Meilleurs étuis Google Pixel 5a 2021

Le Google Pixel 5a contient une grosse batterie dans un design très familier, et même s’il peut sembler un peu ennuyeux en soi, c’est à cela que servent les étuis : protéger votre téléphone et le rendre encore plus beau ! La sortie limitée du Google Pixel 5a m’a fait craindre que nous ne voyions pas beaucoup de cas de grande qualité et de grande qualité, mais ces craintes n’étaient pas fondées. Nous avons les meilleurs étuis Google Pixel 5a ici pour vous aider à protéger votre nouveau téléphone, quels que soient vos goûts.

Soyez audacieux et durable : Google Pixel 5a 5G Case



Google est surtout connu pour ses étuis en tissu emblématiques, mais j’ai bercé cet étui la semaine dernière et je suis amoureux. Il y a une bonne adhérence, des marges précises autour des ports et de l’écran, et les accents néon laissent le Google G éclater. J’ai associé mon Likely Lime à un PopSocket jaune fluo pour plus de style.

29 $ sur le Google Store

Adhérant et sobre : Spigen Liquid Air Armor



Si vous voulez une adhérence sans un étui qui brille comme une rave, le Liquid Air Armor de Spigen est adhérent, sobre et ignore les accents de fibre de carbone sur lesquels de nombreux étuis en TPU sont collés. Les côtés ont une texture différente qui facilite la zone de préhension plus étroite, et il y a des coussins d’air minces dans tout le boîtier.

14 $ sur Amazon

Couleurs sages, motifs sereins : Caseology Parallax Compatible avec l’étui Google Pixel 5a (2021)



Étant donné que le Pixel 5a manque d’options de couleur, Caseology nous a donné le meilleur des couleurs du Pixel 5 ainsi que ses favoris éprouvés. Le Parallax présente un motif cubiste amusant sur le dos qui ajoute de l’adhérence et du style. Le pare-chocs ici a une nouvelle section ultra-texturée, mais certains pourraient le trouver abrasif.

16 $ sur Amazon

Toile colorée : Étui en tissu KWMobile



Si vous espériez un étui en tissu Pixel 5a comme les Pixel précédents, KWMobile est là pour prendre le relais. Disponible en sept teintes, cet étui rigide recouvert de tissu ne vous offrira pas une grande protection contre les chocs, mais il vous offrira une excellente adhérence et des couleurs magnifiques, comme le vert profond et ce “corail” rouge.

8 $ sur Amazon

Propre et clair : Spigen Ultra Hybrid



Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de couleurs ou de design à montrer sur le Pixel 4a 5G, si vous êtes toujours du genre à préférer les coques transparentes – peut-être que vous y mettez des décalcomanies ou y collez votre pièce d’identité pour toujours être à portée de main – le Spigen Ultra Hybrid fait les cas clairs correctement. Le pare-chocs a un rembourrage supplémentaire et deux options de couleur : transparent ou noir.

À partir de 14 $ sur Amazon

Sac à dos distinct : Ghostek Exec



Les étuis robustes de Ghostek peuvent être très résistants, mais mon étui Ghostek préféré va encore plus loin en protégeant votre Pixel 5a et votre portefeuille. L’Exec dispose d’un portefeuille détachable pour que vous puissiez facilement tout transporter lors de vos déplacements, puis abandonner le volume supplémentaire lorsque vous vous détendez à la maison.

30 $ sur Amazon

Texture merveilleuse : Caseology Vault



Google a appelé le Pixel 5a principalement noir, mais j’aurais aimé qu’ils choisissent la même teinte que le coffre-fort de caséologie Urban Grey. C’est une excellente teinte, il y a une bonne texture sur le dos pour une adhérence subtile sans devenir épaisse, et les côtés sont très agréables dans la main.

14 $ sur Amazon

Protégez tout : Sucnakp Case avec protecteur d’écran



Ce combo tueur vous offre une belle coque en TPU absorbante avec des rainures de préhension profondes et un protecteur d’écran pour protéger cet écran de 6,34 pouces contre les rayures, les éraflures et les éclats. Si vous avez besoin de protéger votre Pixel 5a avec un budget limité, c’est votre gagnant.

9 $ sur Amazon

Remplir et retourner : HAII Leather Flip Folio



Disponible en quatre couleurs, cet étui folio en cuir peut transporter facilement votre Pixel 5a, vos cartes d’identité et de l’argent liquide. Le Folio peut servir de béquille pour regarder YouTube dans la salle de repos, et une couche RFID est intégrée pour éviter que vos cartes de crédit ne soient écrémées.

11 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis Google Pixel 5a ajoutent du style et de la sécurité

Le Google Pixel 5a sera probablement le dernier téléphone avec ce style particulier, qui est devenu un peu vicié après près de trois ans. Étant donné que le téléphone manque de piquant, c’est à nous d’ajouter cela avec un excellent étui, et Google et Caseology ont apporté la couleur et le style à la pelle. Le propre boîtier de Google est un joyau pastel et néon, qui peut facilement être mis à niveau avec un PopSocket assorti.

La parallaxe de Caseology nous apporte le vert sauge et le bleu nuit de type Pixel 5 aux côtés de son motif et de son adhérence emblématiques, mais si ce n’est pas assez coloré pour vous, l’étui KWMobile Fabric offre également des nuances frappantes. Vous pouvez également être discret avec les textures à la place avec le Spigen Liquid Air et sa texture triangulaire.

