Meilleurs étuis Moto G Stylus (2020) 2021

Coques Moto G Stylus (2020) Android Central 2021

Les meilleurs étuis Moto G Stylus (2020) offrent une combinaison parfaite de protection sans cacher la beauté subtile du téléphone lui-même. C’est facilement l’un des téléphones les plus beaux de Motorola à ce jour et l’un des meilleurs téléphones Android bon marché de l’année. .

Mat et robuste : Spigen Rugged Armor conçu pour l’étui de stylet Moto G (2020)



Spigen est sans doute le meilleur du jeu lorsqu’il s’agit de créer un étui discret, élégant et offrant une excellente protection. Avec le Rugged Armor, vous obtiendrez un étui en TPU flexible avec un motif en toile d’araignée à l’intérieur pour une meilleure absorption des chocs. Et les quatre coins sont renforcés, car c’est généralement le premier point d’impact si votre téléphone tombe.

13 $ sur Amazon

Ne glisse pas : Anccer Ultra-mince Hard Slim Cover



Certaines personnes ne veulent pas sacrifier l’élégance lorsqu’il s’agit d’utiliser un étui, et l’étui rigide ultra-mince d’Anccer aide à cela. Cette coque en TPU ultra-mince conservera un profil mince et discret, tout en arborant des bords surélevés autour de l’écran et du module de caméra pour une protection supplémentaire.

12 $ sur Amazon

De la source : étui de protection Motorola Essentials



L’étui de protection Motorola Essentials est une excellente option pour ceux qui recherchent un étui robuste à la fois protecteur et léger. Motorola déclare que cela peut absorber une chute jusqu’à 6 pieds tout en offrant des poignées latérales texturées pour empêcher votre téléphone de glisser de vos mains. Et comme cela vient directement de Motorola, vous savez qu’il aura un ajustement parfait.

15 $ chez Amazon 15 $ chez Motorola

Protection familière : Otterbox Commuter Lite



L’Otterbox Commuter Lite est devenu un favori des fans avec sa conception légère, tout en offrant une grande protection. Avec une coque intérieure en TPU souple pour absorber les chocs et une coque extérieure en polycarbonate dur pour tout le reste, le Commuter Lite est un excellent étui pour le G Stylus.

30 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Motifs floraux : étui en TPU souple Starhemei



Si vous recherchez un étui basique avec quelques fioritures, l’étui en TPU flexible Starhemei est parfait pour le G Stylus. Cet étui est livré avec sept modèles différents, bien que l’étui lui-même soit clair, vous permettant de montrer votre nouveau téléphone. En ce qui concerne la protection, vous obtiendrez l’absorption des chocs du matériau TPU, mais les quatre coins ont été renforcés.

6 $ sur Amazon

Protégez tout : MAIKEZI Anti Slip Cover



C’est une chose d’avoir un étui mince qui protège votre téléphone, mais vous devez quand même sortir et vous procurer un protecteur d’écran. Ce n’est pas le cas avec la housse antidérapante de MAIKEZI ; vous obtiendrez à la fois l’étui et un film protecteur d’écran HD. Cela vous offrira une protection à 360 degrés tout en gardant votre nouveau stylet G élégant.

8 $ sur Amazon

Obtenez un nouveau portefeuille: Etui portefeuille en cuir Lacass Slim



En ce qui concerne le G Stylus, il y a de fortes chances que vous souhaitiez un étui aussi polyvalent que le nouveau téléphone lui-même. Lacass vise à répondre à cet appel avec son étui portefeuille capable de contenir jusqu’à cinq cartes ou quelques cartes et de l’argent. Ensuite, fermez simplement le portefeuille et gardez tout en sécurité pendant que vous êtes en déplacement.

12 $ sur Amazon

Montrez-le : Étui en TPU transparent et flexible SNOSHO



Où est le plaisir de cacher un nouveau téléphone derrière une coque ? Vous ne voulez sûrement pas avoir un téléphone nu, alors procurez-vous quelque chose comme l’étui en TPU transparent et flexible SNOSHO. Cet étui est ultra-mince, entièrement transparent et présente des coins renforcés pour accompagner les bords surélevés de l’écran et de la caméra.

6 $ sur Amazon

Boutons surdimensionnés : UAG Plyo



Cet étui ultraléger d’UAG garantit que vous avez toujours accès à tous vos boutons, répond aux normes militaires de test de chute et a un design translucide. L’aspect le plus unique de l’UAG Plyo est peut-être la conception en nid d’abeille dans les quatre coins pour aider à amortir l’impact d’une chute. Mieux encore, l’étui n’est pas trop épais, vous pouvez donc charger votre nouveau téléphone sans fil.

10 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Double couche : armure de scorpion encastrée



L’armure Scorpio Encased offre la protection à laquelle vous vous attendez lorsque le mot “Armure” est dans le titre. Cet étui en deux pièces comprend un intérieur en TPU souple et une plaque arrière en polycarbonate dur avec une finition mate pour une meilleure prise en main. Vous obtiendrez des découpes précises pour tous vos ports, y compris le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

15 $ sur Amazon

Tout-en-un : Étui SUPCASE Unicorn Beetle Pro Series conçu pour Moto G Stylus 2020



Le SUPCase Unicorn Beetle Pro pour le stylet Moto G a tout pour plaire: un protecteur d’écran intégré, une béquille, deux couches et même un étui de ceinture. Cet étui est conçu pour résister aux coups tout en gardant votre stylet Moto G aussi beau qu’à sa sortie de la boîte. Et avec les découpes précises, vous pourrez accéder facilement à tous vos ports et au stylet.

20 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Mettez une bague dessus: étui à bague double couche GSDCB



Il est essentiel de garder votre téléphone en main, mais que se passe-t-il si vous utilisez également l’un des supports de voiture magnétiques ? Eh bien, avec le GSDCB, vous n’aurez pas besoin d’utiliser un étui différent, car l’anneau intégré à l’arrière non seulement soutient votre téléphone, mais se fixe également à à peu près n’importe quel support magnétique. De plus, la conception de la plaque arrière permet à votre téléphone de reposer à plat sur un bureau sans trop vaciller.

6 $ sur Amazon

Fibre de carbone solide : Poetic Karbon Shield



Avec l’étui Poetic Karbon Shield pour le stylet Moto G, vous trouverez un design ultra-élégant avec de la fibre de carbone à l’arrière, ainsi que des découpes précises pour tous vos ports et le lecteur d’empreintes digitales. La conception en fibre de carbone à l’arrière vise à offrir plus d’adhérence lors de la manipulation du stylet G, et cet étui est compatible avec de nombreux protecteurs d’écran en verre trempé ou en film.

10 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Double protection : TUDIA Fusion



En plus d’être disponible en quatre couleurs différentes, le TUDIA Merge est l’un des meilleurs pour offrir une grande protection. Avec la combinaison de la coque intérieure en TPU et de la plaque arrière en polycarbonate, le Merge offre un double coup de poing lorsqu’il s’agit de protéger votre téléphone. Et cette coque en polycarbonate a des arêtes sur le côté pour une meilleure adhérence.

12 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Toutes les paillettes : STARSHOP Liquid Quicksand Cover



Speck est dans le jeu de cas depuis un certain temps maintenant, et le Presidio Lite est un excellent exemple de pourquoi. Cet étui offre jusqu’à quatre pieds de protection contre les chutes, grâce aux coussins entourant les bords et aux poches d’air aux quatre coins. Bien que vous ne trouviez pas de designs fantaisistes, l’étui de Speck compense en offrant également une texture résistante aux rayures, laissant à la fois votre étui et G Stylus superbes.

11 $ sur Amazon

Protégez votre téléphone avec les meilleures coques Moto G Stylus (2020)

Si nous devions choisir un seul bon étui pour le G Stylus, ce serait le Spigen Rugged Armor. Cet étui est léger, mais robuste et doté d’une protection contre les chutes MIL-STD tout en fonctionnant avec de nombreux chargeurs sans fil et en offrant un accès facile au lecteur d’empreintes digitales et aux ports. De plus, les bords de l’étui sont caoutchoutés pour améliorer la prise en main de votre G Stylus, de sorte qu’il reste dans vos mains et aide à absorber les chocs.

Ensuite, il y a l’étui rigide ultra-mince Anccer pour le stylet G. Il est mince, léger et robuste tout en vous offrant tout ce que vous recherchez dans un étui. L’étui est disponible en plusieurs couleurs différentes, afin que vous puissiez obtenir la bonne couleur qui correspond à votre style. Et grâce à la conception de cet étui, il y a des découpes pour un accès facile à vos boutons et au port de charge, ainsi qu’au lecteur d’empreintes digitales arrière.

