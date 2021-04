Meilleurs étuis OnePlus 8 Pro 2021

Allons-y: Révolution poétique



Choix du personnel

Le OnePlus 8 Pro peut durer longtemps si vous le protégez, et des étuis robustes comme le Revolution offrent cette protection à la pelle. Non seulement cet étui est livré avec un protecteur d’écran, mais il a également une béquille à l’arrière pour le maintenir sur votre bureau ou votre table de chevet.

À partir de 19 $ chez Amazon

Si élégant et svelte: X-Level Guardian



Ce boîtier n’est peut-être pas texturé comme le Spigen Liquid Air, mais il échange cette texture pour un profil plus mince et une couleur plus accrocheuse. Il est également disponible en noir, mais le bordeaux Wine Red ajoute un peu de sophistication colorée à votre 8 Pro.

10 $ chez Amazon

Flexible et fonctionnel: Spigen Liquid Air



Depuis son lancement il y a quelques années, j’ai adoré la ligne Liquid Air, offrant une prise en main à l’arrière et sur les côtés du téléphone tout en étant mince en main et même assez pour fonctionner avec les PopSockets et les plaques de montage de voiture magnétiques.

12 $ chez Amazon

Protection abordable: la série Tudia Merge



Cet étui à double couche est disponible en quatre couleurs, dont un bleu qui devrait aider le bleu Ultramarine à pop, et les pare-chocs d’angle en TPU spongieux devraient aider à atténuer ces chutes de coins redoutées.

11 $ chez Amazon 16 $ chez Newegg

Montrez vos couleurs: Ringke Fusion X



Combinez un pare-chocs robuste avec un dos transparent et vous obtenez le meilleur des deux mondes; quelque chose de protecteur mais qui met toujours en valeur la couleur chérie de votre OnePlus 8 Pro. Je préfère le Turquoise, mais le Camo Black cache des taches.

À partir de 12 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Protection mince contre les rayures: Almiao Thin Fit



Si vous souhaitez simplement ajouter un peu d’adhérence et un peu de protection contre les éraflures et les rayures, cet étui à pression est votre solution sans encombrement. Si vous êtes jaloux de toutes les couleurs chaudes et floues que l’Interstellar Glow du OnePlus 8 peut faire, il existe des options roses et rouges ici.

À partir de 12 $ chez Amazon

Grippy et sûr: Caseology Vault



Le boîtier en TPU de Caseology est principalement recouvert d’une texture unie, mais se sent presque coriace dans la main de la meilleure façon possible. L’accent autour du module de caméra ajoute du style et de la personnalité au boîtier.

13 $ chez Amazon

Bumpity bump bump: étui texturé Nillkin



OnePlus a un étui officiel en nylon qu’il vend pour le OnePlus 8, mais pour le Pro, vous devrez vous tourner vers des fabricants d’étuis tiers pour obtenir la même sensation tactile. Ce n’est pas la même chose (le dos ici est en polycarbonate au lieu de nylon), mais l’aspect et la sensation sont les mêmes.

À partir de 10 $ chez Amazon

Clairement durable: UAG Plasma



UAG fabrique certains des boîtiers les plus durables du marché, et le plasma offre cette durabilité dans un boîtier translucide et adhérent. Les coins caoutchoutés et le dos en nid d’abeille devraient aider votre 8 Pro à survivre à des chutes répétées sans briser ce magnifique verre.

40 $ chez Amazon