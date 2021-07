Meilleurs étuis portefeuille pour iPhone 11 Pro 2021

Meilleur

étuis portefeuille pour iPhone 11 Pro iMore 2021

Les poches vous semblent lourdes ? Un portefeuille épais, un iPhone et des clés, c’est beaucoup à attendre de votre jean. Une façon d’alléger la charge est de minimiser en combinant votre iPhone et votre portefeuille dans un étui portefeuille pratique. Pour l’iPhone 11 Pro, il existe des centaines d’options pour les étuis portefeuille, il peut donc être difficile de restreindre les choix. Heureusement pour vous, nous avons dressé ci-dessous une liste des meilleurs étuis portefeuille pour iPhone 11 Pro. Sans aucun doute, le meilleur étui portefeuille polyvalent est le BookBook de Twelve South, mais il existe d’autres options.

Meilleur dans l’ensemble : Twelve South BookBook

Source : Douze Sud

Twelve South est bien connu pour la fabrication d’accessoires de qualité supérieure pour les produits Apple, et ce bel étui ne fait pas exception. Pour commencer, le BookBook est fabriqué en cuir véritable pleine fleur, doux et velouté au toucher. Le dos de l’étui est conçu pour ressembler à un livre relié en cuir vintage, et il ressemble vraiment à un “livre de livre” lorsque vous laissez votre téléphone sur la table basse.

La meilleure chose à propos de cet étui est qu’il se compose de deux parties : un étui rigide en cuir que vous installez directement sur le téléphone et le livret portefeuille que vous pouvez attacher ou détacher de l’étui rigide à l’aide d’aimants puissants. Cette polyvalence est parfaite car vous n’attachez l’étui portefeuille complet à quatre cartes que lorsque vous en avez besoin ou vous le détachez et utilisez l’étui en cuir mince lorsque vous êtes en déplacement. Le chargement sans fil ne fonctionne pas non plus lorsque l’accessoire folio est activé, mais vous pouvez le retirer et être prêt à partir. La partie portefeuille comprend trois emplacements pour cartes de crédit et une poche supplémentaire pour les pièces d’identité ou l’argent.

Avantages:

Étui portefeuille amovible en cuir véritable On dirait un vrai livre ! Contient quatre cartes

Les inconvénients:

Cher Peut ne pas protéger contre les chutes sévères La charge sans fil ne fonctionne que si la partie portefeuille est supprimée

Meilleur dans l’ensemble

Livre Douze SudLivre

Un regard de livre

Impressionnez vos amis avec l’étui BookBook, un étui portefeuille en cuir qui ressemble à un livre ! Détachez le folio lorsque vous n’en avez pas besoin.

Meilleur rapport qualité-prix : Étui portefeuille en cuir Arae

Source : Araé

De nombreux étuis portefeuille sont assez chers, mais cet étui en cuir PU d’Arae a tous les avantages d’un bon étui portefeuille pour un prix bien rangé. Même s’il ne s’agit pas de cuir véritable, le cuir PU de haute qualité est une belle imitation – et résistant à l’eau ! Avec de la place pour quatre cartes et un emplacement pour billets, vous n’aurez pas besoin de transporter un portefeuille supplémentaire une fois que vous aurez cet étui en main. Quelques bonus : l’étui sert également de support pour téléphone et est livré avec une dragonne amovible pratique.

Avantages:

Excellent prix Prend en charge le chargement sans fil Comprend une dragonne

Les inconvénients:

Pas de cuir véritable Les rabats s’ouvrent trop facilement Un peu encombrant avec des cartes et des espèces à l’intérieur

Meilleure valeur

Étui portefeuille en cuir Arae

Bon et pas cher

Cet étui portefeuille en cuir PU peut contenir plusieurs cartes et espèces. Il sert également de support pour votre iPhone et est livré avec une dragonne.

Véritable sensation de portefeuille : étui en cuir Bella Fino

Source : Pad & Quill

Si vous aimez la sensation d’un véritable portefeuille en cuir pour toutes vos cartes (y compris votre pièce d’identité !), c’est le cas pour vous. La partie portefeuille peut contenir un total de huit cartes, plus une fenêtre d’identification et une poche supplémentaire pour l’argent. C’est ce qui se rapproche le plus d’un vrai portefeuille. Pad & Quill est fier de fabriquer des produits en cuir américain véritable, à tel point qu’il offre une garantie de 25 ans. Cet étui comprend deux parties, vous pouvez donc attacher et détacher le portefeuille de l’étui rigide, et il est livré avec une sangle de fermeture en option pour quand vous l’avez emballé très plein de cartes et d’argent.

Avantages:

Peut contenir jusqu’à huit cartes et billets de banque Fenêtre d’identification transparente Comprend une sangle de fermeture

Les inconvénients:

Ne prend en charge le chargement sans fil que lorsque le folio est retiré Encombrant lorsqu’il est rempli de cartes et d’espèces C’est cher

Vraie sensation de portefeuille

Etui en cuir Bella Fino

Les travaux

Utilisez-le comme un vrai portefeuille ou détachez la partie folio lorsque vous n’avez besoin que d’un étui rigide. Et la sangle de fermeture le maintiendra fermé !

Meilleure protection : Série OtterBox Strada

Source : Otterbox

En ce qui concerne la protection contre les chocs et les chutes de qualité militaire, vous ne pouvez pas vous tromper avec Otterbox. Chaque type d’étui pour iPhone produit par Otterbox est très apprécié pour sa protection physique, tout comme la série Otterbox Strada. L’étui de style portefeuille est fabriqué en cuir véritable avec des coins renforcés pour une protection supplémentaire contre les chocs. Il peut contenir deux cartes de crédit ou quelques billets pliés et se ferme toujours à plat et mince. Cela semble être un ajustement très serré sur l’iPhone 11 Pro, ce qui rend l’étui difficile à installer et à retirer.

Avantages:

Protection contre les chutes de qualité militaire Prend en charge le chargement sans fil Cuir véritable

Les inconvénients:

Boîtier lourd Difficile à installer et à retirer Cher

Meilleure protection

Série OtterBox Strada

Protection sans souci

Le meilleur des deux mondes – un étui portefeuille avec une excellente protection contre les chocs et une construction en cuir véritable.

Meilleur design décoratif: Étui portefeuille Vaburs en relief

Source : Amazon

Si vous aimez un étui décoratif avec des options de couleurs attrayantes, celui-ci est fait pour vous. L’étui portefeuille en relief de Vabur est en cuir PU souple et trois fentes pour transporter des cartes, des pièces d’identité ou de l’argent à l’intérieur. Ce qui rend cet étui si spécial, ce sont les options de couleurs vives – rose, violet et turquoise – associées au motif papillon décoratif en relief sur le rabat extérieur. Il a une grande esthétique et un boîtier utilisable dans l’ensemble.

Avantages:

Options de couleurs vives Design décoratif en relief Protecteur et durable

Les inconvénients:

Pas de cuir véritable Sujet aux marques et aux rayures

Meilleur design décoratif

Étui portefeuille en relief Vaburs

Jolie et colorée

Les étuis portefeuille ne doivent pas être ennuyeux. Cet étui portefeuille pour iPhone présente des options de couleurs vives et un joli design en relief.

Meilleure fonctionnalité : Apple Leather Folio

Source : Pomme

Oui, c’est cher – comme, vraiment cher – mais pour certains, le style élégant et la fonctionnalité rationalisée de cet étui en valent le prix. Pour commencer, l’étui portefeuille folio d’Apple est le seul étui pour iPhone doté d’une fonctionnalité de réveil/sommeil automatique. Lorsque vous l’ouvrez, l’iPhone 11 Pro se réveille automatiquement et lorsque vous le fermez, l’appareil se met en veille. De plus, la construction en cuir européen fin donne une texture lisse et soyeuse et un look ultra-sophistiqué. La partie portefeuille a deux longues fentes avec de la place pour plusieurs cartes, pièces d’identité ou quelques billets de banque. C’est une affaire chère pour des goûts chers.

Avantages:

Beau cuir européen soyeux Fonctionnalité veille/réveil automatique Ajustement absolument parfait

Les inconvénients:

TRÈS cher Peut s’ouvrir accidentellement si le téléphone tombe Peut ne pas rester à plat s’il est rempli de plusieurs cartes

Meilleure fonctionnalité

Folio Cuir Pomme

Goûts de luxe

Élégant, soyeux, frais. Cuir européen, style Apple simple et fonctions veille/réveil automatiques. L’étui portefeuille parfait pour un prix.

Meilleur ajustement mince: étui à cartes Spigen Slim Armor

Source : Spigen

Une solution alternative à l’étui portefeuille traditionnel, l’étui à cartes Spigen Slim Armor est un étui rigide mince avec un compartiment coulissant caché où vous pouvez ranger deux cartes ou quelques billets de banque. Le boîtier métallique brillant est disponible en trois couleurs et la couche intérieure en caoutchouc TPU agit comme un puissant amortisseur, protégeant le téléphone des chutes et des impacts. Avec un design mince et une protection à 360 degrés, c’est une solution de porte-cartes unique.

Avantages:

Design mince La porte coulissante cool cache les cartes et les espèces Excellente protection

Les inconvénients:

Ne convient pas à plus de deux cartes Les cartes peuvent être difficiles à retirer Le revêtement métallique lisse peut facilement glisser des mains

Meilleure coupe slim

Coque Spigen Slim Armor CS conçue pour iPhone 11 (2019)

Protection de carte mince

Une belle solution complète pour ceux qui ne veulent pas d’un étui folio encombrant. Mince et élégant, avec une porte coulissante pour cacher des cartes ou de l’argent.

En bout de ligne

Que vous recherchiez un étui en cuir pleine fleur qui ressemble à un portefeuille ou un étui métallique élégant qui contiendra vos cartes de crédit, les options d’étuis pour l’iPhone 11 Pro sont infinies. Nous recommandons le BookBook de Twelve South en raison de sa magnifique construction en cuir et de sa polyvalence avec une couverture folio détachable. L’étui peut passer du portefeuille à l’étui rigide mince en une seconde à plat. De plus, il ressemble totalement à un livre vintage !

Nous espérons que ces idées vous aideront à choisir le meilleur étui portefeuille pour iPhone 11 Pro. Vous serez plus organisé en un rien de temps.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Jaclyn Kilani Jaclyn est rédactrice de contenu chez iMore. C’est une accro d’Apple de longue date avec un flair pour la création (œuvres écrites, design, photos, etc.) sur ses appareils. Lorsqu’elle ne propose pas de nouvelles choses, Jaclyn aime explorer le monde, jouer avec ses enfants et faire de la bonne pâtisserie à l’ancienne.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.