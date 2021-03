Meilleurs étuis pour l’iPad Pro 2021 11 pouces 2020

Meilleur

Étuis pour l’iPad Pro 11 pouces 2020

iMore

2021

Protégez votre investissement substantiel lorsque vous achetez un iPad Pro avec un excellent étui. Les dimensions de l’iPad Pro 2020 sont inchangées par rapport à la version 2018, donc si vous avez une pochette ou un sac, cela ira toujours. Cependant, le module de caméra plus grand signifie qu’un boîtier ne conviendra pas et vous en aurez besoin d’un nouveau spécifique à ce modèle. Certains étuis offrent une protection simple tandis que d’autres ajoutent des fonctionnalités, telles que le pliage dans un support, la tenue d’un Apple Pencil ou l’inclusion d’un clavier. Je suis fan de l’étui Yippee Trifold Smart Case d’ESR pour iPad Pro 11 depuis la sortie de la génération précédente. Que vous ayez besoin de quelque chose de simple ou de fonctions supplémentaires, nous sommes là pour vous.

Meilleur dans l’ensemble: Coque Smart Case ESR Yippee Trifold pour iPad Pro 11 2020

Source: ESR

J’ai un étui Yippee Trifold Smart Case depuis la sortie du dernier iPad Pro 11 pouces, et c’est l’un de mes étuis préférés, et je l’ai en forte rotation. Le devant et le dos sont protégés. Le dos est une coque en plastique rigide et translucide avec un espace sur le bord pour permettre à l’Apple Pencil de se recharger. Le rabat avant attaché couvre l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé et dispose d’une fonction veille / réveil. Le capot avant se replie dans un support que vous pouvez utiliser plus vertical pour regarder des vidéos ou à un angle plus bas pour taper. Sur le plan fonctionnel, cela ressemble beaucoup au Smart Folio d’Apple. Cela ne semble pas aussi luxueux, mais c’est un peu moins cher. Choisissez parmi quatre couleurs: noir, bleu, gris et or rose. Avantages: Protection avant et arrière

Compatible avec l’Apple Pencil

La couverture se plie dans le support

Fonctionnalité veille / réveil

Bon prix Les inconvénients: Pas aussi luxueux que la version d’Apple

Meilleur dans l’ensemble Coque Smart Case ESR Yippee Trifold pour iPad Pro 11 2020 Avant vers l’arrière La coque arrière rigide accueille un Apple Pencil tandis que la coque avant se plie pour créer un support.

Le plus élégant: Apple Smart Folio pour iPad Pro 11 pouces

Source: Apple

Je suis peut-être un peu partial, mais tout ce que Apple publie est à peu près magnifique. Vous ne trouverez pas d’étui plus élégant et plus épuré pour votre iPad Pro que le Smart Folio d’Apple. Il est fabriqué à partir d’une seule pièce de polyuréthane qui s’enroule autour de l’iPad Pro comme un gant. La partie rabat offre une fonctionnalité veille / réveil et se replie en arrière pour former un support. L’étui est compatible avec l’Apple Pencil. Cependant, ce n’est pas un cas parfait. Le dos ne s’enclenche pas; il est maintenu en place magnétiquement. Bien qu’il soit assez sûr, il ne protège pas les bords et les coins de votre iPad, il n’est donc pas aussi protecteur que la plupart des étuis de cette liste. Choisissez parmi cinq couleurs: Cactus, Blue Surf, Pink Sand, Black et White. Avantages: Magnifique

Cinq options de couleur

Le design Apple signifie un ajustement parfait Les inconvénients: Pas aussi protecteur avec les bords exposés

Cher

Le plus élégant Apple Smart Folio pour iPad Pro 11 pouces Conçu par Apple Le Smart Folio d’Apple est aussi beau que prévu, mais pas ultra-protecteur.

Meilleur étui avec porte-crayon: ZtotopCase pour iPad Pro 11 2020

Source: Amazon

Cet étui de protection solide couvre de l’avant vers l’arrière. L’arrière du boîtier est un TPU flexible; le rabat avant est en cuir PU à l’extérieur et en microfibre à l’intérieur. Le rabat avant se replie dans un support et dispose d’une fonction veille / réveil. La partie arrière a une fente spécialement pour l’Apple Pencil; il est placé juste pour que l’Apple Pencil puisse se charger pendant qu’il est maintenu en toute sécurité dans son emplacement. La partie arrière du boîtier est doublée d’un motif en nid d’abeille qui offre une protection supplémentaire contre les chutes. Le boîtier est uniquement proposé en noir. Avantages: Protection de l’avant vers l’arrière

Le rabat avant se replie dans le support

Fonctionnalité veille / réveil

Support Apple Pencil intégré

Bon prix

Meilleur étui avec porte-crayon ZtotopCase pour iPad Pro 11 2020 Fonctionnel Bénéficiez d’une protection de l’avant vers l’arrière et d’un emplacement de chargement / stockage pratique pour votre Apple Pencil.

Meilleure couverture arrière: Coque TiMOVO pour iPad Pro 11 pouces 2020

Source: Amazon

Si vous ne recherchez aucune fonctionnalité supplémentaire, mais que vous voulez juste un étui simple pour couvrir l’arrière de votre iPad Pro, jetez un œil à l’étui TiMOVO pour iPad Pro 11 pouces 2020. Ce n’est qu’une coque arrière, similaire à ce que vous ‘ d acheter pour un iPhone. Cet étui a des bords en TPU flexibles avec la technologie de coussin d’air pour absorber les chocs. Le dos est un PC mince et dur. L’étui est compatible avec l’Apple Pencil, vous pouvez donc le recharger sans retirer l’étui. Les bosses surélevées dans les coins et autour du module de caméra offrent une protection supplémentaire à votre caméra. Cet étui est disponible en deux modèles: noir (qui a des bords noirs et un dos clair) et Z-Rose Blooming, qui est le même mais avec de jolies roses décorant le dos. Avantages: Couverture arrière mince et simple uniquement

Choix de deux modèles

Bords absorbant les chocs avec technologie de coussin d’air Les inconvénients: Aucune protection frontale ou fonctionnalité supplémentaire

Meilleure couverture arrière Coque TiMOVO pour iPad Pro 11 pouces 2020 Simplicité Pas de cloches ni de sifflets ici, juste une coque arrière solide et protectrice en TPU et PC.

Meilleur étui pour clavier: Étui clavier JUQITECH iPad Pro 11 2020

Source: Amazon

L’étui clavier JUQITECH iPad Pro 11 2020 est un étui folio avec un clavier Bluetooth sans fil amovible. L’étui est en cuir PU et la partie entourant l’iPad Pro est en TPU. L’étui folio dispose d’une fonctionnalité veille / réveil, et permet plusieurs angles de vision afin que vous puissiez l’ajuster selon vos préférences. Il y a une partie ouverte sur la zone de chargement, vous pouvez donc charger l’Apple Pencil tout en utilisant l’étui. Vous remarquerez également un emplacement pour Apple Pencil, mais ce n’est pas sur le chargeur, donc c’est uniquement pour le stockage. Choisissez parmi l’or noir, bleu, gris et rose. Pour un peu plus d’argent, vous pouvez choisir l’option d’un clavier rétroéclairé. Avantages: Étui pour clavier Bluetooth à un prix avantageux

Protection de style folio

Fonctionnalité veille / réveil

Option rétroéclairée

Compatible avec l’Apple Pencil Les inconvénients: La fente Apple Pencil n’est pas une zone de surcharge

Meilleur étui pour clavier Étui clavier JUQITECH iPad Pro 11 2020 Clés en déplacement L’étui pratique de style folio dispose d’un clavier Bluetooth amovible.

Meilleure folie: Clavier magique Apple pour iPad Pro 11 pouces

Source: Apple

Le véritable utilisateur professionnel, la personne qui utilise l’iPad Pro comme ordinateur portable de remplacement, voudra probablement le Magic Keyboard d’Apple. C’est cher, oui, mais avec sa conception intelligente, il se rapproche de plus en plus de la réplication (sinon de l’amélioration) de l’expérience de l’ordinateur portable. Un trackpad intégré vous permet d’utiliser le curseur et les gestes multi-touch. L’étui offre une protection avant et arrière. La conception en porte-à-faux flottante se fixe magnétiquement à l’iPad et s’ajuste à l’angle de vision parfait pour vos besoins. Un port USB-C vous permet de charger l’iPad Pro directement à travers, de sorte que votre port iPad est libre pour les périphériques. Le clavier est doté de touches rétroéclairées pleine grandeur et d’un mécanisme à ciseaux avec une course d’un millimètre. Avantages: Trackpad pour les gestes multi-touch et l’utilisation du curseur

Conception en porte-à-faux flottante pour l’angle parfait

Meilleure expérience de frappe à ce jour

Chargement direct

Protection avant et arrière Les inconvénients: Cher

Ai-je mentionné cher?

Meilleure folie Clavier magique Apple pour iPad Pro 11 pouces Digne du nouvel iPad Pro Lorsque seule l’expérience haut de gamme fera l’affaire, cela vaut la peine de réserver le Magic Keyboard d’Apple.