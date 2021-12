Meilleurs étuis pour l’iPad Pro 12,9 pouces (2021)

Meilleur

étuis pour iPad Pro 12,9 pouces (2021) iMore 2021

L’iPad Pro 12,9 pouces 2021 d’Apple est une centrale électrique avec la puce M1. Son grand écran Liquid Retina XDR, sa taille mince et sa connectivité 5G le rendent idéal pour le travail et les loisirs, au bureau ou en déplacement. Le modèle 2021 de cinquième génération diffère légèrement de la génération précédente, de sorte que certains boîtiers 2020 de 12,9 pouces ne conviendront pas au modèle plus récent. Protégez votre investissement avec l’un des meilleurs étuis pour l’iPad Pro 2021 12,9 pouces.

Arc-en-ciel de choix de couleurs: Soke New iPad Pro 12.9 Case 2021 avec porte-crayon



Choix du personnel

Vous avez beaucoup d’options de couleurs pour ce joli étui polyvalent. Vous bénéficiez d’une protection avant et arrière, ainsi que d’un porte-crayon qui abrite votre Apple Pencil lorsqu’il n’est pas utilisé. La couverture avant est doublée de microfibre et se replie dans un support lorsqu’elle n’est pas utilisée. La coque arrière est en TPU souple et robuste.

À partir de 21 $ sur Amazon

Haut de gamme : Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)



Le magnifique design en porte-à-faux d’Apple est plus que beau. Il ajoute une fonctionnalité à votre iPad Pro qui le rapproche le plus possible d’un ordinateur portable, avec un trackpad, un port USB-C pour le chargement direct et une expérience de frappe incroyable. Lorsque vous ne l’utilisez pas, pliez-le simplement et il protège votre iPad lors de vos déplacements. Choisissez Noir ou Blanc.

Protection fine : Apple Smart Folio pour iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) – Les couleurs varient



Le Smart Folio d’Apple offre un peu de protection et de couleur. Une seule pièce de polyuréthane enveloppe l’avant et l’arrière de l’iPad Pro. Le capot avant s’enroule pour servir de support en cas de besoin. La fonction Veille/Réveil de l’iPad est activée magnétiquement à chaque fois que vous ouvrez et fermez le couvercle. Choisissez parmi une poignée de couleurs.

À partir de 84 $ chez Amazon 99 $ chez Apple

Connexion intelligente : Logitech Combo Touch Keyboard Case avec Trackpad pour iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)



Moins cher que le Magic Keyboard d’Apple, cet étui pour clavier utilise la technologie Smart Connector d’Apple, vous n’avez donc pas besoin de le connecter via Bluetooth. Mettez simplement l’iPad en place et commencez à taper. Le trackpad vous offre cette expérience d’ordinateur portable avec un facteur de forme beaucoup plus petit.

Option chic : Housse Waterfield pour iPad Pro



Rembourré de néoprène et enveloppé dans votre choix d’une coque en nylon balistique ou d’une toile cirée beige, le SleeveCase de Waterfield est disponible en différentes couleurs et styles. Le modèle de base est suffisamment grand pour contenir à la fois votre iPad Pro et un clavier intelligent ; il y en a aussi un légèrement plus grand si vous voulez qu’il contienne également le Magic Keyboard. Ajoutez une bandoulière en option si vous le souhaitez.

À partir de 79 $ à Waterfield

Artsy : Étui Fintie SlimShell pour iPad Pro 12,9 pouces



Simple et fonctionnel, cet étui est doté d’une coque en plastique transparent qui protège l’arrière de votre iPad Pro et d’une coque avant rabattable avec fonctionnalité Veille/Veille. Un emplacement Apple Pencil intégré prend en charge le chargement sans fil. Repliez le capot avant pour l’utiliser comme support vertical afin de pouvoir regarder des vidéos ou à un angle inférieur pour dessiner, écrire ou taper. Choisissez parmi quelques looks colorés et artistiques.

À partir de 17 $ sur Amazon

Robuste: Spigen Rugged Armor Pro conçu pour iPad Pro 12,9 pouces Case 2021 5e génération



La technologie Air Cushion de Spigen protège votre iPad en cas de chutes et de chocs, tandis que la coque se replie pour être utilisée comme support. L’étui permet également de ranger facilement votre Apple Pencil lorsqu’il n’est pas utilisé. Les détails en fibre de carbone et une finition mate donnent au boîtier un look industriel cool.

30 $ sur Amazon

Juste au dos : étui mat ESR compatible avec l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 (5e génération)



Si vous voulez juste une protection pour l’arrière de votre iPad, pensez à cette simple coque en TPU d’ESR. Les découpes de précision permettent à tous vos boutons et ports de fonctionner comme prévu. Il possède un porte-crayon intégré pour garder votre Apple Pencil en place et le charger lorsqu’il n’est pas utilisé. Choisissez entre noir ou blanc.

16 $ sur Amazon

Housse simple : Housse de tablette confortable pour iPad Pro 12,9 pouces



Cette pochette élégante mais à prix raisonnable est dimensionnée pour s’adapter à la fois à votre iPad Pro et à un clavier magique ou à un autre étui à l’intérieur. L’extérieur durable et la doublure en velours doux à l’intérieur garderont votre iPad Pro en sécurité et confortable lorsque vous êtes en déplacement. Choisissez parmi plusieurs coloris.

22 $ ​​sur Amazon (rose) À partir de 24 $ sur Amazon (noir ou gris)

Étui élégant : Étui ProCase iPad Pro 12,9 pouces



Cet étui ressemble à la maison au bureau, avec un revêtement qui ressemble à un costume. Le porte-crayon intégré recharge votre Apple Pencil lorsqu’il n’est pas utilisé. Le folio place votre iPad sous deux angles de vue différents pour une variété de tâches.

18 $ sur Amazon

Protection intégrale : étui Nillkin pour Apple iPad Pro 12.9 2021/2020



L’extérieur en cuir PU, le panneau arrière en PC, la bordure en TPU et les pare-chocs aux quatre coins rendent cet étui super protecteur. La couverture avant à trois volets se replie dans un support et dispose de la fonctionnalité Veille/Réveil. Vous bénéficierez d’une protection intégrale puisque cet étui extra-résistant est même doté d’un couvercle coulissant pour appareil photo pour protéger l’objectif de la poussière et des rayures.

27 $ sur Amazon

De nombreux angles: ZtotopCases pour le nouvel iPad Pro 12,9 pouces Case 2021 5th Generation



Si vous aimez positionner votre iPad Pro sous différents angles, jetez un œil à celui-ci de ZtotopCase. Vous pouvez choisir parmi six angles de sécurité différents. Le support Apple Pencil prend en charge le chargement et le capot avant prend en charge la fonctionnalité Veille/Réveil. Choisissez parmi plusieurs options de couleurs.

À partir de 36 $ sur Amazon

Lequel des meilleurs étuis pour iPad Pro 12,9 pouces (2021) vous convient le mieux ?

Si vous voulez juste un étui simple et peu coûteux, je recommanderais l’étui Soke New iPad Pro 12.9 2021 avec porte-crayon. L’ensemble de votre iPad Pro est protégé, à l’avant comme à l’arrière. Le capot avant se replie de manière pratique et sert de support. Cet étui est disponible dans de nombreuses options de couleurs allant du brillant au calme. La fente pour Apple Pencil maintient votre stylet en sécurité pendant qu’il se charge.

Si vous avez besoin de votre étui pour faire plus que simplement protéger votre iPad, pensez au Magic Keyboard haut de gamme d’Apple. Non seulement il a l’air incroyable, mais il rend votre iPad aussi proche que possible des fonctionnalités de l’ordinateur. Cela fonctionne avec l’iPad comme un rêve ; ils sont littéralement faits l’un pour l’autre.

Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de protéger ce magnifique écran. Nous avons rassemblé les meilleurs protecteurs d’écran pour l’iPad Pro 12,9 pouces, afin que vous puissiez garder l’écran impeccable. Si vous préférez des étuis pour votre iPad Pro 12,9 pouces, vous pouvez en choisir un conçu pour les modèles antérieurs car ils seront interchangeables.

Quel que soit l’étui que vous achetez, assurez-vous de vérifier attentivement la liste pour vous assurer que l’étui s’adaptera à votre modèle d’iPad. Bien que les modèles d’iPad Pro 12,9 pouces de quatrième et cinquième génération aient des dimensions très similaires, ils ne sont pas exactement les mêmes. Ainsi, certains cas ne sont pas interchangeables.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.