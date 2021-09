Meilleurs étuis iPad en 2021: Gardez le vôtre en sécurité

Il y a tellement de choses que vous pouvez accomplir avec votre iPad. C’est une tablette de premier ordre sur laquelle vous pouvez taper, rechercher sur Internet, regarder des films, concevoir des présentations et faire à peu près tout ce que vous pouvez faire sur un ordinateur. Maintenant, puisque vous ou quelqu’un que vous connaissez avez dépensé votre argent durement gagné sur un iPad, il y a de fortes chances que vous souhaitiez le protéger, n’est-ce pas ? C’est pourquoi mettre un étui de protection autour de votre précieuse tablette est une décision évidente.

Il y a tellement d’options différentes sur le marché. Comment êtes-vous censé savoir lesquels sont les meilleurs ? Heureusement, nous avons trouvé nos choix pour les meilleurs étuis pour iPad disponibles afin que vous n’ayez pas à creuser autant. Jetons un coup d’œil aux choix que nous avons sélectionnés pour vous.

Meilleures coques iPad convertibles : ZUGU CASE

ÉTUI ZUGU Source de l’image : ÉTUI ZUGU/Amazon

Avantages: Options pour chaque version de l’iPad, huit angles différents

Les inconvénients: Ne fonctionne pas avec l’iPad Pro

Non seulement le ZUGU CASE offre une excellente protection pour votre iPad, mais il vous offre également un support portable, de sorte que vous pouvez le soutenir et l’utiliser plus facilement. Vous pouvez régler cela sur huit angles différents, vous pourrez donc choisir le plus confortable pour votre vision. Cette version est compatible avec les versions iPad 10.2″ 7e, 8e et 9e génération. Mais il existe d’autres versions qui peuvent couvrir les versions 9,7″ de l’iPad 6e génération et de l’iPad 5e génération, ainsi que de l’iPad Air 1.

Il ne fonctionne avec aucun modèle d’iPad Pro. Il dispose de sept angles différents pour visualiser votre écran, vous offrant de nombreuses options pour travailler et regarder, que ce soit sur la table, au lit ou dans la voiture. Vous pouvez sentir la durabilité avec la coque Pc/TPU à double injection qui a passé avec succès les tests de chute de qualité militaire de cinq pieds. L’étui est magnétique, vous pouvez donc même l’accrocher à une zone métallique pour faciliter l’utilisation et la visualisation. Il a une structure interne en fibre de verre pour bercer votre iPad et vous laisser à l’aise de l’avoir dans l’étui.

ZUGU CASE pour iPad 10,2 pouces 7e / 8e / 9e génération (2021/2020/2019) Protecteur, mince, magnétique St… Prix catalogue : 59,95 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 9,96 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur mini étui : LEDNICEKER Kids Case pour iPad Mini 1 2 3 4 5

Étui pour enfants LEDNICEKER pour iPad Mini 1 2 3 4 5

Avantages: Poignée intégrée, deux pieds de béquille

Les inconvénients: Pas de protection d’écran

L’iPad Mini est devenu une version extrêmement populaire de la tablette. Pour ceux d’entre vous qui recherchent un étui pour votre enfant ou pour vous-même, l’étui LEDNICEKER Kids pour iPad Mini 1 2 3 4 5 est un excellent choix. Même s’il dit que c’est un étui pour enfants, il peut être utilisé par des adultes. Vous avez le choix entre de nombreuses couleurs différentes, telles que le jaune, le magenta, le bleu, le rouge et l’orange. Vous pouvez toujours choisir le noir ordinaire aussi. Malgré sa petite taille, il est épais grâce au matériau en mousse.

Il couvre le dos et les côtés tout en s’étendant au-dessus de la surface pour protéger autant que possible l’iPad. La poignée intégrée le rend si simple à transporter que vous pouvez balancer vos bras en marchant dans la rue avec ceci dans votre main. Les deux pieds de béquille qui transforment ce boîtier en support sont d’autres raisons pour lesquelles il s’agit d’un excellent choix. Vous n’avez pas à vous soucier des commandes de l’appareil photo et des boutons, car ces sections de la mousse sont découpées pour un accès facile.

LEDNICEKER Étui pour enfants pour iPad Mini 1 2 3 4 5 – Poignée légère et résistante aux chocs Convertir amicalement… Prix catalogue : 12,96 $ Prix : 11,96 $ Vous économisez : 1,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs étuis pour iPad robustes : Étui Rantice pour iPad 9e génération

Étui Rantice pour iPad 9e génération Source de l’image : Rantice/Amazon

Avantages: Conception à trois couches, béquille intégrée

Les inconvénients: Pas de fente pour un Apple Pencil

Pour ceux qui craignent de laisser tomber leur iPad ou qui sont nerveux à l’idée d’en donner un à leurs enfants, l’étui Rantice pour iPad 9e génération est robuste à la fois en termes de conception et de performances. C’est une excellente option, tant que vous disposez d’un iPad de 10,2 pouces de 7e, 8e ou 9e génération. Il existe également des versions pour les anciens iPad. Le boîtier est construit avec un extérieur antichoc, ce qui signifie qu’il gérera à peu près toutes les saisies, jeux ou vidéos que vous lui ferez subir.

Vous remarquerez qu’il s’adapte parfaitement à votre iPad, il est donc difficile à enlever mais facile à transporter. Le noyau externe en silicone souple absorbe tout dommage et protège votre tablette des dommages. Cela a trois couches pour éviter les rayures et la nécessité de le faire réparer. Il est disponible en 15 couleurs différentes, ce qui signifie que vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Le dos comporte également une béquille qui vous permet de le tenir horizontalement ou verticalement.

Rantice Étui pour iPad 9e génération, étui pour iPad 8e génération, étui pour iPad 7e génération, étui hybride… Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Idéal pour Apple Pencil: Étui Akkerds

Source de l’image de l’affaire Akkerds : Akkerds/Amazon

Avantages: Fabriqué à partir de cuir durable, porte-crayon Apple intégré

Les inconvénients: Non compatible avec d’autres iPad

L’étui Akkerds vous aidera à utiliser votre iPad plus efficacement. C’est parce qu’il a un porte-crayon Apple intégré. L’utilisation d’un Apple Pencil vous permet de tirer le meilleur parti de votre iPad. Si vous en avez un, vous avez besoin d’un endroit pour le stocker. Cela vous permet de le garder avec votre iPad.

Ceci est destiné à l’iPad de 10,2 pouces de 7e, 8e ou 9e génération. Cela ne fonctionne qu’avec ça. Il est fabriqué à partir de cuir PU durable et de TPU. Les quatre coins et la couverture arrière maximisent la protection. La bande magnétique intégrée offre des fonctions de veille et de réveil automatiques. Vous aurez toujours un accès complet à toutes les commandes et fonctionnalités. Il a une conception à trois volets qui vous offre plusieurs angles de vision. Il y a 10 couleurs au choix.

Étui Akkerds compatible avec iPad 10,2 pouces 2021/2020 iPad 9e/8e génération et iPad 7e G 2019… Prix : 12,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Idéal pour iPad Air : étui TiMOVO

Source de l’image du boîtier TiMOVO : TiMOVO/Amazon

Avantages: Lunette surélevée pour protéger l’appareil photo, plusieurs couleurs

Les inconvénients: Le couvercle s’ouvre mais ne se fixe pas lorsque vous utilisez l’iPad

L’étui TiMOVO est parfait pour l’iPad Air 4ème génération. Le cuir PU avant et la coque arrière rigide en PC offrent une protection complète du corps. Il fonctionnera contre les rayures, les chocs, les chutes et les impacts. Il y a une lunette surélevée qui protège l’objectif de la caméra. C’est mince et léger, n’ajoutant aucun volume supplémentaire à votre iPad Air.

C’est l’un des meilleurs étuis pour iPad car il prend en charge les fonctions Touch ID. Il y a des découpes précises pour vous donner un accès complet aux commandes. Cela a des fonctions de réveil et de sommeil automatiques. Il s’agit d’une conception de support à trois volets similaire à l’option précédente. Le profil élégant est confortable à tenir. Il contiendra également votre Apple Pencil.

Étui TiMOVO pour nouvel iPad Air 4e génération, étui iPad Air 4 (10,9 pouces, 2020), [Support 2nd Ge… Price:$13.95 Buy Now Available from Amazon, . may receive a commission

Check out our picks for the best tablets!