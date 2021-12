Meilleurs étuis Google Pixel 5a 2021

Couleurs sages, motifs sereins : Caseology Parallax Compatible avec l’étui Google Pixel 5a (2021)



Choix du personnel

Étant donné que le Pixel 5a manque d’options de couleur, Caseology nous a donné le meilleur des couleurs du Pixel 5 ainsi que ses favoris éprouvés. Le Parallax présente un motif cubiste amusant qui ajoute de l’adhérence et du style dans le dos. Le pare-chocs a une nouvelle section ultra-texturée, mais certains pourraient la trouver abrasive.

16 $ chez Amazon 16 $ chez Walmart

Adhérant et sobre : Spigen Liquid Air Armor



Si vous voulez une adhérence sans un étui qui brille comme une rave, le Liquid Air Armor de Spigen est adhérent, sobre et ignore les accents de fibre de carbone, tant d’étuis en TPU s’accrochent. Au lieu de cela, les côtés ont une texture différente qui facilite la zone de préhension plus étroite, et il y a des coussins d’air minces dans tout le boîtier.

14 $ chez Amazon 15 $ chez Spigen

Soyez audacieux et durable : Google Pixel 5a 5G Case



Google est surtout connu pour ses étuis en tissu emblématiques, mais j’ai bercé cet étui la semaine dernière et je suis amoureux. Il y a une bonne adhérence, des marges précises autour des ports et de l’écran, et les accents au néon laissent le Google G éclater. J’ai associé mon Likely Lime à un PopSocket jaune fluo pour plus de style.

29 $ sur le Google Store

Toile colorée : Étui en tissu KWMobile



Si vous espériez un étui en tissu Pixel 5a comme les Pixel précédents, KWMobile est là pour prendre le relais. Disponible en sept teintes, cet étui rigide recouvert de tissu ne vous offrira pas une grande protection contre les chocs, mais il vous offrira une excellente adhérence et des couleurs magnifiques, comme le vert profond et ce « corail » rouge.

8 $ sur Amazon

Mieux pour la planète : la mallette compostable Pela



En plus d’être fabriqué avec des matériaux issus du commerce équitable et certifiés respectueux de l’environnement, l’étui Pela est l’un des étuis les plus lisses disponibles pour le Pixel 5a. Non, je le pense vraiment ! C’est doux mais toujours adhérent, et non, il ne s’effondrera pas dans vos mains. Une fois que vous avez terminé avec l’étui, jetez-le sur le tas de compost et il se décomposera naturellement.

À partir de 50 $ chez Pela

Propre et clair : Spigen Ultra Hybrid



Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de couleurs ou de design à montrer sur le Pixel 5a, si vous êtes toujours du genre à préférer les étuis transparents – peut-être que vous y mettez des décalcomanies ou y collez votre pièce d’identité pour toujours être à portée de main – le Spigen Ultra Hybrid efface correctement les cas. Le pare-chocs a un rembourrage supplémentaire et deux options de couleur : transparent ou noir.

À partir de 14 $ chez Amazon 25 $ chez Spigen

Sac à dos distinct : Ghostek Exec



Les étuis robustes de Ghostek peuvent être très résistants, mais mon étui Ghostek préféré va encore plus loin en protégeant votre Pixel 5a et votre portefeuille. L’Exec dispose d’un portefeuille détachable pour que vous puissiez facilement tout transporter lors de vos déplacements, puis abandonner le volume supplémentaire lorsque vous vous détendez à la maison.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Texture merveilleuse : Caseology Vault



Google a appelé le Pixel 5a principalement noir, mais j’aurais aimé qu’ils choisissent la même teinte que le coffre-fort de caséologie Urban Grey. C’est une excellente teinte, il y a une bonne texture sur le dos pour une adhérence subtile sans devenir épaisse, et les côtés sont très agréables en main.

Protégez tout : Sucnakp Case avec protecteur d’écran



Ce combo tueur vous offre une belle coque en TPU absorbante avec des rainures de préhension profondes et un protecteur d’écran pour protéger cet écran de 6,34 pouces contre les rayures, les éraflures et les éclats. Donc, si vous avez besoin de protéger votre Pixel 5a avec un budget limité, c’est votre gagnant.

9 $ sur Amazon

Remplir et retourner : HAII Leather Flip Folio



Disponible en quatre couleurs, cet étui folio en cuir peut transporter facilement votre Pixel 5a, vos cartes d’identité et de l’argent liquide. Le Folio peut servir de béquille pour regarder YouTube dans la salle de repos, et une couche RFID est intégrée pour éviter que vos cartes de crédit ne soient écrémées.

11 $ sur Amazon

Invisible et indestructible : Ghostek Covert



Les étuis transparents et les étuis robustes se mélangent rarement, mais la série d’étuis Covert de Ghostek vous offre une protection tout en montrant ce Google G toujours aussi important au dos. Bien qu’il soit également disponible en rose et en noir fumé, le pur et clair est bien meilleur.

15 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

A peine là : Latagui Hard Shell



Les étuis ultra-fins en polycarbonate (PC) comme le Latagui ne vous offriront pas beaucoup de protection contre les chocs comme le feront l’hybride et le TPU (polyuréthane thermoplastique), mais si vous avez juste besoin d’un étui qui vous donnera un peu plus d’adhérence et évitez les rayures, cet étui mince est disponible dans un superbe bleu, vert, rose clair et noir.

12 $ sur Amazon