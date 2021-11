Meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro 2021

Meilleur

Le Google Pixel 6 Pro est ici avec des mises à niveau exceptionnelles de l’appareil photo, une dictée/traduction instantanée grâce à Google Tensor et un écran incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable. Quiconque a déjà possédé un téléphone à écran incurvé le sait, il est essentiel de protéger les côtés de ce téléphone pour le garder intact et vivant. Dans cet esprit, voici les meilleurs étuis Pixel 6 Pro pour protéger votre nouveau produit phare brillant.

Mince, mais sécurisé : Spigen Liquid Air Armor conçu pour Google Pixel 6 Pro



Si vous ne voulez pas gonfler votre Pixel 6 Pro de grande taille, ce que vous voulez, c’est quelque chose de fin mais suffisamment épais pour offrir une certaine protection contre les chocs et augmenter considérablement l’adhérence. Le Liquid Air Armor a de superbes textures à la fois sur le dos et sur les côtés, c’est pourquoi je le recommande par rapport à son frère classique Rugged Armor.

Superbe bicolore : Caseology Parallax Protective Case Compatible avec Google Pixel 6 Pro



Bien que la Caseology Parallax ne propose pas une gamme aussi colorée que celle des Pixel précédents, les coloris Gold et Ash Grey apportent une touche unique à un boîtier déjà distinctif. Une élévation progressive autour de la barre de la caméra l’aide à se démarquer moins, et de nouvelles poignées texturées sur le côté ont été importées de l’étui Pixel 5a Legion.

Conçu pour les gouttes : Incipio Grip



Incipio sait fabriquer des coques qui protégeront votre précieux Pixel 6 Pro sans le transformer en brique. Bien sûr, la protection contre les chutes de 14 pieds vous offre une tranquillité d’esprit si votre téléphone tombe de la table ou de l’échelle, mais les bosses à trois points surélevées le long des pare-chocs gauche et droit devraient vous éviter d’avoir à tester cette affirmation.

3 fonctions, 1 design : VRS DESIGN Damda Glide Hybrid



Nous aimons les étuis à béquille, les étuis portefeuille et les étuis robustes, et VRS nous a donné les trois dans un petit emballage soigné. Cependant, bien que les étuis de béquille servent généralement de poignées pour téléphone, vous devez l’utiliser strictement comme béquille verticale/horizontale puisque celle-ci est montée sur le couvercle de la carte coulissante.

Clair sans éblouissement : Ringke Fusion Compatible avec Google Pixel 6 Pro



Les étuis transparents nous permettent de montrer le style natif de nos téléphones tout en leur offrant l’adhérence et la protection dont ils ont besoin pour durer les cinq prochaines années. La fusion de Ringke est disponible en deux saveurs, mais je recommande fortement d’obtenir la variété mate, car elle ne reflétera pas tous les objets brillants autour et elle ne montrera pas de taches aussi rapidement.

On se sent si bien : Etui en cuir Bellroy pour Pixel Google Edition



Alors que le cas de première partie de Google est un peu terne cette année, le cas Bellroy est toujours aussi impressionnant. Disponibles dans des teintes amusantes cette année comme Sea Mist et Cobalt Blue – qui rappellent le Pixel original – les étuis Bellroy vieillissent avec grâce et ajoutent une sophistication subtile.

Prêt à travailler : Révolution poétique



Avec un téléphone aussi gros que le Pixel 6 Pro, vous pouvez l’utiliser comme petit écran secondaire tout en travaillant, mais vous aurez besoin d’une béquille qui fonctionne en orientation portrait, pas seulement paysage. La béquille du Revolution est robuste et le bouchon en silicone en bas vous permet de garder le port USB-C propre.

Gardez-le en sécurité : Ghostek Covert



Vous connaissez ces horribles photos d’écrans brisés qui vous donnent envie de cacher votre 6 Pro dans une boite satinée ? Oui, vous n’aurez pas ces problèmes avec le Ghostek Covert. Les inserts de coin en gel rouge absorbent les chocs et les côtés sont texturés de manière abrasive pour une meilleure adhérence.

Poignée Technicolor : kwmobile Soft Slim



Que vous souhaitiez un étui en rose Legally Blonde, en bleu Michigan ou en lavande qui rappelle beaucoup le Pixel 3a, kwmobile a un étui léger pour vous. Cet étui est un peu plus fin que le Spigen Liquid Air, ce qui signifie moins de volume et moins de protection contre les chocs.

Tout-en-un élégant : Portefeuille en cuir HAIJUN



La plupart des étuis portefeuille sont quelque peu indescriptibles, mais cette série de folios en cuir ajoute un peu de style avec la texture cubique sur le bord droit, ajoutant un contraste de sensations en main. À l’intérieur se trouvent deux emplacements pour cartes et un rabat pour billets, ainsi qu’une doublure à carreaux distincte assortie à l’extérieur en cuir.

Sensation de peluche : Caseology Vault



Bien que le Vault ne soit pas aussi coloré ou fin que le kwmobile Soft Slim, mais le Vault a toujours plus de couleurs que Spigen et est l’une des textures les plus agréables que j’ai trouvées sur un boîtier en TPU. Le module de caméra est bien protégé par un pare-chocs gradué pour aider à protéger ces jolis nouveaux capteurs.

Élégant mais robuste : Étui pour Google Pixel 6 Pro de la série Scout – Noir



Urban Armor Gear a pris son temps avec son offre Pixel 6 Pro, et bien que le Scout ne soit pas aussi emblématique que le Monarch, il n’est pas non plus aussi cher. Il a également toute la durabilité et un look mystérieux et discret.

Transport dissimulé : étui double couche Teelevo avec fente pour carte



Alors que la plupart des étuis portefeuille sont volumineux, attirent l’attention, ou souvent les deux, les étuis à fente pour cartes de Teelevo ne sont pas différents des autres étuis robustes lorsqu’ils sont fermés. L’emplacement peut contenir deux cartes, et comme il est entièrement contenu, je ne le pousserais pas trop loin, mais c’est incognito.

Travaillez dur, vivez dur : l’étui Supcase Unicorn Beetle Pro Series pour Google Pixel 6 Pro



L’étui UB Pro robuste et productif de Supcase est parfait si vous avez tendance à vous salir. Les rabats en silicone empêchent la saleté, les peluches de poche et le cadre avant est doté d’un protecteur d’écran intégré. Sa béquille verticale robuste à l’arrière n’est que la cerise sur le gâteau.

Cette coque est (faite de) poubelle : Google Pixel 6 Pro Case – Soft Sage



Les coques transparentes dépolies de Google sont assez fines et composées à 30 % de matériaux recyclés. Comme il est facile d’enfiler l’étui, vous pourriez vous inquiéter qu’il reste en place, mais la plus grande préoccupation est l’adhérence. La texture givrée est très unique, mais elle n’offre pas la même adhérence que vous le pensez. Le Golden Glow est beau, mais ce boîtier est plus tendance que fonctionnel.

Voici pourquoi les superbes étuis pour Pixel 6 Pro sont difficiles à trouver en ce moment

Depuis son lancement, le Pixel 6 Pro a été très demandé, se vendant dans les magasins des transporteurs et chez certains grands détaillants. Malheureusement, cette rareté du marché s’étend également aux meilleurs boîtiers Pixel 6. Entre les étuis Pixel qui ne se vendaient pas très bien dans le passé, la demande supérieure à la normale de cette année et la crise mondiale actuelle du transport maritime, les étuis fiables se vendent fréquemment. Pour les meilleurs cas pour protéger votre Pixel 6 Pro, préparez-vous simplement à attendre une à trois semaines pour qu’il arrive.

Heureusement, notre patience a porté ses fruits, car de plus en plus de fabricants commencent à proposer des coques Pixel 6 Pro. Même des fabricants comme UAG qui ont ignoré le Pixel 5 l’année dernière proposent des étuis robustes pour le grand et délicat Pixel 6 Pro. Alors que certains grands noms comme OtterBox sont encore au stade de « notifier lorsqu’ils sont disponibles », i-Blason, Supcase et Caseology en profitent pleinement pour vous amener dans l’un de leurs cas maintenant lorsque vous en avez le plus besoin. Mes favoris personnels pour le Pixel 6 Pro sont le Spigen Liquid Air Armor – l’adhérence est essentielle sur un téléphone de cette taille – et le Caseology Parallax, qui offre une adhérence mais aussi un style distinct et un bon pare-chocs autour du module de caméra. Si vous préférez plus de protection dans vos étuis, la Poetic Revolution est également robuste.

Quelques mots sur la coque officielle Google Pixel 6 Pro

Le cas de première partie évoque un débat très houleux entre le personnel d’Android Central et de nombreux propriétaires de Pixel 6 Pro. L’étui est très fin et a une texture unique, ce qui en fait un étui avec peu de protection contre les chocs et une adhérence étrange. Certaines personnes adorent absolument l’étui Pixel 6 Pro, la version Golden Glow exclusive à Google Store ayant actuellement une commande en souffrance de près de deux mois. Mais alors, il y en a d’autres comme Jerry Hildenbrand, qui a exprimé haut et fort son mécontentement à l’égard de l’affaire pendant trois semaines d’affilée sur Android Central Podcast.

Voici les faits : l’étui Google Pixel 6 Pro est un étui en plastique givré composé à 30 % de plastique recyclé post-consommation. Cette coque fine et transparente est conçue pour épouser parfaitement les courbes du Pixel 6 Pro autour de l’écran et du module de caméra. Néanmoins, comme il est ouvert sur les côtés autour du module de caméra et sur les bords incurvés de l’écran, il est également plus vulnérable aux éclats s’il tombe de votre main ou de votre poche. Bien sûr, ce ne sera pas un problème pour un boîtier avec une excellente adhérence, comme le Caseology Vault ou le Spigen Liquid Air Armor. Pourtant, il y a quelque chose à propos de la finition givrée du boîtier. On dirait qu’il devrait être adhérent et tactile, mais il est étrangement lisse. Si vous envisagez d’utiliser l’étui Google Pixel 6 Pro, je vous suggère fortement de coller un PopSocket dessus pour plus de stabilité ou au moins d’utiliser un PopGrip Slide Stretch que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes dehors, puis abandonner lorsque vous êtes à la maison et besoin de recharge sans fil.

Il y a aussi la question des couleurs : alors que certaines couleurs peuvent aller bien avec tous les modèles, certaines de ces combinaisons de couleurs finissent par avoir l’air maladroites. Prenez le Soft Sage, par exemple : associez-le au Cloudy White Pixel 6 Pro, et tout semble OK. Mais si vous avez le Sorta Sunny Pixel 6 Pro, le Sage le transforme en cette écorce de canteloup jaunâtre. Golden Glow est joli avec ses modèles White et Sunny, mais semble bizarre lorsqu’il est associé au noir. Soyez donc prudent lorsque vous choisissez des coloris. Les couleurs réelles ont des inconvénients, mais Light Frost va bien avec tout.

