Meilleurs étuis Google Pixel 6 2021

Le Pixel 6 ordinaire était le seul à obtenir une couleur réelle et pas seulement des nuances métalliques, et nous méritons d’afficher ces couleurs amusantes et ces accents audacieux autour de cette barre de caméra accrocheuse qui s’étend sur le dos. C’est l’un des meilleurs téléphones Android avec une demi-décennie de mises à jour à venir, et si vous voulez que votre nouveau téléphone dure aussi longtemps, vous devez vous procurer l’un des meilleurs étuis Pixel 6 possible.

Passez du côté obscur : Caseology Parallax pour Google Pixel 6



Bien que peu de cas mettent encore en évidence cette touche de rouge au sommet du Kinda Coral, la caséologie est intervenue. Ainsi, que vous traquiez une racaille rebelle à travers la galaxie ou que vous régnait sur votre domaine, la parallaxe vous aidera à garder une emprise de fer sur votre Pixel 6, grâce aux nouveaux coussinets en forme de diamant le long du pare-chocs.

15 $ sur Amazon

Grip and go : Spigen Liquird Air Armor pour Google Pixel 6



Alors que Spigen est mieux connu pour le Rugged Armor et le Tough Armor, son meilleur cas est le Liquid Air Armor. La texture est plus adhérente que le Rugged and Thin Fit, mais elle est toujours mince, fonctionne avec des poignées autocollantes ou des fentes pour cartes, et elle est confortable mais facile à mettre et à enlever si vous voulez cacher de l’argent ou une pièce d’identité à l’intérieur.

16 $ sur Amazon

Kickstands kick butt: Poetic Revolution



Le Revolution est déjà un boîtier robuste avec une épaisseur robuste, mais Poetic en fait un excellent usage en ajoutant une béquille qui fonctionne à la fois verticalement et horizontalement. Le cadre avant du boîtier comprend un protecteur d’écran intégré qui devrait fonctionner avec le capteur d’empreintes digitales à l’écran de Google, et si vous rayez ce protecteur d’écran d’une manière ou d’une autre, il y a un cadre avant de rechange dans la boîte.

À partir de 26 $ sur Amazon

Toutes les options de couleurs : kwmobile Soft Slim



Si je l’ai dit une fois, je l’ai dit mille fois : la vie est trop courte pour les affaires ennuyeuses. kwmobile vous permet de choisir parmi plus d’une douzaine de couleurs pour obtenir exactement la teinte qui correspond à votre garde-robe, votre sac à main ou votre équipe préférée. Maintenant, si seulement ils vendaient des bracelets de smartwatch assortis pour les accompagner, ils seraient parfaits.

9 $ sur Amazon

Clairement supérieur : Spigen Ultra Hybrid pour Google Pixel 6



Si vous emballez ce joli coloris Coral ou Seafoam, vous voudrez probablement le montrer. Je pleure toujours la mort de la série Liquid Crystal, mais Spigen fait toujours plaisir à la foule avec l’Ultra Hybrid. Le pare-chocs en plastique robuste aide à renforcer le boîtier intérieur plus souple tout en vous permettant de montrer le style complet du Pixel 6. Vous pouvez également choisir entre un pare-chocs transparent ou un pare-chocs noir mat pour correspondre au cadre du Pixel 6.

16 $ sur Amazon

Design et teintes sages : Caseology Vault pour Google Pixel 6



Allez-vous manquer le Sorta Sage Pixel 5 ? Pas de soucis, Caseology apporte cette couleur au Pixel 6 dans son étui Vault mince et adhérent. La texture à l’arrière est merveilleusement moelleuse, presque semblable à du cuir, et l’étui ajoute une crête surélevée ou une protection autour de cette nouvelle barre de caméra audacieuse pour la garder en sécurité et stable lorsqu’elle est à plat sur une table.

13 $ sur Amazon

Élégant, mais sûr : iBlason Cosmo Series



Les valises robustes n’existent généralement qu’en deux saveurs : ennuyeuses et machos. i-Blason va à l’encontre de cette tendance avec la série Cosmo. Cet étui en deux pièces comprend un protecteur d’écran intégré dans le cadre avant et l’arrière est recouvert d’un magnifique carrelage en marbre blanc/gris/rose avec des accents métalliques dorés. La bosse autour de la caméra est là, mais le motif l’aide à mieux se fondre.

20 $ sur Amazon

Protection abordable : Foluu Liquid Silicone



Foluu n’est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais les cas qu’il produit dépassent leur budget. Un joli pare-chocs haut protège cette bosse épaisse de l’appareil photo, et les options de couleurs froides aident le Pixel 6 à rester discret afin que votre nouveau produit phare n’attire pas trop d’yeux errants jusqu’à ce que vous commenciez à prendre des photos avec.

9 $ sur Amazon

Vous oublierez qu’il est là : Aeska Slim Thin



Ce boîtier transparent n’est pas aussi renforcé que le Spigen, mais il est plus mince et plus abordable. Cela signifie que vous bénéficiez d’une meilleure adhérence et d’une protection contre les rayures tout en affichant ce coloris cool, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’il survive à une chute importante indemne, car des boîtiers plus minces signifient qu’il y a moins de masse à absorber et à rediriger l’énergie d’une chute.

9 $ sur Amazon

Toujours un classique : Spigen Rugged Armor pour Google Pixel 6



L’un des plus anciens styles de boîtiers de Spigen, le Rugged Armor reste populaire année après année pour une raison : la cohérence ! Alors que les détails autour de la caméra changent – ​​en particulier pour la barre de caméra du Pixel 6 – le dos lisse et juste assez d’adhérence sur les côtés pour le garder dans votre main et hors du béton.

16 $ sur Amazon

Emportez tout : Foluu Canvas Flip Wallet



Nos téléphones sont déjà nos bouées de sauvetage numériques, vous pourriez donc aussi bien y glisser vos cartes et transporter une chose plutôt que deux. Le folio de Foluu ne cassera pas votre budget et sert également de béquille. Les fermoirs magnétiques maintiennent tout en place et il y a trois emplacements pour cartes en plus du rabat pour espèces, vous permettant de tout ranger soigneusement.

12 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis pour Pixel 6 se concentrent sur l’appareil photo

La barre de caméra du Pixel 6 peut sembler un peu Cylon – en particulier avec cet accent rouge vif sur le Kinda Coral – mais cette barre de caméra permet également de distinguer plus facilement les boîtiers durables des boîtiers minces et de séparer le bon du mauvais.

Par exemple, le Caseology Parallax a un pare-chocs plus épais autour du module de caméra et une lèvre surélevée plus épaisse autour des caméras elles-mêmes. Il recouvre complètement les côtés et recouvre les bords supérieurs/inférieurs tranchants afin que le module de caméra ne s’accroche pas à un bord et ne se brise pas lors d’une chute. En revanche, l’étui Google Pixel 6 officiel et transparent de Google a une lèvre sur les bords supérieur et inférieur, mais Google préserve l’aspect net et laisse les côtés de la barre de l’appareil photo exposés.

Le boîtier de Google est plus fidèle au style du Pixel 6, mais celui de Caseology offre plus de protection. D’autres cas divisent la différence avec une lèvre surélevée sur tout le bord, mais pas de courbes inclinées, comme on le voit sur le Spigen Liquid Air Armor mince et bien texturé. Et, bien sûr, les étuis robustes sont plus épais à l’arrière, de sorte que la bosse de l’appareil photo ne semble pas plus épaisse que celle des autres téléphones. Tout dépend du style et du niveau de protection qui vous conviennent.

Certains fabricants de boîtiers sont encore en train de finaliser leurs boîtiers Pixel 6, nous en serons donc à l’affût au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, mais nous avons déjà une assez belle gamme grâce aux arrivées précoces de nombreux boîtiers de marque. Entre cette série Cosmo en or rose, la myriade de couleurs Soft Slim et le grand, sombre et beau Parallax, il existe de nombreuses façons d’égayer votre nouveau Pixel 6 coloré.

