Meilleurs étuis MacBook Pro 2021

Le MacBook Pro est une sacrée machine, avec des composants internes élégants et des mises à jour fréquentes (une nouvelle chaque année depuis 2016). Si vous venez d’acheter un nouvel ordinateur portable, qu’il soit équipé de la puce Intel, de la puce M1 ou de la nouvelle puce M1 Max/Pro, vous voudrez le protéger ou peut-être même l’habiller un peu avec l’un des les meilleurs étuis MacBook Pro. Certains sont même livrés avec des extras tels qu’un protecteur d’écran et une housse de clavier, comme l’étui rigide en plastique Mosiso. Si vous avez besoin d’un support ou d’une station d’accueil pour MacBook Pro, nous avons ce qu’il vous faut.

Noter: N’oubliez pas de toujours sélectionner la bonne taille et le bon modèle avant de passer à la caisse. N’oubliez pas non plus que l’étui MacBook Pro 2019 s’adaptera également aux versions 2016-2018, mais les modèles 2020 sont légèrement plus épais et ne le seront probablement pas. Le 2021 est encore plus épais et ne s’adaptera pas aux coques précédentes. Vérifiez attentivement chaque annonce avant l’achat.

Meilleur dans l’ensemble: étui rigide en plastique Mosiso pour MacBook Pro

L’étui rigide en plastique de Mosiso est même livré avec un protecteur d’écran et une housse de clavier pour que votre MacBook Pro soit entièrement recouvert. Il correspond à la couleur extérieure que vous choisissez. Comme la plupart des étuis MacBook, ceux-ci sont fabriqués à partir de plastique dur et disposent d’un revêtement caoutchouté antidérapant, ce qui en fait l’un des meilleurs étuis MacBook Pro pour à peu près tout le monde. Tous les derniers modèles, y compris les deux tailles du MacBook Pro 2021 M1 Pro/Max sont inclus.

Avantages:

Excellent rapport qualité-prix Excellent choix de couleurs Étui pour clavier inclus Protecteur d’écran inclus

Les inconvénients:

Tout le monde n’aime pas le plastique

Meilleur dans l’ensemble

Coque rigide en plastique Mosiso pour MacBook Pro

Trois en un

Choisissez parmi plus de deux douzaines de couleurs et obtenez une couverture de clavier assortie. Certaines couleurs incluent également un protecteur d’écran.

Meilleur boîtier robuste : UAG Plasma Series MacBook Pro

Si vous recherchez une protection robuste, la coque d’armure robuste d’Urban Armor Gear est la voie à suivre. La poignée antidérapante tactile aide à dissuader les chutes, tandis que les pare-chocs résistants aux chocs sur les bords protègent votre MacBook Pro au cas où. Le fond du boîtier est ventilé pour la circulation de l’air.

Avantages:

Coque d’armure de protection robuste Pare-chocs résistants aux chocs Poignée antidérapante tactile Aérations inférieures pour la circulation de l’air

Les inconvénients:

Plus volumineux que certains Pas pour 2020 MacBook Pro

Meilleur cas de poids lourds

MacBook Pro série UAG Plasma

Difficile

Si votre MacBook Pro est soumis à plus de chocs que la moyenne, vous pouvez envisager un étui robuste comme celui-ci.

Meilleure coque M1 Pro/Max : Coque UESWILL MacBook Pro 2021

Si vous possédez le puissant nouveau MacBook Pro 2021 M1 Pro/Max, vous savez qu’il est un peu plus épais que ses prédécesseurs immédiats, et vous aurez besoin d’un étui qui s’adapte parfaitement. Ce cas de UESWILL fait l’affaire. C’est un ajustement personnalisé à ce modèle, et il est disponible en quelques couleurs et dans les tailles 14 pouces et 16 pouces. Il est aéré en bas et a des pieds pour éviter de glisser. Il est même livré avec un chiffon en microfibre pour nettoyer votre MacBook Pro, bien qu’il ne porte pas le logo Apple.

Avantages:

Adapté aux modèles 2021 Pieds antidérapants Existe en version unie ou brillante Aérations inférieures pour la circulation de l’air

Meilleur boîtier M1 Pro/Max

Coque UESWILL MacBook Pro 2021

Coupe moderne

Assurez-vous toujours d’avoir l’étui qui correspond à votre modèle particulier de MacBook Pro. C’est le cas du MacBook Pro M1 Pro/Max 2021.

Le plus créatif : KECC Hard Shell Cover pour MacBook Pro

Si vous cherchez quelque chose avec un design agréable et attrayant, alors jetez un œil aux étuis « hors de ce monde » de KECC. Ils présentent des scènes spatiales, ainsi que des dessins de peinture abstraits et ondulés. Si vous êtes un observateur d’étoiles ou si vous aimez simplement une scène céleste, ces cas sont faits pour vous. Les 13 pouces, 15 pouces et 16 pouces sont disponibles dans cette liste, des anciens modèles jusqu’à la version 2020.

Avantages:

Designs cool et modernes Disponible en modèles 13 pouces, 15 pouces et 16 pouces Modèles 2020 disponibles

Les inconvénients:

Tout le monde n’aime pas la découpe du logo

Le plus créatif

Coque rigide KECC pour MacBook Pro

Des designs époustouflants

Faites sortir le look de votre MacBook Pro de ce monde en le protégeant avec cette magnifique coque.

Le plus luxueux : l’étui Pad & Quill Cartella Slim

Ces étuis sont super minces et comportent une colonne vertébrale enroulée, qui se boucle dans un coin pour permettre à votre MacBook Pro de s’ouvrir complètement. La housse est en lin doux et votre MacBook reste solidement en place grâce à l’« adhésif de verrouillage sécurisé » 3M qui ne laisse aucun résidu sur votre ordinateur portable. Les modèles 2021 14 pouces et 16 pouces M1 Pro/Max sont inclus.

Avantages:

Housse en lin de qualité archive faite à la main Un look époustouflant Différentes tailles de MacBook Pro disponibles

Le plus luxueux

Étui Pad & Quill Cartella Slim

Haut de gamme

Lorsque vous avez besoin de faire une impression élégante, ne cherchez pas plus loin que Pad & Quill.

Le plus fiable : Speck SmartShell pour MacBook Pro

Le SmartShell est un étui en deux parties avec des pieds en caoutchouc au bas pour empêcher votre ordinateur portable de glisser. C’est un peu similaire aux autres cas de cette liste, mais c’est un peu plus épais, ce qui l’aide à résister aux chocs et à voyager légèrement mieux. Vous avez le choix entre de nombreuses options de couleurs et elles sont disponibles pour divers modèles de MacBook Pro.

Avantages:

Boîtier de qualité Plus épais que certains

Les inconvénients:

Pas pour tous les modèles de MacBook Pro

Le plus fiable

Speck SmartShell pour MacBook Pro

iPlus préféré

Speck est une marque populaire et de confiance parmi le personnel d’iMore.

Meilleur rapport qualité/prix : ProCase Hard Shell Cover pour MacBook Pro

Cet étui ressemble beaucoup aux autres de cette liste avec un dessus et un fond en plastique dur au fini mat. Il est disponible en plusieurs couleurs et chaque étui est livré avec une housse de clavier noire. Le fond est ventilé, de sorte que votre MacBook Pro ne surchauffe pas, et les coques s’enclenchent et se retirent lorsque vous souhaitez admirer votre ordinateur portable seul. Il existe plusieurs options de taille.

Avantages:

Diverses couleurs et motifs Housse de clavier incluse

Les inconvénients:

La housse de clavier incluse ne correspond pas à l’étui Pas pour le modèle MacBook Pro 2020 ou 2021

Meilleure valeur

Coque rigide ProCase pour MacBook Pro

Excellent prix

Bon choix de couleurs et de motifs ici, mais notez que le couvercle du clavier inclus sera noir ou transparent.

Meilleure pochette : Apple Leather Sleeve pour MacBook Pro

Pour le puriste d’Apple, rien d’autre que le propre design d’Apple ne plaira. Ce cuir européen de qualité supérieure est conçu pour s’adapter parfaitement à votre MacBook Pro. La doublure en microfibre douce garantit que votre MacBook Pro ne rayera pas lorsque vous êtes en déplacement. Disponible en plusieurs couleurs neutres, il développera une riche patine au fil du temps. Apple ne vend actuellement que la taille de 13 pouces.

Avantages:

Fabriqué à partir de cuir européen de qualité supérieure Doublure en microfibre douce Disponible pour tous les modèles

Les inconvénients:

C’est une pochette, donc aucune protection lors de l’utilisation de votre MacBook Pro Cher uniquement pour MacBook Pro 13 pouces

Meilleure manche

Housse en cuir Apple pour MacBook Pro

Pomme charme

Glissez votre MacBook pro dans cette housse en cuir premium doublée de microfibre pour une protection lors de vos déplacements.

Meilleur étui texturé : Incase Texturé Hardshell en Woolenex pour MacBook Pro

Cette coque MacBook Pro légère, ajustée et durable a une texture unique. L’extérieur de l’étui est composé d’un matériau en laine polyester, qui ressemble à un mélange de coton. Il résiste à l’humidité et à la moisissure tout en protégeant votre MacBook Pro. L’étui s’adapte à votre MacBook Pro comme un rêve et est ventilé pour évacuer la chaleur. Choisissez parmi deux couleurs et soit la taille de 13 pouces ou 16 pouces.

Avantages:

Durable et protecteur Le matériau en laine polyester unique ressemble à un mélange de coton Ajustement à la forme Ventilation thermique

Meilleur étui texturé

Coque rigide texturée Incase en Woolenex pour MacBook Pro

Unique

Habillez et protégez votre MacBook Pro dans cet étui unique en tissu de polyester laine, résistant à l’humidité et durable.

Les meilleures coques MacBook Pro pour vous

Oui, le MacBook Pro est une belle machine, mais si vous voulez qu’il reste magnifique, alors vous aurez besoin d’un étui de qualité, qu’il soit équipé de la puce Intel ou de la nouvelle puce M1. Pour à peu près tout le monde, l’étui Mosiso Plastic Hard sera l’un des meilleurs étuis MacBook Pro. C’est solide et bien ajusté. La partie inférieure est ventilée afin que votre MacBook Pro ne surchauffe pas. Les « pieds » en caoutchouc garantissent que votre ordinateur portable ne glissera pas sur votre bureau. Vous pouvez choisir parmi 25 belles couleurs. Si vous ne pouvez pas en choisir un seul, le prix est si raisonnable que vous pouvez en choisir deux.

Gardez à l’esprit que certaines couleurs sont plus translucides que d’autres et qu’il n’y a pas de découpe pour le logo. Chaque étui Mosiso Plastic Hard est livré avec une housse de clavier assortie à l’étui. Offrez à l’écran de votre MacBook une protection supplémentaire avec le protecteur d’écran inclus fourni avec certaines des options. Mosiso offre une garantie d’un an sur le boîtier et la couverture du clavier. Il s’agit d’un étui de précision, alors assurez-vous de vérifier le numéro de modèle de votre MacBook Pro avant d’acheter l’étui afin qu’il s’adapte. Si vous recherchez plus des meilleurs étuis rigides pour MacBook Pro, ou de superbes housses MacBook Pro, nous avons ce qu’il vous faut.

