Meilleurs étuis portefeuille pour Google Pixel 5 en 2021

Meilleur

étuis portefeuille pour Google Pixel 5 Android Central 2021

Vous avez donc acheté le Google Pixel 5 et vous cherchez l’étui parfait. Si vous souhaitez minimiser le nombre d’objets que vous transportez dans vos poches, vous devriez envisager de vous procurer le meilleur étui portefeuille pour Pixel 5. De cette façon, vos cartes de crédit, votre pièce d’identité et vos espèces en vrac sont tous stockés avec votre téléphone. Oh, et n’oubliez pas de prendre l’un des meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 5 pendant que vous y êtes. Sans plus tarder, voici les meilleurs étuis portefeuille Google Pixel 5.

Élégance simple : étui portefeuille Feitenn Pixel 5



Choix du personnel

Avec des emplacements pour jusqu’à trois cartes de crédit, une poche pour billets et un couvercle rabattable qui se ferme avec un bouton-pression, cet étui portefeuille est sûr de fournir tout ce dont vous avez besoin.

10 $ sur Amazon

Peignez la ville en rouge : Arae Case pour Google Pixel 5



Ce magnifique étui portefeuille offre quatre emplacements pour cartes de crédit, ainsi qu’une poche pour toute monnaie ou billets. En plus de cela, l’étui sert également de support pour que vous puissiez maintenir votre téléphone en mains libres lorsque vous regardez YouTube. Obtenez-le en noir ou en rouge.

13 $ sur Amazon

Portefeuille secret : Étui portefeuille VENA vCommute



Vous cherchez un moyen plus discret de transporter vos cartes de crédit et votre argent liquide ? L’étui portefeuille VENA ressemble à votre accessoire de téléphone moyen, mais dispose d’un emplacement pour carte caché sous une housse en cuir. Vous pouvez également utiliser ce même couvercle comme béquille lorsque vous souhaitez utiliser votre téléphone en mode mains libres.

35 $ ​​sur Amazon

Protection robuste : Étui portefeuille en cuir véritable au yaourt



Fabriqué en cuir véritable, ce magnifique étui portefeuille est non seulement beau, mais aussi agréable au toucher. Il y a des emplacements pour trois cartes de crédit et le couvercle se ferme avec un bouton. Vous pouvez l’obtenir en cuir marron, marron foncé, vert ou huilé.

30 $ sur Amazon

Plus qu’il n’y paraît : l’étui portefeuille Teelevo Dual Layer pour Google Pixel 5



Vous ne pouvez pas vous tromper avec cet étui portefeuille vibrant. Il est fait d’un matériau TPU dur renforcé par une deuxième couche de plastique polycarbonate. Ce boîtier apparemment normal a deux emplacements pour cartes cachés et un joli morceau de béquille qui se cache parfaitement dans le corps. Si le violet ne vous convient pas, il existe de nombreuses autres nuances.

14 $ sur Amazon

C’est beaucoup de cartes: Newseego Google Pixel 5 Faux PU Leather Case



Vous avez plusieurs cartes de crédit que vous devez garder sur vous ? Cet étui portefeuille Newseego offre neuf emplacements pour cartes de crédit et se décline en trois couleurs fantastiques : un or rose pailleté, un argent brillant et un violet royal. Il dispose également d’une dragonne et sert également de support pour téléphone afin que vous puissiez regarder vos émissions préférées pendant que vous êtes occupé à faire autre chose.

13 $ sur Amazon

Zip it : LBYZCASE Google Pixel 5 Case



Non seulement cet étui en cuir offre une poche pour billets et six emplacements pour cartes de crédit, mais il possède également une poche zippée où vous pouvez ranger des reçus, de la monnaie ou d’autres petits objets. Un rabat en cuir lisse protège l’écran de votre Pixel 5 des rayures et l’étui sert également de béquille.

15 $ sur Amazon

Appelez-moi mince : Étui portefeuille Shields Up pour Google Pixel 5



Si vous n’aimez pas l’idée d’un étui portefeuille encombrant, cet étui de téléphone en cuir TPU mince fera l’affaire. Il a des emplacements pour trois cartes de crédit, se ferme avec un clip magnétique et fonctionne comme une béquille solide. Si cela ne suffisait pas, cette coloration en cuir marron lui donne un look élégant.

14 $ sur Amazon

Espace supplémentaire : Étui portefeuille N0 pour Google Pixel 5



Vous voulez quelque chose qui peut contenir beaucoup plus qu’un étui portefeuille moyen ? Alors c’est l’option pour vous. Il est disponible en quatre couleurs différentes et offre à la fois un emplacement photo dédié et 17 emplacements pour cartes de crédit. Les différents rabats se ferment d’un simple clic et peuvent également être utilisés pour soutenir votre Pixel 5.

25 $ sur Amazon

Gardez tout ensemble avec les meilleurs étuis portefeuille Google Pixel 5

Il existe de nombreux étuis portefeuille disponibles pour le Pixel 5, mais ceux-ci sont vraiment les meilleurs. Lorsque vous décidez lequel correspond le mieux à vos besoins, vous devez tenir compte du nombre d’emplacements pour cartes de crédit dont vous avez besoin, de la façon dont l’étui protège l’écran de votre téléphone et si l’étui offre d’autres commodités, comme une béquille.

L’étui portefeuille Feitenn Pixel 5 est notre premier choix car il offre un design élégant qui peut bien paraître dans n’importe quel scénario et offre également trois emplacements pour cartes de crédit ainsi qu’une pochette en dollars. Si vous souhaitez regarder une émission, vous pouvez facilement soutenir votre téléphone à l’aide du couvercle de l’étui et regarder en mode mains libres.

Si vous ne voulez pas attirer l’attention sur le fait que votre téléphone sert également de portefeuille, vous devez absolument opter pour l’étui portefeuille VENA vCommute. À première vue, cela ressemble à un accessoire de téléphone normal, mais un petit rabat mobile révèle un emplacement pour carte de crédit qui fonctionne facilement avec Google Pay lorsqu’il est fermé. Sans oublier que le rabat sert également de béquille pour soutenir votre téléphone.

Parfois, devenir mince n’est pas votre objectif. Si vous voulez un étui portefeuille Pixel 5 pouvant contenir un tas de cartes, des photos de famille et peut-être un accessoire ou deux, l’étui portefeuille N0 Google Pixel 5 devrait figurer en tête de votre liste. Il propose 11 emplacements pour cartes de crédit ainsi qu’un emplacement photo dédié. De plus, vous pouvez même fixer vos écouteurs à l’intérieur à l’aide de la boucle de ceinture intérieure.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Regarde ma pas de fils

La charge est meilleure que jamais sur le Pixel 5 avec ces chargeurs sans fil

La recharge sans fil sur les Pixels précédents était toujours un peu un jeu de devinettes. Des profils et des vitesses uniques signifiaient que vous deviez rechercher haut et bas pour trouver des chargeurs qui fonctionnaient. Heureusement, avec le Pixel 5, les choses sont beaucoup plus courantes et les chargeurs sont plus largement disponibles.