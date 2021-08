Meilleurs étuis OnePlus 6T 2021

in

Coques OnePlus 6T Android Central 2021

Le OnePlus 6T est peut-être vieux, mais c’est toujours un beau téléphone selon les normes d’aujourd’hui. Zut, c’est en fait assez étonnant. Cependant, cette belle apparence a un coût, car le dos tout en verre montrera probablement des signes d’utilisation beaucoup plus tôt que vous ne le souhaiteriez. Heureusement, vous pouvez éviter cela et garder le 6T parmi les meilleurs boîtiers OnePlus 6T. Voici nos options les plus fiables pour que votre téléphone reste impeccable pour les années à venir.

Le plus fin que vous puissiez obtenir: Anccer Compatible pour OnePlus 6T Case



Choix du personnel

Encore une fois, Anccer propose l’un des meilleurs étuis minces que vous puissiez obtenir. Mesurant seulement 0,3 mm, l’étui Anccer Colorful Series offre une protection de base contre les rayures et les chutes, de sorte que votre 6T restera beau sans ajouter de volume supplémentaire. Mieux encore, vous avez le choix entre huit couleurs magnifiques.

12 $ sur Amazon

Protection double couche : étui double couche TUDIA



Cet étui de protection basique mais durable comporte deux couches de TPU antichoc et de polycarbonate qui aideront à protéger votre précieux téléphone des chutes et des chocs, ainsi que des bords surélevés pour protéger l’écran. L’étui mince mais robuste offre une prise en main confortable pour votre utilisation toute la journée.

12 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Il a une béquille: Spigen Tough Armor conçu pour le boîtier OnePlus 6T



L’armure Spigen Tough est un cas populaire, et un rapide coup d’œil expliquera rapidement pourquoi. Il a une conception robuste à double couche, une durabilité de qualité militaire et des couvercles de boutons précis. Il y a aussi une béquille escamotable à l’arrière, vous permettant de soutenir le 6T partout où vous allez.

16 $ sur Amazon

Un gagnant clair : Hually Crystal Clear Case



Vous voulez montrer votre OnePlus 6T au monde sans risquer sa sécurité ? Cet étui transparent de Hually Crystal Clear Case est fait pour vous. Le pare-chocs en TPU protège le 6T des chutes désagréables et résiste aux rayures et au jaunissement auxquels certains autres étuis transparents sont sujets.

7 $ sur Amazon

Holster it : Étui SUPCASE Unicorn Beetle PRO Series pour OnePlus 6T



C’est une excellente option pour ceux qui préfèrent l’ancien look de l’étui (ou qui ont besoin d’en utiliser un pour le travail), car il est livré avec un étui rotatif en option. Il est ultra-robuste, vous pouvez donc emporter votre appareil n’importe où en toute sécurité, avec un indice de chute de 20 pieds et des matériaux TPU et polycarbonate multicouches, ainsi qu’un protecteur d’écran intégré.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Protection sérieuse : Gardien Poétique



Pour nos lecteurs qui ont besoin d’une protection maximale, nous vous recommandons de vous procurer le Poetic Guardian. Cet étui offre une protection à 360 degrés, grâce à la combinaison d’une doublure en TPU, d’un dos en polycarbonate transparent et même d’un protecteur d’écran intégré. En ce qui concerne les boîtiers robustes, c’est l’un des meilleurs.

19 $ sur Amazon

Doux et élégant : étui en silicone TPU kwmobile



Si vous préférez un étui plus souple et plus flexible, celui-ci est fabriqué avec un revêtement en silicone TPU antidérapant qui permet d’essuyer facilement la poussière, la saleté et les traces de doigts. Disponible dans diverses options de couleurs élégantes, le caoutchouc absorbant les chocs offrira toujours une protection suffisante à votre appareil tout en le gardant beau.

10 $ sur Amazon

Étui portefeuille fonctionnel : Étui portefeuille REAL-EAGLE



Si vous recherchez un étui portefeuille pour votre OnePlus 6T, celui que nous vous recommandons de choisir est l’étui portefeuille REAL-EAGLE. Il y a un magnifique design en cuir, un fermoir magnétique qui maintient la couverture avant bien fermée et des poches à l’intérieur pour les cartes de crédit et les espèces en vrac.

15 $ sur Amazon

Ne faites plus qu’un avec les éléments : GOGODOG Ultra Thin Soft Shell Cover



Cette housse softshell de GOGODOG imite le design des grains de bambou et offre une ambiance très naturelle. Elle est peut-être fine, mais cette coque est résistante aux rayures et maintient votre OnePlus 6T relativement en sécurité. Nous aimons aussi la finition mate et l’adhérence supplémentaire.

14 $ sur Amazon

Autant de cas parmi lesquels choisir

Dans le monde des étuis OnePlus 6T, notre principale recommandation va à la série Anccer Colorful, car elle a un design texturé fantastique qui est discret tout en protégeant le téléphone que vous aimez. Nous aimons également le Spigen Tough Armor le plus résistant, qui offre une protection ultime tout en ajoutant des avantages fonctionnels, comme la béquille intégrée (toujours pratique pour regarder ou filmer des vidéos).

Si vous préférez quelque chose de plus abordable et sobre, l’étui en silicone TPU kwmobile n’ajoutera pas beaucoup de volume à l’appareil, et il est parfait si vous ne voulez rien de trop rigide, mais cela offrira toujours une bonne protection pour le téléphone.

Enfin, si vous souhaitez bénéficier de la meilleure protection possible pour le OnePlus 6T, le Poetic Guardian ne peut être ignoré. Entre le protecteur d’écran intégré, la conception absorbant les chocs et le dos transparent anti-rayures, cet étui gardera votre 6T en sécurité à travers à peu près tout.

Maintenant que vous avez le meilleur étui pour votre téléphone OnePlus, ne vous arrêtez pas là. Ajoutez une autre couche de protection en obtenant le meilleur protecteur d’écran pour votre OnePlus 6T.

