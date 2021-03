Meilleurs étuis pour clavier pour l’iPad Pro 2021 de 10,5 pouces

Meilleur

Étuis pour clavier pour l’iPad Pro 10,5 pouces

iMore

2021

L’iPad Pro 10,5 pouces est sorti en 2017, mais c’est toujours un appareil fantastique. Ce sont les Boucle d’or des tablettes iPad: ni trop grandes, ni trop petites. Il intègre toutes les fonctionnalités de productivité de son plus grand cousin de 12,9 pouces, tout en conservant la portabilité de l’iPad 9,7 standard. Vous voudrez certainement l’un des meilleurs étuis pour l’iPad Pro 10,5 pouces. Cependant, pour une expérience de productivité ultime sur un iPad Pro, vous avez besoin d’un étui pour clavier. Voici donc quelques-uns des meilleurs étuis pour clavier iPad Pro 10,5 pouces que vous pouvez acheter. Notez que les claviers conçus pour les appareils iPad de 7e et 8e générations conviendront également à votre iPad Pro 10,5 pouces.

Conçu par Apple :

Clavier intelligent Apple (10,5)

Le favori du personnel

Le clavier pleine grandeur de 10,5 pouces d’Apple se connecte à l’iPad Pro à l’aide du connecteur intelligent et permet le chargement et un échange de données bidirectionnel – aucun Bluetooth requis. Il a ce design Apple classique pour votre style de vie Apple, ce qui en fait le meilleur étui pour clavier Pad Pro 10,5 pouces pour la plupart des gens. 150 $ chez Amazon

159 $ chez Apple Imitation MacBook :

Brydge 10,5 pouces série II

Le clavier de Brydge donne à votre iPad Pro l’apparence d’un MacBook. Il est conçu avec l’esthétique d’Apple et rend l’écriture sur l’iPad agréable. Au lieu d’un étui complet, il se fixe avec des charnières pour que vous puissiez glisser votre iPad de manière transparente pour l’utiliser en mode tablette. À partir de 60 $ chez Amazon Confort de frappe :

Étui clavier Logitech pour iPad Pro 10,5 pouces Slim Combo

L’étui pour clavier Logitech Slim Combo est un étui pour clavier magnifiquement conçu, à la fois confortable et pratique. Il garantit que vous avez accès à tous les boutons et ports et à une fente de maintien pour votre Apple Pencil. 108 $ chez Amazon Modèle de budget :

Étui clavier Fintie pour iPad Pro 10,5 pouces

Fintie fabrique l’un des étuis pour clavier iPad Pro 10,5 pouces à faible coût les plus populaires. Il est super mince, se décline dans une pléthore de couleurs et dispose d’un emplacement Apple Pencil pratique, de sorte que vous aurez toujours votre équipement à proximité. À partir de 34 $ chez Amazon Protection robuste :

Étui Messenger Zagg Rugged

L’étui Zagg Rugged Messenger vous offre un peu plus de protection si vous êtes à la recherche d’un étui clavier un peu plus robuste. Le système de boîtier en deux parties est composé d’une coque en polycarbonate et d’un couvercle de clavier Bluetooth durable. 100 $ chez Amazon Souplesse :

Étui pour clavier Levet avec pavé tactile

L’étui pour clavier Levet a un pavé tactile pour une expérience plus informatique. Vous pouvez faire pivoter votre iPad Pro à 360 degrés dans ce cas, vous offrant une flexibilité maximale et autant de configurations différentes. 68 $ chez Amazon Rotation à 360 degrés :

Étui pour clavier LENRICH

L’étui pour clavier LENRICH vous permet de faire pivoter votre iPad à 360 degrés ou de le retourner pour le mettre à plat, selon la façon dont vous souhaitez l’utiliser. Il s’allume également, vous permettant d’utiliser votre clavier la nuit ou dans des environnements plus sombres. 40 $ chez Amazon Pavé tactile inclus :

Étui clavier Phixnozar pour iPad

Cet étui offre à votre iPad une protection complète et lui donne encore plus l’apparence d’un petit ordinateur portable. Obtenez un contrôle plus sophistiqué avec un pavé tactile intégré au clavier rétroéclairé. À partir de 55 $ chez Amazon Aluminium :

Étui pour clavier sans fil ONHI

L’étui pour clavier sans fil ONHI est un étui pour iPad abordable et super mince fabriqué à partir d’aluminium durable, de sorte que vous bénéficiez toujours d’une couche de protection supplémentaire. Il est livré avec une poignée d’options de couleurs attrayantes. À partir de 50 $ chez Amazon Polyvalent :

Étui pour clavier Earto

L’étui pour clavier Earto est un étui pour clavier coloré et fonctionnel qui vous donne un accès complet aux boutons et aux ports de votre iPad. Il est disponible en plusieurs options de couleurs amusantes et peut être tourné à 360 degrés pour obtenir l’angle parfait. À partir de 48 $ chez Amazon Arc-en-ciel brillant :

Coque CHESONA iPad Pro 10.5 avec clavier

Cet étui portefeuille avec clavier intégré se distingue par ses 343 options de rétroéclairage coloré. Il existe sept couleurs de rétroéclairage différentes parmi lesquelles choisir et trois zones de couleurs distinctes que vous pouvez mélanger et assortir. De plus, trois niveaux de luminosité différents vous permettent de créer un look de rétroéclairage parfaitement personnalisé. À partir de 53 $ chez Amazon Porte-crayons :

Étui clavier JUQITECH pour iPad Pro 10.5

Voici un étui portefeuille au look sophistiqué avec un emplacement pour Apple Pencil. Il est disponible en plusieurs couleurs et motifs différents. Il existe également des options avec un clavier rétroéclairé coloré à un prix légèrement plus élevé. À partir de 30 $ chez Amazon

Le meilleur étui pour clavier iPad Pro 10,5 pouces pour vous

Lors du choix du meilleur étui pour clavier iPad Pro 10,5 pouces, il est important de savoir que le clavier fonctionne bien et offre une expérience de frappe confortable. Le clavier intelligent d’Apple est un choix classique, magnifiquement conçu et pratique qui est garanti pour fonctionner de manière transparente avec votre iPad.

Pendant ce temps, l’étui pour clavier Fintie 10,5 pouces pour iPad Pro est à la fois élégant et durable. Il vous donne un emplacement pour votre Apple Pencil, de sorte que vous pouvez toujours avoir un accès rapide à votre accessoire iPad préféré. Il existe une vaste sélection de couleurs et de motifs, vous serez donc sûr de trouver celui qui convient à vos goûts et à votre style. De plus, le prix est imbattable.

Cependant, si vous voulez une flexibilité maximale, vous voudrez opter pour l’étui pour clavier Levet avec pavé tactile. Vous pouvez retourner votre iPad et le placer dans n’importe quelle position imaginable. De plus, il dispose d’un pavé tactile pour une expérience encore plus semblable à celle d’un ordinateur portable.