Meilleurs étuis Microsoft Surface Duo 2021

Coques Microsoft Surface Duo Android Central 2021

Ce n’est un secret pour personne que le Surface Duo n’est pas le téléphone le plus durable, vous voudrez donc probablement trouver le meilleur étui Microsoft Surface Duo. De nombreux accessoires Surface Duo sont déjà disponibles, mais les options de boîtier sont assez minces pour le moment. Ce sont les meilleurs étuis Surface Duo que vous pouvez obtenir aujourd’hui.

De la source : Microsoft Surface Duo Bumper



Avec un téléphone doté d’une charnière à 360 degrés, vous devez vous assurer de trouver le bon étui pour accueillir cette charnière. Microsoft a publié son propre boîtier pour le Surface Duo, appelé Surface Duo Bumper. Il enveloppe tous les bords de votre nouveau téléphone, offrant un accès complet au port de charge sans interférer avec cette incroyable charnière.

Protecteur et polyvalent : Otterbox Theorem Series



La productivité est le nom du jeu avec le Surface Duo, mais vous ne voulez pas vous retrouver avec un appareil brisé. Otterbox fabrique des étuis pour smartphones depuis longtemps, bien que la société ait changé son langage de conception ici pour correspondre à l’unicité offerte par le Surface Duo. L’étui Otterbox Theorem a un design adaptable qui reste attaché à votre téléphone via le tampon adhésif à l’intérieur. Il y a même un support pour stylet Surface intégré pour que vous n’ayez pas à trouver un autre endroit pour mettre votre stylet.

70 $ chez Amazon 70 $ chez Microsoft

Vraiment unique : l’étui en cuir véritable HAPPIER STUDIO



Certains préféreraient utiliser une housse de base avec le Surface Duo, et l’étui en cuir véritable HAPPIER STUDIO convient parfaitement. L’une des meilleures choses à propos d’un étui en cuir est qu’il développera une patine unique au fil du temps, ce qui en fera vraiment un étui pour vous. Le seul inconvénient est que vous devrez laisser votre Surface Duo Bumper, car cette coque ne s’adaptera pas à la fois au téléphone et au pare-chocs.

49 $ sur Amazon

Sur la hanche : Kensington Belt Holster



Compte tenu de la taille du Surface Duo, il est probable que vous ne puissiez même pas mettre ce mauvais garçon dans votre poche. C’est là qu’intervient l’étui de ceinture Kensington. Il est composé d’un matériau en polycarbonate robuste et d’une conception « drop-in » pour faire entrer et sortir rapidement votre Surface Duo. Avec cette option, vous voudrez probablement vous assurer que votre pare-chocs Microsoft est installé, car il n’y a rien d’autre pour protéger le Duo des rayures accidentelles.

30 $ chez Amazon 44 $ chez Walmart

Ce n’est pas un autocollant : Housse de décalcomanie MightySkins



Alors que le Surface Duo arbore un design élégant et épuré, vous ne voudrez vraiment pas vous retrouver avec des rayures. Mais un étui peut ajouter trop de volume, et c’est là qu’intervient la couverture de décalcomanie MightySkins. Il s’agit d’une pellicule de décalcomanie en vinyle qui couvre à la fois les pièces de verre arrière et les lunettes autour des deux écrans.

14 $ chez Amazon 18 $ chez Walmart

Manchon durable : série OtterBox OCITY



Otterbox semble aimer le Surface Duo et propose différentes options de boîtier. La série OCITY est la dernière d’Otterbox et agit comme un étui durable mais haut de gamme pour votre Surface Duo. Non seulement cet étui fonctionne avec le pare-chocs Surface Duo, mais il dispose également d’une fermeture magnétique pour empêcher votre Surface Duo de tomber.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Microsoft

Manchon durable: Étui en cuir Foluu PU avec dragonne



L’un des problèmes avec le Microsoft Surface Duo est qu’il n’est pas exactement le plus facile à tenir et à utiliser. Foluu tente de résoudre ce problème avec son étui en cuir PU, car il y a une dragonne à l’arrière qui s’ajuste rapidement ou peut être pliée à plat.

12 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis Surface Duo protègent tout

Comme le Microsoft Surface Duo n’est pas votre smartphone traditionnel, vous ne trouverez pas beaucoup de coques “traditionnelles” pour cela. Cependant, Microsoft a compris le besoin d’une certaine protection, et c’est pourquoi le Surface Duo Bumper est notre boîtier préféré. Il protège les bords de VOTRE Surface Duo tout en évitant les rayures sur son boîtier extérieur, même sur une table ou un bureau.

Si vous souhaitez améliorer un peu les choses et ajouter encore plus de protection au Surface Duo, quoi de mieux que d’obtenir un étui d’Otterbox. Le théorème d’Otterbox est une option merveilleuse qui possède même un emplacement intégré pour votre stylet Surface, ainsi qu’une carte de crédit ou une pièce d’identité. L’étui se déplie, ce qui facilite le maintien de votre Surface Duo, puis se replie lorsqu’il est temps de commencer.

