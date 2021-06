Meilleurs étuis pour Pixel 4 2021

in

Le Google Pixel 4 est un changement important par rapport aux Pixels précédents, abandonnant le verre bicolore et le capteur d’empreintes digitales. Cependant, il s’agit toujours d’un téléphone phare à dos de verre. Bien qu’il soit important de protéger tout téléphone de la poussière, de la saleté, des chocs et des rayures, il est particulièrement important de le faire dès le départ avec un appareil en verre. Donc, que vous souhaitiez un étui transparent qui puisse montrer la beauté du Pixel 4 ou que vous préfériez un étui robuste plus robuste pour garder les choses verrouillées, nous avons passé des heures à rechercher les meilleurs étuis Pixel 4.

Poignée mince : Spigen Liquid Air



Choix du personnel

Cet étui mince présente une texture merveilleuse à l’arrière et sur les côtés, vous permettant d’ajouter un peu de protection contre les chutes et beaucoup d’adhérence sans succomber au même vieux chant de sirène de l’étui en fibre de carbone.

13 $ sur Amazon

Défenseur fiable : Tudia Merge Series



Vous préférez vos étuis avec un peu plus de protection ? La série Merge de Tudia présente le format hybride classique, quatre options de couleur et un excellent prix pour un boîtier robuste et durable.

11 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Prise en main : Caseology Solid Flex Crystal



Le boîtier transparent de Caseology est tout simplement incroyablement adhérent, et le léger contour des coins pour des coussins d’air plus robustes lui permet de se fondre dans le design distinct du Pixel 4 tout en conservant un profil mince et protecteur.

5 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Le plus blues du blues : OtterBox Symmetry Series



La série Symmetry d’OtterBox est légèrement plus svelte que les générations précédentes, et cette couleur “Sapphire Secret” n’est qu’un merveilleux rappel du Google Pixel original. J’en suis absolument amoureux.

10 $ chez Amazon À partir de 28 $ chez Best Buy

Protection végétale : Tech21 Studio Color



Cet étui ultra-fin est fabriqué à partir de matériaux à base de plantes, mais ne le confondez pas avec une fleur délicate. Ce boîtier peut résister à des chutes d’une hauteur pouvant atteindre deux mètres et possède des propriétés antimicrobiennes, toujours pratiques pour éloigner les bactéries et les virus. Trouvez-le en corail, noir et étain.

26 $ sur Amazon

Diamant résistant : Ringke Fusion-X



Le Fusion-X est un look distinct, bien sûr, mais je suis un fan car c’est un boîtier clair qui peut tenir la distance, et ses pare-chocs colorés ajoutent une touche de noir, bleu ou noir camo.

À partir de 12 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Transportez tout avec style : portefeuille en cuir vintage Snakehive



Vous voulez un étui portefeuille en cuir nubuck européen pour la moitié du prix de Bellroy, dans plus de couleurs et avec une gravure gratuite ? Snakehive a ce qu’il vous faut avec cinq couleurs, trois emplacements pour cartes et une poche pour argent.

37 $ sur Amazon

Protection supplémentaire contre les chutes : Ghostek Covert



Ce boîtier est plus translucide que réellement clair, mais il laisse toujours transparaître la marque Google tout en ajoutant les protections d’angle absorbant les chocs de Ghostek. J’aime particulièrement la version rose.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Coup de pied sur le trottoir: Supcase Unicorn Beetle Pro



Cet étui ultra-robuste est prêt à tout : il est livré avec un protecteur d’écran intégré, une béquille à l’arrière, des bouchons anti-poussière pour protéger votre port USB-C et même un clip d’étui si vos poches ont tendance à être trop petites pour un téléphoner.

20 $ sur Amazon

Comme si de rien n’était : Totallee Thin



Totallee propose trois variantes de son étui emblématique ultra-minimaliste disponible pour le Pixel 4 pour le moment : une coque rigide noir mat, une coque rigide givrée transparente et une coque transparente en TPU plus souple. En espérant qu’ils ajoutent du cuir bientôt. Mais, pour l’instant, profitez de l’ajustement fin du caoutchouc, du TPU et du plastique avec une adhérence supplémentaire pour le téléphone.

10 $ sur Amazon

Fantastique en main : Google Fabric Case



Les étuis en tissu de Google ont été des succès année après année, mais cette année, ils sont vraiment plus beaux que jamais. Du Can Be Coral au Blue-ish impressionnant, cet étui doublé de microfibre est un gagnant.

À partir de 14 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Porte-cartes caché : Teelevo Wallet



Si vous aimez transporter vos cartes avec vous sans le design ou l’encombrement supplémentaire d’un étui folio, cet étui rigide offre un espace de rangement encastré pour quelques cartes de crédit ainsi qu’une béquille pour les frénésie YouTube de la salle de pause.

15 $ sur Amazon

Gardez une pièce de rechange : ESR Essential Zero (paquet de 2)



Les étuis clairs d’ESR sont excellents en eux-mêmes, mais lorsque vous pouvez en obtenir deux pour le prix d’un Ringke ou d’un Spigen, cela rend l’affaire encore plus agréable tout en vous donnant une pièce de rechange.

10 $ sur Amazon

Roches à chevrons : Spigen Neo Hybrid



Bien qu’il n’y ait pas autant de couleurs de Neo Hybrid disponibles cette année, le Neo Hybrid sera toujours une option bienvenue avec cette élégante texture à chevrons et une excellente protection.

12 $ sur Amazon

Robuste et à la mode : Crave Heavy-Duty Protection Series Case



Offrant un excellent équilibre entre une protection robuste et un design élégant, le TPU et le PC double couche offrent une absorption des chocs en cas de chutes, de chocs et de chutes. Disponible en quatre options de couleurs (la marine est plutôt élégante !), les trois bandes noires sur le bas ajoutent un peu de “cool” au design par ailleurs basique.

12 $ sur Amazon

Peu importe vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui

La taille mince du Google Pixel 4 signifie que même un étui plus lourd peut toujours être élégant dans la main, et lorsqu’il est combiné avec un étui mince mais adhérent comme le Spigen Air Armor, il est fantastique. L’Air Armor semble être un étui léger, mais je les porte depuis des mois, et ils constituent toute la protection dont vous aurez besoin, sauf si vous êtes un amateur de plein air.

À l’extrémité la plus robuste de l’échelle, les séries Tudia Merge et OtterBox Symmetry sont toutes deux des boîtiers solides et robustes avec de longs pedigrees et une sophistication subtile. Le style hybride du Tudia est plus facile à monter et à enlever, mais le Sapphire Secret n’est que la meilleure couleur de tous les temps, c’est pourquoi mon Pixel 4 personnel a basculé. Les deux serviront bien votre Pixel 4, comme dans tous les cas dans cette rafle.

Si vous préférez un étui portefeuille pour pouvoir laisser votre portefeuille et/ou votre sac à main à la maison, en ce qui concerne les meilleurs étuis Pixel 4, nous avons également rassemblé une bonne sélection des meilleurs étuis portefeuille pour le Google PIxel. 4.

