixel 4a 5G vous offrent adhérence et glamour

Le Google Pixel 4a 5G n’obtient pas une couleur vert menthe sexy comme le Google Pixel 5, mais ces étuis apportent beaucoup de style et ajoutent une couche supplémentaire (ou deux) de protection. Le Tudia DualShield nous donne du bleu cyan et de l’or rose tout en étant suffisamment robuste pour durer des années. Pourtant, l’étui portefeuille Simisoo Vintage Leather a un bronzage sarcelle foncé, bordeaux et crémeux si vous recherchez des couleurs plus sobres.

Si vos goûts sont plus doux et durables, l’étui en tissu Google est fabriqué à partir de matériaux recyclés, mais a toujours un aspect et une sensation fantastiques, offrant à votre téléphone une excellente adhérence et une bonne protection sans être simplement un autre composant logiciel enfichable en plastique. Ce tissu est également lavable en machine, vous pouvez donc éliminer la sueur et les taches de tout ce que la vie vous réserve, vous et votre téléphone.

Maintenant que vous avez protégé l’arrière de votre Google Pixel 4a 5G, assurez-vous de prendre un excellent protecteur d’écran pour garder le Gorilla Glass intact et sans rayures.

