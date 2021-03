Meilleurs étuis pour iPad mini 5 en 2021

Meilleur

Coques pour iPad mini 5

iMore

2021

Vous cherchez un étui fonctionnel pour votre nouvel iPad mini 5? Ou peut-être voulez-vous quelque chose d’amusant et de funky à la place? Notez que l’iPad mini 4 et l’iPad mini 5 ont à peu près exactement la même taille (à l’exception d’une légère augmentation de la taille des boutons et d’un changement de placement du microphone), donc certains étuis iPad mini 4 conviendront à l’iPad mini 5. procurez-vous un protecteur d’écran pour votre iPad mini 5 pour garder cet écran impeccable. Voici quelques-uns des meilleurs étuis disponibles pour votre iPad mini 5.

Idéal pour la plupart :

Étui intelligent à trois volets ESR Yippee

Cet étui fin, léger et abordable couvre l’avant et l’arrière, dispose d’une fonctionnalité veille / réveil et sert également de support. Choisissez parmi plusieurs options de couleur. À partir de 10 $ chez Amazon Étui en similicuir :

Coque iPad Mini 5 Ztotop

Cet étui en similicuir à prix raisonnable sert également de support à deux angles, contient votre Apple Pencil ou votre stylet et est disponible dans une variété de couleurs attrayantes. À partir de 15 $ chez Amazon Retour seulement :

Étui transparent pour iPad Mini TineeOwl

Peut-être n’avez-vous pas besoin d’une housse pour l’avant de l’iPad mini, juste une coque mince pour protéger l’arrière. TineeOwl vous a couvert avec cette option mince et claire. À partir de 13 $ chez Amazon Modèles amusants :

Coque iPad mini 5 Fintie SlimShell

Qui a dit qu’une coque iPad mini doit être solide? Ce support / couverture mince d’avant en arrière a une fonctionnalité de veille / réveil et est disponible dans de nombreuses couleurs et motifs fabuleux. À partir de 13 $ chez Amazon Du pommier :

Apple Smart Cover

Le couvercle / support souvent imité se fixe magnétiquement pour couvrir uniquement l’avant de l’iPad. Il réveille votre iPad à l’ouverture et le met en veille lorsqu’il est fermé. Compatible avec Apple Smart Cover :

Coque arrière transparente ESR pour iPad mini

Si vous obtenez l’Apple Smart Cover, vous pouvez envisager un étui spécial pour protéger le dos. Une découpe sur un côté signifie que ce boîtier fonctionne avec celui d’Apple. 10 $ chez Amazon Robuste et fiable :

Étui robuste STM Dux

La fiabilité rencontre la mode grâce au boîtier robuste STM Dux résistant à l’eau. Malgré sa robustesse, vous avez toujours accès à tous les boutons et ports. 45 $ chez Amazon

50 $ chez Apple Simple, élégant, élégant :

Smart Cover ultra léger ProCase

Cette coque à dos translucide vous donne accès à tous les boutons et ports, tandis que la conception légère offre toujours une protection complète à votre iPad mini. Choisissez parmi une variété de nuances. À partir de 14 $ chez Amazon Fonction et mode :

Étui de béquille antichoc 360 degrés eSamcore

Cet étui de protection est doté d’un protecteur d’écran intégré et d’une béquille rotative à 360 degrés. Une dragonne en cuir réglable vous offre une prise en main sûre. À partir de 15 $ chez Amazon Tenue d’affaires :

Housse de protection ProCase Folio

Cet étui permet d’accéder à tous les boutons et ports de votre iPad, tandis que les trois fentes du support vous permettent d’ajuster l’angle et la hauteur de votre iPad mini 5. À partir de 20 $ chez Amazon Accueille les enfants :

Étui à poignée antichoc LEFON pour enfants

Cet étui coloré et incroyablement robuste est super léger même s’il est construit à partir d’un matériau résistant aux chocs – la poignée sert également de support. Choisissez parmi plusieurs couleurs amusantes qui plaisent aux enfants. 16 $ chez Amazon Tout ce qui brille … :

BENTOBEN Étui Folio Bling Glitter Léger

Cette coque mini-folio pour iPad scintillante est dotée de la fonction veille / réveil et se replie dans un support sécurisé. Choisissez parmi deux teintes scintillantes: or rose ou lilas. 16 $ chez Amazon

Lequel des meilleurs étuis iPad mini 5 devriez-vous choisir?

L’étui intelligent à trois volets ESR Yippee est un choix facile pour à peu près tout le monde. Il vous offre une couverture complète à faible coût. En fait, c’est mon cas quotidien. Cela ne pèse pas beaucoup, mais cela me protège avant et arrière. Je peux le tenir debout pour regarder des vidéos ou le retourner à un angle inférieur pour la saisie à l’écran. La couverture avant se replie lorsque je lis sur mon iPad.

Si vous voulez aller à Apple jusqu’au bout, je choisirais cette Apple Smart Cover. Gardez simplement à l’esprit qu’il ne couvre pas l’arrière de l’iPad mini 5.

Nous avons également rassemblé les meilleurs étuis clavier pour iPad mini 5, les meilleurs étuis robustes pour iPad mini 5 et les meilleurs étuis pour iPad mini 5.

