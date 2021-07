Meilleurs étuis Moto G100 2021

Meilleur

Le Moto G100, également connu sous le nom de Moto Edge S, est fraîchement sorti du four et si vous vous êtes emparé d’une unité, votre premier ordre du jour devrait être de vous en procurer un. Obtenir un nouveau téléphone Android est très excitant et il est facile de se laisser emporter par le glamour du design et des fonctionnalités du téléphone. Ne risquez rien, achetez la meilleure coque pour votre Moto G100. Ce sont quelques-uns de nos favoris.

Choisissez un cas, n’importe quel cas

Votre téléphone est un élément crucial de votre vie quotidienne, alors n’ayez pas peur de balancer un étui bruyant et extérieur. Choisissez le meilleur étui pour votre Moto G100 afin de canaliser votre moi intérieur. Les extravertis et les personnes vivaces adoreront l’étui audacieux CoverOn Soft TPU Sunflower. Votre Moto G100 aura un aspect lumineux et coloré dans la coque de téléphone CoverOn et les coins renforcés le garderont en sécurité. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus simple, vous devriez opter pour l’étui Kwmobile Soft Matte Black, simple et minimaliste.

Si vous voulez une protection maximale, l’étui le plus haut de gamme que vous pouvez obtenir est l’étui rigide Foluu Aluminium Heavy Duty. Il est fait d’un alliage d’aluminium léger, il est donc robuste mais pas trop lourd, et il a l’air fantastique ! Bien sûr, cela peut être un peu cher, mais ce boîtier robuste pour Moto G100 en vaut la peine.

Fini l’affaire ? Génial! Vous pouvez désormais personnaliser l’intérieur de votre Moto G100. Les fonds d’écran, les icônes, les sons et tout le reste peuvent être thématiques sur votre téléphone Android. Quoi que flotte votre bateau, vous le faites vous-même.

