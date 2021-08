Meilleurs étuis minces pour iPhone 12 Pro 2021

in

Meilleur

Coques fines iPhone 12 Pro iMore 2021

L’iPhone 12 Pro est majestueux dans son apparence et ses fonctionnalités avec cet incroyable appareil photo à triple objectif et un magnifique écran de 6,1 pouces. Cependant, avec tout cela, il y a une poignée substantielle d’un téléphone un peu plus lourd que d’autres téléphones de taille similaire, vous ne voudrez donc probablement pas l’alourdir avec un gros boîtier encombrant. Pas de soucis; nous avons arrondi les meilleurs étuis minces pour iPhone 12 Pro qui n’ajouteront ni volume ni poids.

Simple et fiable : Spigen Liquid Crystal Conçu pour iPhone 12 Case



Avec Spigen, vous savez exactement ce que vous obtenez – un bon étui pratique à un prix attractif. L’étui à cristaux liquides est l’un de leurs produits les plus populaires car il offre une protection décente ainsi qu’une apparence très fine et presque invisible. Le matériau TPU flexible est également incroyablement facile à enfiler et à retirer.

11 $ chez Amazon 13 $ chez Best Buy

Protection antimicrobienne : Tech21 Evo Slim Case



Le tech21 Evo offre à la fois une protection contre les chutes de 8 pieds et des propriétés antimicrobiennes intégrées ! Le revêtement extérieur solide est incrusté d’ions qui empêchent les bactéries de vivre et de se développer à la surface du boîtier. Une technologie cool et un étui cool !

30 $ chez Amazon 40 $ chez BestBuy

Protection supplémentaire : CASEKOO Crystal Clear



Si vous aimez le look d’un étui transparent, mais que vous avez besoin d’une petite protection supplémentaire pour les coins, l’appareil photo et l’écran, CASEKOO propose une excellente solution hybride. Le dos est parfaitement clair pour laisser transparaître la beauté de votre iPhone, mais les bords sont renforcés par des pare-chocs antichoc. Il intègre également une lèvre de protection autour de la caméra et de l’écran.

20 $ sur Amazon

À peine là : coque totallee Thin iPhone 12 Pro



Bien qu’il soit incroyablement fin et léger, l’étui totallee offre toujours une certaine protection contre les chocs et les rayures de tous les jours. Il est disponible en plusieurs options de couleurs pour compléter les couleurs de l’iPhone 12 Pro et présente une surface texturée pour éviter les chutes.

39 $ sur Amazon

Sparkles FTW ! : Étui transparent à paillettes ESR



Voici un cas clair avec un petit quelque chose en plus. L’étui à paillettes ESR est mince, élégant et brillant ! Cet étui infusé de paillettes se démarquera des autres, et contrairement à d’autres étuis minces, il a une lèvre surélevée plus substantielle pour protéger l’appareil photo et l’écran.

13 $ sur Amazon

Brillez comme un diamant : TORRAS Diamonds Series



Un autre boîtier transparent, celui-ci est fabriqué avec une surface réfléchissante ultra-brillante qui a l’air et la sensation assez élégante. Malgré son profil mince et très brillant, le boîtier est testé contre les chutes jusqu’à 4 pieds. TORRAS promet également que cette affaire ne jaunira pas avec le temps.

18 $ sur Amazon

Pare-balles : PITAKA Aramid Fiber Cover



Construit avec de la fibre aramide de qualité aérospatiale, le boîtier PITAKA est littéralement à l’épreuve des balles. Il est robuste mais incroyablement fin, avec un bord de lunette subtil pour protéger l’appareil photo et l’écran. L’aspect et la sensation de la fibre de carbone sont également très cool.

50 $ sur Amazon

Le plus fin des plus fins : PEEL Ultra Thin Case



Vous ne trouverez pas de boîtier plus minimal que le PEEL. Avec une épaisseur de 0,01 pouce, ce boîtier est aussi mince qu’une feuille de papier. Cet étui n’ajoutera aucun volume ni poids à l’iPhone 12 Pro, même s’il ne s’avérera pas non plus très protecteur.

29 $ sur Amazon

Slim trim gagner

Ici, vous avez les meilleurs étuis minces pour iPhone 12 Pro sur le marché, et il y a forcément un ajustement parfait pour votre iPhone. Nous aimons le Spigen Liquid Crystal Case parce qu’il est simple, fiable et que le prix est correct. Même s’il est très fin et peu coûteux, Spigen offre une protection fiable dans tous leurs cas.

Si vous préférez un étui ultra-mince qui offre une protection pare-balles, jetez un coup d’œil à l’étui PITAKA qui est construit avec de la vraie fibre d’aramide – la même matière qu’ils fabriquent des gilets pare-balles ! Avec la gamme d’options de boîtiers sur cette liste, votre téléphone sera bientôt habillé de son mieux.

