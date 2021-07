Meilleurs étuis Google Pixel 5 2021

Meilleur

Il peut être difficile de choisir le meilleur étui pour Google Pixel 5 car il y aura tellement d’options. Que vous souhaitiez un étui robuste et robuste, un étui super mince et élégant, ou quelque chose entre les deux comme le Caseology Parallax parfaitement équilibré, ce sont les meilleurs étuis Google Pixel 5 disponibles actuellement.

Sûr et élégant : Caseology Parallax pour Google Pixel 5



Cet étui fascinant a protégé mes deux derniers Pixel avec grâce, et les coloris du Pixel 5 sont assez attrayants. L’Aqua Green s’adaptera parfaitement au Pixel 5 vert, tandis que le Bourgogne et le bleu marine égayent le Pixel 5 noir.

Protection à long terme : Tudia Dualshield Merge Series



Si vous voulez un étui robuste sans prix élevé, Tudia est la référence depuis des années. La série Merge vous offre la protection contre les chocs et l’adhérence d’un manchon en TPU flexible avec la robustesse d’un dos en polycarbonate.

Lavable en machine : étui en tissu Google



Les étuis en tissu de Google sont luxueux et respectueux de l’environnement, fabriqués à partir de 70 % de matériaux recyclés et dotés d’une doublure en microfibre pour maintenir le Pixel 5 en place et sans rayures.

Texturé pour l’adhérence : Spigen Liquid Air Armor conçu pour le Pixel 5



Cet étui mince ne fera qu’améliorer votre nouveau Pixel 5, mais il ajoutera une adhérence supplémentaire grâce à ses rainures triangulaires. Vous obtenez toujours des coussins d’air dans les coins pour vous protéger des chutes, mais pas d’encombrement.

Oubliez-le : Totallee Super Thin



Si vous détestez les cas, Totallee est fait pour vous. Cet étui ultra-fin pour Google Pixel 5 est disponible en transparent ou en noir et est si fin et confortable que vous oublierez que votre téléphone a même un étui.

Let’s kick it : Supcase Unicorn Beetle Pro Series Case pour Google Pixel 5



Besoin d’un boîtier robuste qui a une fonction au-delà d’être un réservoir ? Supcase a intégré une béquille robuste et un protecteur d’écran dans cet étui robuste et élégant.

Emportez tout: Feitenn Google Pixel 5 Flip Case



Cet étui portefeuille folio vibrant a un espace pour deux cartes de crédit et une poche pour billets pour l’argent ou les reçus. Le boîtier sert également de béquille et se ferme à l’aide d’aimants minces afin qu’il ne s’effondre pas au hasard.

Protection contre les rayures : Anccer Colorful Series pour Google Pixel 5 Case



Cet étui super mince pour Google Pixel 5 ne vous offrira pas beaucoup de protection contre les chutes, mais il ajoutera de l’adhérence et une couleur froide tout en protégeant votre nouveau Pixel des rayures et des éraflures.

Sensation premium : Housse en cuir Bellroy



Bellroy est de retour avec une autre année d’étuis en cuir premium aux couleurs fascinantes pour le Pixel 5, y compris cette couleur “Racing Green” absolument magnifique qui me donne envie de parcourir la campagne.

Impossible de battre un classique : Caseology Legion pour Pixel 5



Ce boîtier est beaucoup plus discret que les couleurs vives du Parallax, mais il résistera à l’épreuve du temps. Les étuis Legion sont parmi les plus fiables de Caseology, et je suis reconnaissant qu’ils soient disponibles pour le Pixel 5.

Clip de ceinture inclus : OtterBox Defender Series Screenless Edition pour Google Pixel 5



OtterBox est le Kleenex du monde des étuis pour téléphone pour une raison : il est sacrément bon pour protéger un téléphone contre les chutes, les chutes et les jets occasionnels. La série Defender est l’étui OtterBox multicouche classique, et celui-ci est même livré avec un clip ceinture/une béquille.

Robuste, pas rugueux : Ringke Fusion-X



Je serai le premier à admettre que j’aime ou que je déteste ce design de boîtier, mais le Fusion-X est durable, abordable, et regardez simplement comment ce vert turquoise apparaît avec le Sorta Sage Pixel 5 ? Les coussins d’air autour de ce pare-chocs coloré contribuent également à renforcer la protection contre les chocs.

Durable et biodégradable : la coque de téléphone écologique Pela



Le Pixel 5 est le téléphone le plus durable de Google à ce jour, alors pourquoi annuleriez-vous tout ce travail avec un boîtier en plastique destiné à la décharge ? Ces étuis flexibles et durables sont biodégradables et fabriqués de manière durable, et il existe même des conceptions au profit de la charité.

Gardez-le ensemble: Portefeuille en cuir Haii



Qui a besoin de porter un portefeuille séparé quand il existe de superbes folios en cuir comme celui-ci ? Disponible en quatre couleurs, vous pouvez insérer deux cartes et de l’argent à l’intérieur de la couverture, qui sert également de béquille.

Mince mais adhérente : coque en TPU Lokyoo Grippy Soft pour Google Pixel 5



Disponible dans ce joli bleu ou noir, ce petit paquet de joie vous permet de protéger l’arrière et les côtés de votre Pixel 5 avec style tout en vous offrant beaucoup d’adhérence et une belle pente subtile sous le capteur d’empreintes digitales afin que vous le frappiez toujours correctement le premier temps.

Quelles sont les meilleures coques pour votre Pixel 5 ?

Le Google Pixel 5 est l’un des meilleurs téléphones Android du marché, et il ne mérite que les meilleurs étuis pour le protéger. Le Caseology Parallax, en particulier, est un excellent étui pour Google Pixel 5 car non seulement il offre une protection contre les chocs à coussin d’air et une belle lèvre autour de l’appareil photo, mais il a un style indéniable. Oubliez le noir ennuyeux et obtenez quelque chose d’audacieux, comme le bleu marine aux accents dorés, et le vert aqua avec un Pixel 5 vert aura l’air tueur !

Si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus mince, nous vous recommandons l’excellente série colorée Anccer, qui est disponible dans un noir qui correspond parfaitement au noir mat Pixel 5 et un bleu vif pour ceux d’entre nous qui ont besoin de quelque chose de plus frais. Les boîtiers minces bénéficient également de moins d’interférences avec les chargeurs sans fil, ce qui est important car le Pixel 5 est pointilleux sur les chargeurs.

Besoin de plus de suggestions ? Ce n’est pas grave, nous avons des collections dédiées aux meilleurs étuis robustes, aux meilleurs étuis transparents et aux meilleurs étuis portefeuille pour le Pixel 5, garantissant que quel que soit votre style, il existe un étui parfait pour vous. Pendant que vous protégez l’arrière, vous devez également protéger cet écran tactile en verre avec un excellent protecteur d’écran qui gardera votre écran exempt de rayures, de taches et de l’éclatement redouté d’une mauvaise chute.

