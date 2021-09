Meilleurs étuis iPhone étanches pour la photographie sous-marine 2021

Meilleur

Étuis photo étanches pour iPhone iMore 2021

Pourquoi s’en tenir à la prise de vue sur terre alors que vous pouvez obtenir de superbes photos sous l’eau avec votre iPhone avec les meilleurs étuis étanches pour iPhone ? Les iPhones plus récents comme l’iPhone 12 peuvent être plus résistants à l’eau, ce qui vous permet d’emporter à peu près n’importe lequel des meilleurs étuis pour iPhone 12 lors de vos aventures aquatiques. Mais il existe toujours des moyens de tirer plus profondément et de rendre ces instantanés aqueux à la perfection absolue, comme avec les meilleurs étuis étanches pour iPhone 12. Désormais, ces étuis spécifiques peuvent vous faire sortir, ainsi que votre iPhone, de votre zone de confort et vous plonger dans le bleu profond. Voici les meilleurs étuis iPhone étanches de différentes tailles pour la photographie sous-marine, vous permettant de faire passer votre photographie au niveau supérieur.

Durable : étui étanche Catalyst 33ft conçu pour iPhone



L’étui étanche Catalyst est l’un des meilleurs étuis étanches pour iPhone pour la photographie et d’autres aventures en mer. Il est super mince et élégant pour un étui de protection étanche, mais il peut également supporter jusqu’à 33 pieds de protection sous-marine et 6,6 pieds de protection contre les chocs. Bien que l’étui ait une protection à 360 degrés, vous avez toujours un accès facile à tous les boutons et ports. Vous trouverez plusieurs modèles d’iPhone différents disponibles.

iPhone 12 : 90 $ sur Amazon Autres modèles : 90 $ sur Amazon

Élégant : le boîtier étanche Spidercase



Ce boîtier étanche et robuste certifié IP68 est doté d’un protecteur d’écran intégré. Il est étanche jusqu’à 6,6 pieds/deux mètres sous l’eau pendant 30 minutes. Il est également résistant aux chocs, dépassant la norme militaire 810G-516 pour résister à des chutes de 6,6 pieds/deux mètres.

iPhone 12 Pro Max : à partir de 20 $ sur Amazon Autres modèles d’iPhone : à partir de 15 $ sur Amazon

Compatible GoPro : coque iPhone étanche ProShot



L’étui iPhone ProShot Waterproof est un étui de photographie pour iPhone de plongée profonde qui vous permet de capturer de superbes photos et vidéos jusqu’à 50 mètres de profondeur. Il est livré avec une poignée flottante et un support GoPro. Vous pouvez le connecter à diverses poignées et accessoires pour une prise de vue facile et créative, quelle que soit la profondeur de votre plongée. Cet étui est disponible en plusieurs modèles d’iPhone différents.

120 $ sur Amazon Autres modèles : À partir de 120 $ sur Amazon

Restez simple : sac sec Vansky Waterproof



Conçu à partir d’un TPU de qualité supérieure, le sac étanche Vansky peut supporter une tonne de conditions humides, qu’il s’agisse de faire du jogging sous la pluie ou de jouer au bord de la piscine. Il est également idéal pour prendre des photos et des vidéos sous l’eau. La fine couche qui protège votre iPhone est suffisamment claire pour permettre des photos sans distorsion. Pendant ce temps, le brassard et la dragonne offrent une bonne prise en main pour maintenir votre iPhone sous l’eau. Taille unique pour la plupart des modèles.

À partir de 10 $ sur Amazon

Protecteur : Étui de plongée Yogre pour iPhone



Obtenez une protection à 360 degrés avec cet étui conçu pour une utilisation dans l’eau jusqu’à 50 pieds de profondeur pendant 60 minutes sans fuite. Cette coque unique est compatible avec de nombreux modèles d’iPhone, dont l’iPhone 12/12 Pro et l’iPhone 12 mini. Il a une vis M6 en bas, vous pouvez donc le fixer à un trépied ou à une perche à selfie.

36 $ sur Amazon

Élégant : Étui étanche LifeProof FRE Series pour iPhone



Protégez votre iPhone avec l’étui étanche LifeProof FRE SERIES, et vous pourrez capturer des souvenirs sous-marins en un clic. Ce boîtier étanche à l’eau et à la neige peut être entièrement immergé dans deux mètres d’eau jusqu’à une heure. Il est parfait pour filmer une escapade à la plage avec des amis, une aventure sous-marine en vacances, ou même vous et vos frères et sœurs faisant le poirier à votre piscine.

Divers modèles d’iPhone : à partir de 35 $ chez Amazon Divers modèles d’iPhone : à partir de 77 $ chez LifeProof

Les meilleurs coques iPhone étanches pour plonger profondément et photographier comme un pro

La clé de la photographie sous-marine est de s’assurer que l’objectif de votre appareil photo est dégagé de toute obstruction et de garder vos déclencheurs (que vous utilisiez l’écran ou le bouton de volume) facilement accessibles et fonctionnent bien. Ne faites pas de compromis sur l’imperméabilité, cependant. Lorsque vous nagez avec les poissons, ne présumez pas que vous garderez votre iPhone dans les délais et à la profondeur recommandés pour l’indice IP67 de la série iPhone X (jusqu’à 30 minutes pour une profondeur allant jusqu’à 1,5 mètre) ou l’indice IP68 des séries iPhone 11 et 12 (profondeur maximale de 4 mètres jusqu’à 30 minutes). C’est pourquoi un boîtier étanche est indispensable.

L’étui iPhone étanche de Catalyst est parfait pour la photographie sous-marine car ses boutons usinés permettent d’appuyer facilement sur les boutons de volume. De plus, l’écran capacitif tactile spécialement conçu vous permet d’utiliser toutes les commandes à l’écran de votre iPhone.

L’étui de plongée Yogre est également une excellente option, notamment parce qu’il s’adapte à différents modèles d’iPhone, vous n’aurez donc pas besoin de le remplacer à chaque fois que vous achetez un nouvel iPhone. Comme il est conçu pour une profondeur de 50 pieds, vous pouvez vraiment l’emporter avec vous lors de vos aventures sous-marines profondes. La vis de trépied standard en bas vous offre plus d’options de photographie.

