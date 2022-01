Meilleurs étuis pour clavier iPad Air 4 2022

Meilleur

Étuis clavier iPad Air 4 iMore 2022

L’iPad Air 4 est une force avec laquelle il faut compter. Alimenté par la puce A14 Bionic d’Apple, la conception minimale de la lunette, la prise en charge de l’Apple Pencil 2 et un port USB-C, il pourrait très bien être le meilleur iPad pour beaucoup de gens. Savez-vous ce qui le rendrait encore meilleur ? Un grand cas de clavier. Notre avis sur l’iPad Air 4 mentionne qu’il est enfin assez puissant pour être utilisé comme ordinateur portable dans certaines situations. Un étui à clavier vous offre une meilleure expérience de frappe pour écrire des e-mails, surfer sur le Web ou travailler sur des documents. Voici les meilleurs étuis à clavier pour iPad Air 4.

Notre coup de cœur : Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces



Les appareils Apple ont tendance à se sentir un peu magiques, et cet étui à clavier ne fait pas exception. Le Magic Keyboard est cher, mais c’est l’étui clavier ultime pour l’iPad Air 4. Le magnifique design en porte-à-faux, le clavier rétroéclairé à mécanisme à ciseaux et le trackpad pour les gestes multi-touch et le contrôle du curseur en font le meilleur choix global.

Le meilleur sans trackpad : Apple Smart Keyboard Folio – Noir



Il s’agit d’un clavier pleine taille dans un étui qui offre une protection avant et arrière pour votre iPad Air 4 lorsqu’il n’est pas utilisé. Vous n’avez jamais besoin de charger ce clavier, ni de le coupler à votre iPad Air 4 via Bluetooth. Mettez-le simplement en place et commencez à taper. C’est ce que j’appelle un clavier intelligent.

Robustesse semblable à celle d’un ordinateur portable : clavier sans fil Brydge Pro+ avec pavé tactile – Noir



Le clavier dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0 et vous pouvez obtenir jusqu’à trois mois d’autonomie sur une seule charge. Notez que votre iPad n’est pas dans un étui ici ; le clavier a des supports qui maintiennent votre iPad Pro en place. Lorsque vous n’utilisez pas l’iPad, vous bénéficierez d’une protection frontale du clavier, mais aucune protection dorsale du tout.

Clavier rétroéclairé : Logitech Folio Touch – Noir



Le Logitech Folio Touch dispose d’un clavier rétroéclairé complet qui se connecte via le connecteur intelligent, donc tout comme les produits Apple, vous n’avez jamais à vous soucier de l’appairage – connectez-vous et commencez à taper. De plus, la béquille arrière donne à votre iPad Air 40 degrés de contrôle d’angle, ce qui signifie que si vous tapez, regardez un film ou dessinez, vous pouvez trouver l’angle parfait.

Clavier détachable : étui clavier ProCase iPad Air 4 avec porte-crayon



L’extérieur en cuir et le pare-chocs en plastique dur autour de l’iPad Air 4 font de l’étui clavier ProCase pour iPad Air 4 un excellent étui pour éviter les rayures et les éraflures. De plus, le clavier est détachable magnétiquement, ce qui vous permet de vous installer où vous voulez ou de laisser le clavier à la maison si vous vous déplacez.

Excellente protection : TYPECASE Touch iPad Air 4 Case – les couleurs varient



L’étui TYPECASE Touch pour iPad Air 4 est un étui rigide à clapet et un clavier avec pavé tactile. La charnière pivote à 360 degrés, vous pouvez donc utiliser votre iPad Pro comme un ordinateur portable ou une tablette sans retirer l’iPad de l’étui. Le clavier comporte une rangée de touches de fonction iOS et 10 couleurs rétroéclairées. Le pavé tactile de 2,4 pouces donne à votre iPad Air 4 l’impression d’être davantage comme un ordinateur portable, et il vous permet d’appuyer, de faire défiler et de glisser sans retirer du tout vos mains du clavier.

Pourquoi un étui clavier ?

Un étui pour clavier est une option pratique qui rend l’utilisation de votre iPad Air 4 plus proche d’un ordinateur portable. Si vous obtenez un clavier avec un trackpad, vous pouvez vous rapprocher encore plus de l’expérience d’un ordinateur portable grâce à la prise en charge du trackpad dans iPadOS 14. Désormais, sur l’iPad Air 4, vous pouvez utiliser un trackpad pour le contrôle du curseur et de plusieurs gestes, donc un étui pour clavier avec un trackpad intégré est idéal. Bien sûr, si vous surfez sur le Web, regardez des films et peut-être écrasez quelques e-mails, un clavier moins cher sans toutes les cloches et sifflets est tout ce dont vous aurez besoin.

Notre principale recommandation est le Apple Magic Keyboard. Nous savons que c’est cher, mais c’est vraiment l’étui clavier ultime pour iPad. Le design en porte-à-faux est élégant, et il vous donne le choix d’angles de vision, et le trackpad vous permet de faire tellement de choses rapidement, comme basculer entre les applications et accéder au sélecteur d’applications.

Si vous voulez quelque chose à un prix plus raisonnable, le Logitech Folio Touch est une excellente option pour votre iPad Air 4. Son clavier entièrement rétroéclairé vous permet de taper à peu près n’importe où et à n’importe quel moment de la journée, et comme il utilise également le Smart Connector, vous ne avoir à vous soucier d’un processus d’appariement fastidieux.

