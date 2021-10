Meilleurs étuis iPad 10,2 pouces 2021

in

Meilleur

Coques iPad 10,2 pouces iMore 2021

L’iPad 2021 de 10,2 pouces est doté de la nouvelle puce A13 Bionic plus rapide, d’un écran Retina et est livré avec iPadOS 15, ce qui en fait l’un des meilleurs iPad d’entrée de gamme que nous ayons vus. Vous allez vouloir vous assurer de garder votre nouvel iPad en parfait état, et la meilleure façon de le faire est d’obtenir l’un des meilleurs étuis pour iPad 10.2. Gardez à l’esprit que ces étuis sont destinés à l’iPad de 9e génération, mais ils s’adapteront toujours parfaitement aux iPad de 8e et 7e générations.

Directement d’Apple : le clavier intelligent d’Apple



Le favori du personnel

Le nouvel iPad est compatible avec le Smart Keyboard d’Apple afin que vous puissiez emporter un clavier avec vous. De plus, lorsqu’il n’est pas utilisé, il couvre à la fois l’écran et le dos.

159 $ chez Apple 150 $ chez Amazon

Fermeture magnétique : MoKo Smart Shell



Les aimants dans le couvercle activent la fonction veille/réveil automatique lorsque vous fermez ou ouvrez le couvercle et maintiendront le couvercle fermé lorsque vous êtes en transit.

12 $ sur Amazon

Couverture de veille et de réveil automatique : Apple Smart Cover



Restez simple et pratique avec l’Apple Smart Cover pour votre nouvel iPad. Il réveillera votre iPad et le mettra en veille grâce aux aimants intégrés.

49 $ chez Apple 44 $ chez Amazon

Clavier fin et robuste : Logitech Rugged Folio



Avec une protection contre les chutes de qualité militaire et un clavier résistant aux éclaboussures, le Logitech Rugged Folio offre un clavier pleine taille dans un étui de protection robuste.

109 $ chez Amazon 120 $ chez Logitech

Housse et support en cuir: Étui en cuir Ztotops



Fabriqué en cuir PU, l’étui en cuir Ztotops est doublé d’un intérieur en tissu microfibre, vous n’avez donc pas à vous soucier des rayures sur votre écran.

À partir de 15 $ sur Amazon

Beau design : boîtier ESR



Cet étui bicolore et texturé est doublé de microfibre et dispose de deux angles de vision debout différents. De plus, il active la fonction veille/réveil automatique.

16 $ sur Amazon

Porte-crayon Apple intégré : Étui TiMOVO



Avec une fine coque en TPU à l’arrière, une coque doublée de microfibre à l’avant et un porte-crayon Apple, l’étui TiMOVO offre une protection complète pour votre iPad.

9 $ sur Amazon

Stand portrait ou paysage : Supveco Case



Grâce à son support pliable unique, l’étui Supveco peut soutenir votre iPad en orientation paysage ou portrait.

11 $ sur Amazon

Compatible avec Smart Cover : rebond ESR



Cette simple coque en TPU recouvre l’arrière de votre iPad, lui permettant de rester compatible avec la Smart Cover ou le Smart Keyboard d’Apple.

10 $ sur Amazon

Emportez tous vos accessoires : tomtoc Portfolio Case



Transportez votre iPad et tous vos accessoires simultanément, avec suffisamment de pochettes pour votre bloc d’alimentation, vos câbles et votre Apple Pencil.

24 $ sur Amazon

Protection renforcée + clavier : Zagg Rugged Messenger



Avec toutes les fonctionnalités pratiques du Slim Book de Zagg, le Rugged Messenger ajoute une couche de protection avec un étui robuste qui offre une protection contre les chutes de 6 pieds. La partie clavier de l’étui est détachable, vous ne la clipsez donc que lorsque vous en avez besoin.

100 $ chez Zagg 71 $ chez Amazon

Les claviers sont parfaits pour iPad

Je suggère fortement à quiconque cherche à obtenir les meilleurs étuis pour iPad 10.2 d’en jeter un coup d’œil avec un clavier. Il vous permet de taper sur votre iPad comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable, tout en protégeant votre iPad lorsqu’il n’est pas utilisé. Le clavier intelligent d’Apple est une option simple qui offre à la fois une protection contre la lumière et un look élégant.

Bien sûr, si vous n’aimez pas les étuis pour clavier et que vous voulez juste quelque chose qui couvrira votre iPad pendant que vous le transportez, le MoKo Smart Shell est simple et efficace. Il dispose de la fonction veille/réveil automatique de l’écran de l’iPad, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’écran une fois que vous l’avez fermé. De plus, contrairement à la Smart Cover d’Apple, elle couvre également l’arrière de l’iPad.

