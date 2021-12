Meilleurs étuis Nintendo Switch qui tiennent dans le dock 2021

Meilleur

Étuis Nintendo Switch qui tiennent dans le dock iMore 2021

Il est important d’avoir un étui pour protéger votre Nintendo Switch, mais les options d’étuis disponibles ont tendance à être un peu trop encombrantes pour fonctionner avec votre station d’accueil. Cela peut être ennuyeux si vous passez assez souvent du mode ancré au mode portable. Heureusement, il existe des options minces. Ils n’offriront pas autant de protection que les étuis de protection plus volumineux, mais ce sont quelques-uns des meilleurs étuis pour station d’accueil Nintendo Switch qui vous permettent de glisser dans et hors de votre station d’accueil tout en conservant la fonctionnalité complète du mode TV.

Marque de confiance : Nyko Thin Case



L’étui mince de Nyko offre une protection pour le corps de la Switch, vos Joy-Cons et l’écran. Vous pouvez également retirer les Joy-Cons sans avoir à retirer le boîtier. Obtenez-le en rouge/bleu, fumé ou transparent.

À partir de 10 $ sur Amazon

Le choix de Tom Nook: Housse FANPL Animal Crossing Island



Cette housse de boîtier constitue un protecteur adorable et pratique avec son vert pastel apaisant et ses adorables images d’île. Vous pourrez toujours retirer les Joy-Cons, utiliser la béquille et ancrer votre Switch pendant qu’il est en place.

28 $ sur Amazon

Pack de protection : Skull & Co. GripCase



Cet ensemble de protection vous offre non seulement un étui dockable avec poignées, mais comprend également un étui de transport génial avec beaucoup de rangement. Les poignées peuvent être échangées contre différentes tailles et vous pouvez choisir neuf couleurs différentes.

40 $ sur Amazon

Équipement préhensible : PZOZ Dockable Case



Je préfère les boîtiers qui offrent une meilleure prise en main pour les Joy-Cons, et le PZOZ Dockable Case est parfait pour cela. Le support est transparent, vous pouvez donc toujours voir le logo Nintendo et les Joy-Cons peuvent facilement être retirés si nécessaire.

16 $ sur Amazon

Équipement Animal Crossing : FXICAI Dockable Case et Thumb Grips



Si vous cherchez un étui qui correspond aux eaux cristallines d’Animal Crossing: New Horizons, alors c’est le cas pour vous. Il est doté d’une béquille et est même livré avec trois jeux de poignées pour le pouce.

17 $ sur Amazon

Couverture mince: Étui de protection Tscope Strawberry Bear



Cette adorable housse présente de jolis motifs de fraises, de gâteaux et d’ours sur un fond rose doux. Glissez les trois pièces séparées sur votre Joy-Cons et l’écran principal pour une protection ancrable.

17 $ sur Amazon

Lava kitty : étui de protection et poignées Cybcamo



Ce boîtier brillant passe de l’orange vif à la rouille riche et ne manquera pas de protéger votre Switch tout en le mettant en valeur. Il est également livré avec deux poignées pour le pouce, chacune avec une petite patte de chat.

18 $ sur Amazon

Bouchons inclus : YOOWA 3 en 1 Nintendo Switch Cover Case



L’option de YOOWA ne fait rien de différent dans le département des étuis, mais elle est livrée avec huit capuchons de poignée pour vous donner une meilleure adhérence sur les manettes de la Nintendo Switch.

12 $ sur Amazon

Protection complète : Mumba Dockable Case



Cet étui mince et robuste protégera votre Switch des chutes, des rayures, de la poussière et des travaux ! Il est conçu pour une prise en main facile en mode portable et un retrait facile des Joy-Con pour jouer tout en étant amarré sans retirer l’ensemble du boîtier. Choisissez parmi quatre couleurs différentes.

À partir de 19 $ sur Amazon

Options colorées : Crystal Protector Dockable Case



En plus d’un étui dockable, vous obtenez six capuchons pour le pouce, ainsi qu’un protecteur d’écran en verre trempé pour protéger votre Switch des rayures et des chocs. Vous avez le choix entre quatre couleurs afin que vous puissiez trouver le look que vous préférez.

À partir de 13 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis de dock pour Nintendo Switch

Nous avons examiné tous les boîtiers ancrables sur le marché et avons déterminé ceux qui offrent le plus de protection et de commodité tout en pouvant toujours être ancrés. Si rien ici n’a attiré votre attention, vous voudrez peut-être découvrir les meilleurs étuis de transport Nintendo Switch.

Le Nyko Thin Case devrait offrir tout ce dont vous avez besoin. C’est une conception simple et protégera votre console et vos Joy-Cons sans coûter trop cher. Si vous voulez vraiment quelque chose qui puisse mieux protéger votre Switch, nous vous recommandons le Mumba Dockable Case. En plus de votre choix de quatre couleurs, cet étui a des poignées confortables et offre plus de protection que les autres étuis dockables.

