Meilleurs étuis Moto G Pure 2021

Coques Moto G Pure Android Central 2021

Tout bien considéré, le Moto G Pure est un choix de base en ce qui concerne les téléphones Motorola. Bien qu’il n’ait peut-être pas fait la coupe pour les meilleurs téléphones Android à moins de 200 $, c’est toujours l’un des meilleurs téléphones Android bon marché. Si vous avez acheté une unité, nous avons sélectionné pour vous une sélection des meilleurs étuis Moto G Pure. Le bon choix prévient les dommages et donne à votre Moto G Pure une cure de jouvence bien nécessaire, faisant d’une pierre deux coups.

Beauté et musculature : étui de téléphone mince hybride DALUX MetKase



La série MetKase antichoc de DALUX est mince et se décline dans de belles options de couleurs. Nous recommandons le design Blue Cursed Skull pour compléter votre Moto G Pure. Il est confortable à porter et résistant lorsque vous le laissez tomber.

15 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Le choix clair : Foluu Clear Case pour Moto G Pure



Les étuis transparents sont parfaits pour montrer les couleurs naturelles de votre téléphone. Cet étui transparent de Foluu a des coins renforcés et est fait d’un matériau TPU dur. En conséquence, il ne jaunira pas comme la plupart des étuis souples et transparents, et il gardera votre Moto G Pure sain et sauf.

9 $ sur Amazon

Roi de l’anneau : Étui porte-bague DAMONDY



Tenir votre Moto G Pure est beaucoup plus facile et plus à la mode dans l’étui porte-anneau DAMONDY. Vous pouvez régler le support de bague à un angle pour l’utiliser comme béquille en un clin d’œil. Vous pouvez également faire pivoter la bague, ce qui facilite le maintien de votre téléphone à des angles étranges.

9 $ sur Amazon

Un boîtier sur lequel vous pouvez compter : Spigen Rugged Armor pour Moto G Pure (2021)



Vous ne pouvez pas vous tromper avec un étui Spigen Rugged Armor fiable pour votre Moto G Pure. Vous obtenez un design éprouvé dans une finition noire mate à feuilles persistantes. Et sans aucun doute, la qualité de construction est de premier ordre.

14 $ sur Amazon

Une touche de couleur : série HRWireless MetKase avec technologie Spring



Pour une tenue plus colorée, choisissez l’un de ces motifs lumineux et ravissants de la série HRWireless MetKase. Vous pouvez habiller votre Moto G Pure d’un imprimé floral ou opter pour quelque chose de plus judicieux comme la variante unie gris anthracite. La technologie Spring et la protection d’écran améliorée fonctionnent ensemble pour garder votre téléphone intact.

13 $ sur Amazon

Prenez en main: Housse de protection antidérapante pour téléphone BNIUT



En parlant de couleurs, la housse de téléphone antidérapante BNIUT est disponible en cinq nuances attrayantes. Il a un dos texturé bosselé qui ajoute une adhérence supplémentaire à votre Moto G Pure. Il peut être encombrant, mais c’est un compromis valable pour une protection aussi robuste.

13 $ sur Amazon

Cash and carry : Etui portefeuille en cuir CSTMCASE pour Moto G Pure



Rangez votre Moto G Pure avec tout autre objet de valeur dans cet étui en similicuir. Il dispose d’un rabat pour maintenir le couvercle du folio fermé et de nombreuses fentes pour l’argent et les cartes. En prime, vous pouvez plier la couverture et l’utiliser comme support tout en regardant du contenu.

15 $ sur Amazon

Un cookie difficile : Étui de qualité militaire URBANITE pour Moto G Pure



Quand nous disons de qualité militaire, nous le pensons vraiment. Cet étui robuste d’URBANITE est résistant comme des clous et contient tout ce dont vous avez besoin dans cette coque rigide. Vous obtenez une béquille, un protecteur d’écran et une sécurité émotionnelle. Votre esprit sera en paix avec votre Moto G Pure enfermé dans cette housse.

20 $ sur Amazon

Pack économique : Housse de téléphone flexible Osophter avec 2 pièces de protection d’écran



Obtenez plus pour votre pâte avec cet emballage combiné d’Osophter. Le prix comprend un étui élégant et moderne avec deux protecteurs d’écran dans le mélange, et des bords surélevés empêchent les dommages importants à votre Moto G Pure. Celui-ci est également disponible en quatre teintes principales.

9 $ sur Amazon

Slim Jim : Étui en silicone souple Lmposla pour Moto G Pure



Cet étui en silicone souple est super malléable et fin. On a presque l’impression qu’il n’y a rien sur votre Moto G Pure. On aime aussi le look semi-transparent qui donne l’impression d’un tatouage sur votre téléphone. Ce n’est pas si solide que ça, mais ça a l’air bien!

7 $ sur Amazon

Flower power: Étui de téléphone en silicone souple Yznoek pour Moto G Pure



Si vous ne craquez pas pour l’étui souple semi-transparent, nous avons cette coque noire gaie parsemée de tournesols. L’étui en silicone pur Moto G d’Yznoek est également doux et flexible. Pour un peu de durabilité, il a des coins durs pour minimiser l’impact des chutes.

7 $ sur Amazon

Check IT out: Cas de personnages de films d’horreur La Belle Case



La Belle Case s’est surpassée avec cette affaire de personnages de films d’horreur mettant en vedette Jigsaw, Ghostface et Pennywise. Donc, si vous êtes un fan de films d’horreur, faites-vous plaisir en vous procurant cet étui pour votre Moto G Pure. Vous n’avez pas non plus besoin de sacrifier la robustesse, car ce boîtier est assez solide.

14 $ sur Amazon

Égayez votre Motorola

Si vous possédez un Moto G Pure, vous avez le choix entre un plateau sain de délicieuses affaires. Entre les options en silicone souple et flexible et les étuis robustes comme des ongles, rien n’est laissé de côté. Notre premier choix parmi les meilleurs étuis Moto G Pure est l’étui hybride DALUX MetKase. Il a l’air malade (dans le bon sens) et il n’est pas trop gros, vous pouvez donc le glisser facilement dans votre poche.

Si les crânes bleus ne sont pas votre truc, alors la Spigen Rugged Armor pour le Moto G Pure (2021) est votre prochaine meilleure alternative. Spigen est un nom sur lequel vous pouvez compter, faisant de l’étui Rugged Armor un choix pratique. Vous n’y réfléchirez pas à deux fois avant de jeter votre Moto G Pure sur le canapé ou votre siège auto avec cet étui.

Maintenant que vous avez votre Moto G Pure tout affublé des étuis les plus tendance, passez à des choses plus importantes. Jetez un œil aux écouteurs sans fil les plus populaires pour répondre à vos besoins audio. Si vous préférez le système de diffusion du son à l’ancienne, nous vous recommandons de vous procurer un casque sans fil comme le Sony WH-1000XM4.

