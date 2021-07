Meilleurs étuis Oculus Quest 2 2021

Meilleur

Même parmi les autres équipements technologiques et de jeu, l’Oculus Quest 2 est très sensible aux dommages. Que vous protégiez votre casque de la lumière du soleil, des rayures menaçant les lentilles de votre Quest ou tout simplement de la gravité, un étui est une nécessité pour tout propriétaire d’Oculus Quest 2. Bien sûr, Facebook et Oculus ont leur propre boîtier, mais plusieurs autres fabricants ont également jeté leur chapeau dans le ring. Voici quelques-uns des meilleurs boîtiers Oculus Quest 2.

Meilleur dans l’ensemble: étui de transport Oculus Quest 2

Ce n’est pas un hasard si l’affaire officielle est en tête du peloton. Alors que la plupart des boîtiers sont conçus pour le Quest original, celui-ci a été conçu en pensant au Quest 2 légèrement plus petit. Grâce à son design compact et élégant, l’étui de transport Official Quest 2 est idéal.

Il gardera facilement tous vos accessoires en sécurité dans la plupart des situations, et il y a de la place pour tout ici. Rangez votre casque, vos manettes, votre câble de charge et votre adaptateur secteur pour plus de sécurité. L’incrustation personnalisée est conçue pour tout maintenir en place. De plus, il y a même de la place pour la sangle Elite, avec ou sans batterie.

Cependant, gardez à l’esprit que l’étui de transport Oculus 2 n’est pas à coque dure ni très bien rembourré, donc l’emmener sur la route peut nécessiter des soins supplémentaires. Mais il a une poignée douce et facile à transporter; faites juste attention lors de la manipulation.

Avantages:

Élégant S’adapte à tout Conçu spécifiquement pour le Quest 2

Les inconvénients:

Plus cher que la plupart des alternatives Non conçu pour les voyages difficiles

Meilleur dans l’ensemble

Étui de transport Oculus Quest 2

Un ajustement parfait

L’étui de transport Oculus Quest 2 est à lui seul un étui au style unique et de haute qualité conçu exclusivement pour le Quest 2.

Meilleure protection : Étui rigide CASEMATIX compatible avec Oculus Quest 2

L’étui rigide CASEMATIX est construit comme un tank, contrairement à la plupart des autres étuis de transport Quest 2. Doublé d’une épaisse couche de mousse protectrice, cet étui de transport est idéal pour tous ceux qui voyagent beaucoup. Cela dit, cette protection haut de gamme a un coût ; le CASEMATIX est laid et maladroit.

Cependant, il offre un niveau de personnalisation unique qui, bien qu’incroyablement utile, nécessite également un peu de bricolage de la part du propriétaire. Au lieu d’expédier avec le rembourrage en mousse découpé pour le Quest 2 et ses accessoires, vous devez découper vous-même les formes dans la couche de mousse. L’extérieur du boîtier lui-même mesure 16 x 6 pouces, tandis que l’intérieur mesure 14 x 10,75-4 pouces. Donc, si vous voulez une protection haut de gamme et un intérieur personnalisable, c’est le choix qu’il vous faut.

Avantages:

La meilleure protection Idéal pour voyager

Les inconvénients:

Les propriétaires sont tenus de couper leur propre mousse

Meilleure protection

Étui rigide CASEMATIX compatible avec Oculus Quest 2

Construit comme un tank

L’étui rigide CASEMATIX est parfait pour les propriétaires de Quest 2 qui apportent fréquemment leur casque sur la route.

Meilleure option de budget: étui de transport rigide JSVER pour Oculus Quest 2

Les accessoires pour le Quest 2 ne sont pas bon marché, et si vous n’en achetez qu’un, les dépenses s’accumulent probablement rapidement. C’est là qu’intervient la mallette de transport rigide JSVER. Elle offre une alternative peu coûteuse et sans fioritures à certaines des autres mallettes de transport Quest 2 pour moins de la moitié du prix de certaines des autres offres.

Cela dit, il ne coche pas exactement toutes les cases comme les options ci-dessus. Comme il n’est pas livré avec des protecteurs d’objectif, vous devrez débourser l’argent séparément pour une paire de protecteurs d’objectif. Malheureusement, il manque également de l’espace pour la sangle Oculus Elite, vous devrez donc soit la serrer étroitement, soit la transporter séparément. Néanmoins, il possède une poche intérieure pour vos cordons et une sangle élastique pour maintenir votre casque en place. L’étui est fabriqué à partir d’EVA antichoc et imperméable, vous n’aurez donc pas à vous soucier des chocs, des rayures et des éclaboussures qui pourraient le gâcher.

Vous pouvez obtenir l’étui nu ou choisir de payer un peu plus pour l’ensemble du kit et du caboodle. Dans tous les cas, vous pouvez protéger votre Quest 2 sans vous ruiner.

Avantages:

Pas cher Antichoc Imperméable

Les inconvénients:

Ne fonctionne pas avec l’Elite Strap Pas de protection d’objectif Barebones

Meilleur budget

Étui de transport rigide JSVER pour Oculus Quest 2

Protection pour votre portefeuille

La mallette de transport rigide JSVER est une option économique solide pour tous ceux qui cherchent à économiser un peu d’argent sur une mallette de transport pour leur quête.

Meilleur étui tout-en-un : SARLAR Hard Chest Shoulder Backpack

À quoi sert un étui de transport si l’étui ne facilite pas réellement le transport de votre casque ? Le sac à dos à bandoulière SARLAR Hard Chest résout le problème de portabilité avec style. Son extérieur subtil à coque dure est élégant et sans prétention et comprend une bandoulière pour permettre aux propriétaires de le porter comme un sac à dos. De plus, le matériau est résistant à l’usure, imperméable et facile à nettoyer.

Pour adoucir l’affaire, l’étui SARLAR est également livré avec des écouteurs, des poignées de contrôleur et un chiffon de nettoyage d’objectif et a même une banque d’alimentation intégrée au sac lui-même. Naturellement, toutes ces commodités ont un prix relativement élevé qui les place au-dessus même des options les plus premium. Pourtant, si vous voulez l’apparence d’un sac, la protection d’un étui et une tonne d’extras, y compris un système de chargement USB, cela peut valoir la peine de l’argent supplémentaire.

Avantages:

La sangle facilite la portabilité Écouteurs et poignées de contrôleur gratuits Banque d’alimentation intégrée élégante

Meilleur étui tout-en-un

SARLAR Hard Chest Sac à dos à bandoulière

Tous pour un, mais pas un pour tous

Bien qu’il n’offre peut-être pas la protection d’un étui robuste, la bandoulière du SARLAR à elle seule le compense.

Meilleur étui à emporter: Typecase Oculus Quest 2 Case pour Quest 2

Si l’étui de transport SARLAR semblait un peu cher – ou si le prix est trop élevé, l’étui Typecase Oculus Quest 2 est une alternative solide pour tous ceux qui recherchent quelque chose d’un peu moins cher avec moins de cloches et de sifflets. Il n’a peut-être pas l’air aussi élégant, mais heureusement, cet étui compense ce qui lui manque en termes de commodités. De plus, il s’agit d’une option nettement plus élégante que la plupart des autres étuis de transport de cette liste.

Cet étui est doté d’un étui rigide renforcé de nylon balistique de qualité militaire et de plusieurs poches zippées pour contenir tous vos accessoires. L’extérieur est en matériau hydrofuge et anti-rayures. L’intérieur est moulé en microfibre et pourrait facilement accueillir tous les extras que vous pourriez avoir. Il est livré avec des serre-câbles spécialisés pour maintenir les câbles de charge, et les poches en filet extensible peuvent facilement contenir des batteries ou d’autres objets en vrac. De plus, le Typecase est livré avec des couvre-objectifs souples pour garder votre Oculus Quest sans rayures.

Grâce à son design plus subtil et à sa taille légèrement plus grande, cet étui pourrait même servir de petit sac à dos pour transporter d’autres objets. Cela dit, son espace est une épée à double tranchant. Parce qu’il a plus d’espace, il y a plus de place pour que les accessoires se déplacent et se cognent les uns contre les autres si le sac est bousculé ou laissé tomber.

Avantages:

Bandoulière élégante Spacieuse

Les inconvénients:

Espace supplémentaire pour que les choses se bousculent Un peu cher

Meilleur étui à emporter

Étui Typecase Oculus Quest 2

Facile, aéré, beau

La mallette de transport Typecase est idéale pour tous ceux qui recherchent une option solide pour emporter leur Oculus Quest 2 en déplacement.

Étui le plus compact : Étui de protection de voyage Fashion pour Oculus Quest 2

Bien que l’apparence réelle de l’étui de protection de voyage Fashion puisse ne pas être à la hauteur de son nom, sa conception compacte et à coque dure excuse son aspect utilitaire. Cet étui a à peine assez d’espace pour contenir tout ce dont le Quest a besoin à un prix beaucoup plus bas que les autres options de cette liste. Et cette option est légère, car elle est fabriquée dans un matériau EVA ultra-léger. Léger ne signifie pas que cet étui ne peut pas supporter les déplacements difficiles. Il est résistant aux chocs et à l’eau, il est donc prêt à partir quand vous l’êtes.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’espace pour mettre d’autres accessoires ou câbles, l’espace restreint empêchera votre Quest, vos contrôleurs et vos accessoires de trop se déplacer pendant le transport. Cela, combiné avec sa coque dure et ses épaules en métal, le rend idéal pour les voyages difficiles. De plus, il est livré avec un support pour afficher votre Quest 2 et vos contrôleurs avec style.

Avantages:

Sturdy Tight Livré avec un support pour votre casque et vos contrôleurs Moins cher que les autres étuis robustes

Les inconvénients:

Pas de chambre supplémentaire

Boîtier le plus compact

Étui de protection de voyage tendance pour Oculus Quest 2

Bon dans les espaces restreints

L’étui de voyage Fashion offre une protection de premier ordre, à condition que vous puissiez y ranger tous vos accessoires.

Lequel est bon pour toi?

Un étui de transport est l’un des nombreux accessoires nécessaires pour tout propriétaire de Quest, et c’est une bonne idée de s’assurer qu’un étui de transport a de la place pour des accessoires comme un serre-tête ou une banque d’alimentation. Cependant, si vous recherchez la meilleure option, ne cherchez pas plus loin que le boîtier officiel.

En fin de compte, la mallette de transport officielle Quest 2 est difficile à ne pas garantir. Il ne fait aucune concession et comprend presque tout ce dont un étui de transport pour le Quest aurait besoin, de l’ajustement parfait à l’intérieur à l’espace supplémentaire pour tous les accessoires, y compris la sangle Elite. Ses seuls vrais problèmes sont son prix et sa durabilité, mais le cas d’utilisation pour quelque chose de plus résistant est si rare que ce ne sera probablement pas un problème pour la plupart des gens.

