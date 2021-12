Meilleurs étuis pour batterie iPhone 12 2021

Meilleur

Coques batterie iPhone 12 iMore 2021

L’iPhone 12 offre une autonomie impressionnante d’environ huit heures, mais si vous voyagez, campez ou faites des heures supplémentaires au travail, vous devrez peut-être augmenter cette autonomie pour passer ces très longues journées. Pour cela, un étui de batterie est un moyen très pratique de tirer plus de jus de votre iPhone. Vous trouverez ici les meilleurs étuis de batterie pour iPhone 12 pour garder cet iPhone en marche lorsque vous n’avez pas le temps de vous arrêter et de le charger.

Recharge sans fil intelligente : étui de batterie pour iPhone 12



Choix du personnel

Alpatronix est la crème de la crème en ce qui concerne les étuis de batterie pour iPhone en raison d’un fait crucial – il prend en charge le chargement sans fil. Alors que de nombreux étuis de batterie nécessitent une charge filaire, l’Alpatronix permettra à votre téléphone de se charger avec n’importe quel chargeur sans fil Qi pendant qu’il est toujours dans l’étui. Une fois l’iPhone complètement chargé, ce boîtier de batterie intelligent chargera ensuite sa propre batterie interne à l’aide du même chargeur sans fil.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Batterie amovible : mophie Juice Pack Connect Compact



Vous aimez l’idée d’un étui de chargement, mais vous ne supportez pas l’encombrement supplémentaire ? Essayez le nouveau pack de jus mophie connect pour 70 % d’autonomie supplémentaire. Cette batterie amovible utilise une petite ancre pour se fixer à n’importe quel étui de téléphone, vous pouvez donc l’enclencher lorsque vous avez besoin de jus et l’enlever lorsque l’iPhone est chargé. C’est une technologie intelligente, mais cela a un prix.

80 $ chez Zagg 80 $ chez Amazon

Robuste et protecteur : le boîtier de batterie ZEROLEMON



Voici un autre boîtier de batterie qui prend en charge le chargement sans fil, bien qu’il soit un peu plus lourd que l’Alpatronix. Le boîtier de batterie ZEROLEMON est conçu pour offrir une protection contre les chutes à usage intensif ainsi qu’une augmentation de la durée de vie de la batterie de 120 % !

36 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Béquille incluse : boîtier de batterie Zttapo



L’affaire Zttopo est une bonne affaire à deux ; il comprend une béquille intégrée pour que vous puissiez soutenir votre étui pour une visualisation mains libres facile. Notez qu’Apple CarPlay ne sera pas pris en charge tant que votre iPhone est dans ce cas.

46 $ sur Amazon

Toutes les jolies couleurs : MaxBear Battery Case



Contrairement aux coloris noir et gris habituels proposés par la plupart des boîtiers de batterie, MaxBear propose plusieurs options de couleurs dans des tons agréables comme l’or rose et le bleu gris. Il dispose également d’une batterie extra-large de 7 000 mAh.

36 $ sur Amazon

Augmentation de 180 % : boîtier de batterie SNSOU



Un autre boîtier avec une grosse batterie de 7 000 mAh, le SNSOU peut ajouter une autonomie étonnante de 180% à votre iPhone. Il promet également une protection contre les chutes et une compatibilité avec les écouteurs.

28 $ sur Amazon

Compatibilité parfaite : boîtier de batterie NEWDERY



L’un des rares boîtiers de batterie prenant en charge le chargement sans fil, le NEWDERY peut être utilisé avec n’importe quel appareil de chargement sans fil Qi pour charger l’iPhone et le boîtier simultanément. Cet étui offre une compatibilité transparente avec les écouteurs filaires, Apple CarPlay et tous les appareils Bluetooth.

34 $ sur Amazon

Ne manquez jamais de jus

Et voilà – les meilleurs étuis pour batterie iPhone 12 pour vous garder au courant même pendant les journées très chargées. Nous préférons l’Alpatronix pour sa haute qualité et sa compatibilité intelligente avec la technologie de charge sans fil. La puce Lightning certifiée à l’intérieur assure également une compatibilité totale avec tous les accessoires et technologies Apple.

Pour les acheteurs soucieux de leur budget, le boîtier de batterie NEWDERY offre également de nombreux avantages à un prix inférieur. Bien que cette marque ne soit pas aussi connue et fiable qu’Alpatronix, elle propose un bon boîtier de batterie qui prend en charge la charge sans fil. Après avoir soigneusement examiné chaque option, nous sommes sûrs que l’un de ces boîtiers de batterie sera la solution idéale pour répondre à vos besoins.

