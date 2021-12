Meilleurs étuis pour iPhone 13 2021

Meilleur

Coques iPhone 13

L’iPhone 13 est une beauté, et vous voudrez sûrement le garder intact et avoir l’air incroyable. Le module appareil photo de l’iPhone 13 est légèrement plus grand que celui de l’iPhone 12, vous aurez donc besoin d’une nouvelle coque pour iPhone 13. Nous avons sélectionné quelques superbes coques pour iPhone 13 à découvrir.

Propre à Apple : étui en silicone pour iPhone 13 avec MagSafe – différentes couleurs



Choix du personnel

Je suis sûr que vous n’êtes pas surpris de voir un étui de marque Apple en haut de cette liste. Il y a une raison à cela : les coques Apple épousent toujours parfaitement les courbes de l’iPhone. L’étui mince en silicone est doublé de microfibre pour bercer doucement votre iPhone à l’intérieur. Choisissez parmi une gamme de couleurs attrayantes conçues pour se fondre à merveille avec les couleurs de l’iPhone. De plus, le logo emblématique d’Apple orne le dos du boîtier.

Choix clair : étui Spigen Ultra Hybrid Mag conçu pour iPhone 13 (2021)



Parfois, il suffit de montrer la couleur de ce magnifique nouvel iPhone avec un étui transparent. Celui-ci est mince, léger et clair. La technologie de coussin d’air de Spigen offre beaucoup de protection dans un ensemble de finition. Il est également compatible avec MagSafe.

À partir de 20 $ sur Amazon

Noir basique : Coque en cuir CYRILL conçue pour iPhone 13 (2021)



CYRILL a un étui pour vous, que vous souhaitiez un étui noir simple et basique ou quelque chose d’un peu plus intéressant. Cet étui noir basique est fait de simili cuir végétalien. Il absorbe les chocs et possède une doublure en microfibre douce.

19 $ sur Amazon

Coups de designer : Étui de protection rigide Kate Spade New York pour MagSafe pour iPhone 13



Obtenez le look design sur votre iPhone 13 avec une coque Kate Spade d’Incipio. Choisissez parmi une grande variété d’étuis à la mode qui sont minces, protecteurs et compatibles avec MagSafe.

Excellent rapport qualité-prix : Étui ESR Air Armor pour iPhone 13



Cette coque en TPU simple et transparente offre un excellent rapport qualité-prix. Avec des coins de garde-air et une protection de qualité militaire, vous constaterez que vous n’avez pas à payer beaucoup pour la protection. Les bords inclinés et facettés lui donnent un aspect un peu différent.

À partir de 13 $ sur Amazon

Pour l’aventurier : Coque étanche Spidercase pour iPhone 13 avec protecteur d’écran intégré



Offrez à votre iPhone 13 une couche de protection supplémentaire avec cet étui robuste. Il est doté d’un protecteur d’écran intégré et votre iPhone est scellé à l’intérieur pour une étanchéité supplémentaire.

À partir de 19 $ sur Amazon

Le meilleur de tous les mondes : Presidio Perfect-Clear avec poignées compatibles avec MagSafe



Nous aimons les étuis Speck pour leur excellente protection et leur forme mince. Celui-ci est un favori car il est clair (donc il montre la couleur de votre iPhone 13), a ces poignées sur les côtés pour vous empêcher de laisser tomber votre téléphone, et il est compatible MagSafe. Il existe également une option pailletée si vous souhaitez un peu de bling.

Uni : 41 $ chez Speck Glitter : 41 $ chez Speck

Tendance : la coque Casely pour iPhone 13



Casely propose une multitude de motifs colorés et tendance parmi lesquels choisir, tels que les « Sunny Days » présentés ici, des fleurs, des paysages pittoresques, des looks marbrés, des imprimés d’animaux et bien plus encore. Obtenez un étui avec ou sans compatibilité MagSafe, et vous pouvez choisir l’épaisseur et la protection que vous souhaitez pour votre étui.

À partir de 25 $ chez Casely

À peine là : Coque iPhone 13 Totallee Thin



Lorsque vous ne voulez vraiment pas d’étui sur votre téléphone mais que vous voulez juste un peu de protection, il y a Totallee. Cet étui est littéralement plus fin que mon ongle et ne pèse presque rien. Ne vous attendez pas à une protection contre les chutes majeure, mais c’est la coque minimaliste que vous voulez si vous voulez que votre iPhone soit sans rayures. Notez que l’option transparente est un matériau différent et est légèrement plus épais.

À partir de 39 $ sur Amazon

Ombré : ZAGG Gear4 Milan Snap Case – Étui transparent compatible MagSafe avec de beaux détails – pour Apple iPhone 13



Une autre variante attrayante pour un étui transparent compatible avec MagSafe est cette magnifique option ombrée. Vous verrez la couleur magnifique de votre iPhone en haut avec un changement progressif vers la couleur de l’étui en bas. Choisissez entre rose ou or.

Matériaux sympas : Mous Limitless 4.0 pour iPhone 13 – Compatible avec MagSafe d’Apple



Les étuis Mous sont substantiels et protecteurs sans être trop encombrants. Et oui, cette gamme est entièrement compatible avec MagSafe. Le Limitless 4.0 est disponible dans toutes sortes de matériaux sympas tels que le vrai bambou, le noyer (bois), la fibre d’aramide, le cuir tacheté, l’acétate, etc.

60 $ chez Amazon 65 $ chez Mous

Folio haut de gamme : Folio Nomad Modern Leather pour iPhone 13



Vous pouvez compter sur Nomad pour des accessoires en cuir haut de gamme. Cet étui folio élégant est enveloppé de cuir américain Horween et développera une patine chaude au fil du temps. Le folio peut contenir jusqu’à trois cartes et des espèces. Cet étui est compatible avec MagSafe et est disponible en brun rustique ou en noir.

80 $ chez Nomad

Lequel des meilleurs étuis pour iPhone 13 devriez-vous acheter ?

Si vous comptez utiliser un chargeur MagSafe ou d’autres accessoires MagSafe, assurez-vous de choisir un étui compatible MagSafe. Personnellement, je trouve les accessoires MagSafe très satisfaisants lorsque vous entendez et ressentez ce « cognement » magnétique. De plus, vous savez qu’il va vraiment rester en place. Cependant, si vous ne vous voyez jamais utiliser cette fonctionnalité, vous n’avez probablement pas besoin de payer pour un étui MagSafe. En plus d’un étui, je vous suggère fortement de choisir l’un des meilleurs protecteurs d’écran pour votre iPhone 13 si vous souhaitez le garder en parfait état.

Vous pouvez toujours compter sur Apple pour créer une coque iPhone fantastique. J’aime l’étui MagSafe en silicone coloré d’Apple pour la grande variété de couleurs magnifiques qui, vous le savez, iront parfaitement avec votre iPhone.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus féminin mais que vous voulez toujours la compatibilité MagSafe, découvrez toute la gamme de coques iPhone amusantes et à la mode Kate Spade MagSafe. D’un autre côté, si vous voulez juste quelque chose de basique et peu coûteux et que vous ne vous souciez pas de la compatibilité MagSafe, le boîtier ESR est un excellent choix.

