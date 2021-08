Meilleurs étuis robustes pour Galaxy S10 en 2021

Meilleur

étuis robustes pour Galaxy S10 Android Central 2021

Bien qu’il ne soit pas le dernier de la gamme Samsung, le Samsung Galaxy S10 est toujours un appareil très performant. Étant un smartphone phare, il est également assez fragile, avec un panneau arrière en verre et un écran incurvé. Donc, si vous envisagez d’en acheter un, ou si vous en avez un et que vous voulez le garder en bon état, il est logique de le protéger avec un étui robuste. Voici quelques-uns des meilleurs étuis robustes pour Galaxy S10 que vous pouvez obtenir.

Protection de premier plan : Otterbox Defender Series – Screenless Edition



Choix du personnel

Les étuis d’Otterbox ont toujours été réputés pour leur durabilité légendaire, et la série Defender n’est pas différente. Doté d’une coque en polycarbonate et d’une housse extérieure en caoutchouc synthétique, il offre à votre Galaxy S10 une protection multicouche. L’étui est également livré avec un étui en polycarbonate à clipser, dont le clip de ceinture peut pivoter latéralement pour servir de béquille.

20 $ sur Amazon

Conçu pour résister à tout : ArmadilloTek Vanguard Series – Coque Samsung Galaxy S10



Sans doute parmi les étuis Galaxy S10 les plus résistants du marché, la série Vanguard d’ArmadilloTek peut protéger votre téléphone contre des chutes allant jusqu’à vingt pieds de haut. Sa coque en TPU absorbant les chocs est dotée de coins renforcés, tandis que l’extérieur en plastique dur offre une résistance supplémentaire aux chocs. Vous disposez également de caches de port qui empêchent la poussière de pénétrer dans les ports audio USB-C et 3,5 mm du téléphone.

19 $ sur Amazon

Sécurité avec style : UAG Plasma Series



La série Plasma d’UAG protège votre Galaxy S10 des environnements les plus difficiles et a également fière allure. Le boîtier robuste arbore une construction légère, avec un noyau souple résistant aux chocs et une armure extérieure dure. Pour une protection contre les rayures, il est doté de patins antidérapants sur les bords supérieur et inférieur. Le boîtier est également compatible avec le chargement sans fil.

12 $ sur Amazon

Mince mais robuste : Spigen Tough Armor pour Samsung Galaxy S10



Vous voulez un étui robuste qui n’ajoute pas trop de volume à votre téléphone ? Obtenez l’armure résistante de Spigen. Bénéficiant d’une construction à double couche, il utilise la technologie Air Cushion pour protéger votre Galaxy S10 de toutes sortes de dommages. Vous obtenez une béquille intégrée pour plus de commodité, tandis que des découpes précises permettent un accès facile aux ports, au haut-parleur et au microphone du téléphone.

16 $ sur Amazon

Défense fiable au quotidien : Otterbox Commuter Series pour Samsung Galaxy S10



La série Commuter d’Otterbox peut se glisser dans la plupart des poches avec peu ou pas d’effort, grâce à son profil élégant. Doté d’une coque en polycarbonate et d’une housse en caoutchouc synthétique, l’étui est doté de bords antidérapants qui améliorent la prise en main. Il comporte également des caches de port qui empêchent la saleté et d’autres éléments de pénétrer dans les ports audio USB-C et 3,5 mm de votre téléphone.

24 $ sur Amazon

En direct de Samsung : coque de protection robuste Galaxy S10 pour Samsung Galaxy S10



Si vous préférez les accessoires officiels, la coque de protection robuste pour Galaxy S10 de Samsung est une évidence. L’étui robuste est doté d’un panneau arrière strié unique et offre une protection de qualité militaire contre les chocs et les chutes. Vous disposez également de deux béquilles intégrées de différentes longueurs, ce qui facilite le maintien du téléphone sous l’angle de vision le plus optimal.

15 $ sur Amazon

Design magnifique : Crave Dual Guard



Le Dual Guard de Crave est facilement l’un des plus beaux étuis Galaxy S10 du marché. Sa conception à deux couches comprend un noyau en TPU et une coque en polycarbonate dur résistant aux rayures qui est disponible dans plusieurs options de couleurs géniales (Forest Green, Navy et Slate). De plus, il est compatible avec la fonction Wireless PowerShare de Samsung.

13 $ sur Amazon

Clairement génial : Ringke Fusion-X



Le Fusion-X de Ringke vous permet d’admirer (ou de montrer !) votre Galaxy S10 avec style, grâce à son panneau arrière transparent. L’étui robuste est fabriqué à partir de matériau TPU souple et dispose d’un pare-chocs en polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. Il est également livré avec des lèvres surélevées sur les bords qui protègent l’écran des dommages même si le téléphone devait tomber face vers le bas.

12 $ sur Amazon

Se double d’un portefeuille : Spigen Slim Armor CS pour Samsung Galaxy S10



Avec sa structure à double couche et sa technologie Air Cushion, le Slim Armor CS de Spigen garantit que votre Galaxy S10 peut survivre même aux chutes les plus dures. Mais ce qui justifie vraiment cette chose, c’est son compartiment de rangement intégré caché derrière une porte coulissante, qui peut facilement contenir jusqu’à deux cartes de crédit/débit, ou quelques billets.

17 $ sur Amazon

Couverture à 360 degrés : étui Youmaker Kickstand



Alors que la plupart des coques ne protègent que l’arrière de votre Galaxy S10, l’étui Kickstand de Youmaker protège également sa face avant. Doté d’un noyau interne en TPU et d’une coque externe en polycarbonate dur, l’étui robuste offre une protection de qualité militaire contre les chutes. Il est également livré avec un protecteur d’écran intégré et des lèvres surélevées qui empêchent le réseau de caméras arrière de se rayer.

26 $ sur Amazon

Gardez votre Samsung Galaxy S10 brillant comme neuf

Bien qu’il ait plus de deux ans à ce stade, le Samsung Galaxy S10 ressemble toujours à un produit phare moderne. Cela est principalement dû à la construction tout en verre du smartphone, qui lui confère une apparence haut de gamme. Malheureusement, cela rend également l’appareil plus sensible aux dommages, c’est pourquoi il est parfaitement logique d’avoir un étui robuste.

Même si tous les étuis robustes Galaxy S10 détaillés ci-dessus sont géniaux, mon premier choix est l’étui Defender Series d’Otterbox. Sa conception à double couche combine des matériaux souples et durs pour maximiser la résistance aux chocs. Ensuite, il y a l’étui à clipser inclus avec sa béquille pivotante, ce qui rend l’ensemble encore meilleur.

Alternativement, vous pouvez également opter pour le boîtier Slim Armor CS de Spigen. Il est léger et élégant, mais parvient à se ranger dans un compartiment caché pour ranger soigneusement quelques billets d’un dollar ou jusqu’à deux cartes de crédit/débit. Avec cet étui, vous n’avez pas vraiment à vous soucier d’oublier votre portefeuille à la maison.

Vous n’êtes pas vraiment fan des valises robustes ? Eh bien, dans ce cas, il existe de nombreux autres étuis Galaxy S10 qui valent le détour.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protéger le(s) pli(s)

Voici les accessoires que Samsung propose avec sa nouvelle série Galaxy Z

Pour les appareils coûteux et techniquement avancés comme les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung, il est logique d’utiliser des accessoires du fabricant de ces gadgets. Samsung connaît ces téléphones de fond en comble, donc si vous voulez le meilleur du meilleur pour votre nouveau téléphone pliable, voici où chercher.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.

Protéger le pli

Profitez plus longtemps de votre Galaxy Z Fold 2 en vous procurant l’une des meilleures coques

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un matériel impressionnant qui donne un aperçu de l’avenir. Lorsque l’appareil est fermé, l’affichage interne est protégé en grande partie. Pourtant, rien ne protège l’extérieur du téléphone. Donc, pour protéger votre nouvel appareil de luxe, utilisez l’un de ces étuis.