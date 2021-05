Meilleurs étuis Motorola One 5G Ace 2021

Meilleur

Le Motorola One 5G Ace est l’un des téléphones 5G les plus abordables de Motorola à ce jour, sinon le plus abordable. Il dispose d’un grand écran, de nombreuses performances et d’une batterie massive – le tout à un prix de détail avantageux et abordable. Si vous avez récemment acheté un One 5G Ace ou que vous prévoyez de le faire, voici quelques recommandations de cas afin que vous puissiez garder votre nouveau téléphone en parfait état pour les années à venir!

Flex it: Caséologie Parallax Lite



Choix du personnel

Fini en noir mat, cet étui en TPU est totalement flexible et offre une protection suffisante via une seule couche et une lunette surélevée. Ceci est dû au motif de défense interne, qui offre une dispersion des chocs et une technologie d’espace aérien, de sorte que vous obtenez une protection bien supérieure à celle que le boîtier fin et léger pourrait suggérer par son apparence.

16 $ chez Amazon

Robuste et transparent: boîtier de la série Poetic Guardian



Bénéficiez d’une protection ultra-robuste dans un emballage transparent avec cet étui, comprenant un pare-chocs hybride antichoc, une coque de protection transparente et un protecteur d’écran intégré. Fini en noir, bleu ou rose et transparent, il offre une protection contre les chutes de qualité militaire ainsi que des lèvres et des coins surélevés à l’avant pour protéger davantage l’écran du téléphone. Une belle touche: si vous ne souhaitez pas utiliser le protecteur d’écran inclus, il y a un cadre avant supplémentaire dans la boîte afin que vous puissiez utiliser votre propre protection d’écran en verre trempé.

19 $ chez Amazon

Testé et vrai: étui de la série Otterbox Commuter



Vous paierez toujours un peu plus pour un étui Otterbox, mais c’est à cause de la réputation de la marque pour ses produits de haute qualité qui offrent une excellente protection contre les chocs, les chutes, les chutes et la saleté et plusieurs couches de protection. Cet étui, une série populaire pour la marque, comprend des couches de caoutchouc synthétique et de polycarbonate, ainsi qu’un additif à base d’argent qui rend la surface antimicrobienne, la protégeant contre les bactéries courantes.

40 $ chez Amazon

Protection d’écran: V / A Heavy Duty Phone Case



Cet étui est livré avec un pack de deux protections d’écran en verre trempé dans la boîte, de sorte que vous obtenez une protection complète à 360 degrés de l’appareil. Le boîtier lui-même a deux couches, y compris un pare-chocs en TPU souple et du polypropylène. Avec une protection antichoc de qualité militaire et des bords surélevés, il est disponible en noir, bleu ou violet funky.

10 $ chez Amazon

Portefeuille mignon: étui de téléphone portefeuille ZASE Design



Cet étui à la mode est livré avec trois options de motifs en cuir PU – papillons rose vif, papillon bleu-violet ou fleur de cerisier rose – ainsi que du noir ou du marron de base. Mais ce n’est pas seulement un étui folio: c’est aussi un portefeuille qui peut contenir d’autres éléments essentiels, comme des cartes de crédit et une pièce d’identité. Il est livré avec une dragonne pour que vous puissiez laisser le sac à main à la maison et se retourne pour fonctionner également comme une béquille.

11 $ chez Amazon

Super abordable: étui PULEN



PULEN propose une belle sélection de coques pour tous les appareils courants, et ce téléphone ne fait pas exception. Le boîtier est assez basique en noir avec une couverture de pare-chocs souple en TPU souple brossé résistant aux chocs et de la fibre de carbone. Mais si vous voulez faire plus de déclaration, il est également disponible en bleu et en rouge vif. De plus, c’est l’un des cas les plus abordables de la liste. C’est un solide chaque jour ou un cas de sauvegarde.

7 $ chez Amazon

Vous ne pouvez pas vous tromper: coque Sucnakp Moto G 5G



Si vous souhaitez que vos achats de valises soient aussi simples que possible, achetez simplement celui-ci chez Sucnakp. La conception robuste permet une très bonne protection, vous offrant une construction en TPU antichoc pour vous protéger contre les chutes, les chocs et les bosses. Vous pouvez également vous attendre à des découpes de boutons précises, à une grande adhérence et à une garantie gratuite d’un an qui accompagne votre achat.

À partir de 8 $ chez Amazon

Excellente alternative: étui de protection en caoutchouc Osophter TPU



Une excellente alternative à cette affaire Sucnakp vient d’Osophter. Il a un design plus mince que certains peuvent trouver plus confortable dans une utilisation quotidienne, mais même ainsi, vous bénéficiez toujours d’une couverture d’absorption des chocs avec la conception en TPU. Vous avez également le choix entre plusieurs couleurs, au lieu de la seule couleur noire fournie par Sucnakp.

À partir de 7 $ chez Amazon

Clair comme le jour: coque transparente Osophter pour Moto G 5G



Le Motorola One 5G Ace n’est pas le téléphone le plus beau que nous ayons jamais vu, mais si vous êtes fan de l’apparence du téléphone, vous voudrez un étui qui laisse transparaître son esthétique naturelle. Cette affaire fait exactement cela sans faire de compromis. Le boîtier est également résistant aux chocs, a des pare-chocs étendus aux quatre coins et est facile à installer.

8 $ chez Amazon

Amusez-vous bien: Dzxouui Glitter Case



Disons que vous ne pouvez pas supporter l’apparence du One 5G Ace et que vous voulez ajouter du piquant. Dans ce cas, vous obtenez cet étui à paillettes de Dzxouui. Disponible en deux styles distincts, l’étui Dzxouui offre un design ultra-unique, des découpes de boutons précises, une protection contre les chutes et une garantie de remboursement.

9 $ chez Amazon

Protection maximale: étui robuste double couche Yznoek



Certaines personnes préfèrent le style à la fonction, mais si vous êtes un adepte du beurre et que vous avez besoin de toute l’aide que vous pouvez obtenir, tournez votre attention vers l’étui Yznoek Rugged Dual Layer. Offert en quatre couleurs, cet étui a tout ce que vous pourriez demander: un design à double couche, une béquille pliable, un protecteur d’écran inclus, et plus encore!

9 $ chez Amazon

Magnifique portefeuille: Étui portefeuille TingYR



Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas battre un bon étui portefeuille, et en ce qui concerne le Motorola One 5G Ace, nous vous recommandons de consulter l’étui portefeuille TingYR. Du point de vue du design, l’étui présente un superbe motif papillon / floral qui se décline en plusieurs couleurs. Fonctionnellement, il peut contenir jusqu’à trois cartes, de l’argent en vrac et dispose d’une dragonne intégrée.

13 $ chez Amazon

Beaucoup de choix

Qu’il s’agisse du Motorola One 5G Ace ou d’un autre des meilleurs téléphones Android bon marché, avoir un étui (ou deux) dans votre arsenal est toujours une bonne idée. Dans le cas du One 5G Ace, l’une de nos principales recommandations est la Caseology Parallax Lite car elle offre une protection fantastique dans un design ultra-mince et flexible. L’étui résistant Sucnakp est également une bonne option, offrant une excellente protection avec un design élégant; De plus, il est à peu près aussi abordable que vous pourriez le demander.

Si vous préférez des étuis transparents, l’étui transparent Osophter Clear est un choix facile. Le design clair remplit sa fonction, son prix est avantageux et les quatre pare-chocs dans les coins permettent une protection contre les chutes étonnamment large.

Si ce n’est pas une défense suffisante pour vous, vous feriez probablement mieux d’utiliser quelque chose comme l’étui Yznoek Rugged Dual Layer. La conception à double couche est aussi robuste que possible, la béquille pliable est très pratique et l’inclusion d’un protecteur d’écran gratuit en fait l’une des meilleures valeurs de toute la liste.

