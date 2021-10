Meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 10+ 2021

Meilleur

Bien qu’il soit un peu daté à ce stade, le Galaxy Note 10+ de Samsung se démarque toujours de certains des meilleurs smartphones Android actuellement disponibles. Le produit phare de 2019 regroupe puissance, précision et productivité dans un appareil volumineux, mais toujours relativement maniable. Bien que son dos dégradé réfléchissant demande à être mis en valeur, il est indéniable qu’il s’agit d’un smartphone tout en verre coûteux. Nous vous conseillons donc de vous procurer l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 10+ pour donner à votre smartphone la protection qu’il mérite.

Protection légendaire : Otterbox Defender Series – Noir



Choix du personnel

Avec une coque en polycarbonate et une housse en caoutchouc synthétique, l’étui de la série Defender d’Otterbox est également livré avec un étui à clipser pour plus de commodité et son clip de ceinture pivotant sert également de béquille.

30 $ sur Amazon

Prise en main : Speck Presidio Grip – Noir



Abordable mais robuste, l’étui Presidio Grip de Speck est doté d’une construction à double couche. Il peut protéger le Galaxy Note 10+ contre les chutes jusqu’à 13 pieds de haut et comporte des arêtes en caoutchouc surélevées pour une meilleure adhérence.

5 $ sur Amazon

Texas dur : Armadillotek Vanguard Series – Étui 5G



Avec un rabat anti-poussière pour protéger ce port USB-C et une béquille robuste, cet étui d’origine texane fait un effort supplémentaire pour protéger votre Galaxy Note 10+. Il n’interfère pas avec le chargement sans fil et est disponible dans une variété de couleurs froides.

À partir de 19 $ sur Amazon

Officiellement luxueux : Samsung Leather Back Cover



Si vous êtes fan des accessoires officiels, procurez-vous les étuis en cuir de Samsung pour le Galaxy Note 10+. Ce n’est pas bon marché, mais extrêmement bien fait. L’étui en cuir est également assez mince et n’a presque pas de volume supplémentaire.

À partir de 39 $ sur Amazon

Transparent et résistant : Spigen Liquid Crystal



L’étui à cristaux liquides de Spigen protège votre Galaxy Note 10+ des éraflures et des rayures tout en vous permettant de le montrer au monde. La coque en TPU est livrée avec des boutons renforcés pour plus de réactivité.

12 $ sur Amazon

Coloré et élégant : Crave Dual Guard



Bénéficiant d’une conception robuste à double couche en polycarbonate et TPU de haute qualité, le Dual Guard de Crave fait partie des meilleurs étuis Galaxy Note 10+ du marché. Vous pouvez également choisir parmi une large gamme de couleurs (par exemple, Berry, Forest Green).

À partir de 13 $ sur Amazon

Fabriqué à partir des meilleurs matériaux : portefeuille en cuir vintage Snakehive



Fabriqué à partir de cuir nubuck européen de première qualité, le portefeuille en cuir vintage de Snakehive est aussi haut de gamme que possible. Il comporte également trois emplacements pour cartes à l’intérieur, ainsi qu’une poche pour billets.

38 $ sur Amazon

Fantaisie de première partie: Samsung Galaxy Note 10+ Rugged Cover



À qui mieux faire confiance pour protéger votre Galaxy Note 10+ que les gens qui le fabriquent ? L’étui robuste pour Galaxy Note 10+ de Samsung est robuste, élégant et est livré avec deux béquilles de différentes longueurs.

22 $ ​​sur Amazon

Qualité et fiabilité : Spigen Neo Hybrid – Gunmetal



Spigen fabrique certains des meilleurs boîtiers du secteur, et le Neo Hybrid n’est pas différent. Il est doté d’une coque en TPU absorbant les chocs et d’un pare-chocs en polycarbonate, avec des boutons tactiles faciles à appuyer.

À partir de 15 $ sur Amazon

Éloigne les germes : Tech21 Evo Check



Malgré sa conception ultra-fine, l’étui Evo Check de Tech21 peut protéger votre Galaxy Note 10+ des chutes les plus dures. Il est également doté d’une protection antimicrobienne intégrée au matériau du boîtier.

5 $ sur Amazon

Gardez ce Galaxy Note10+ brillant comme neuf

Je sais, je sais que le Galaxy Note 10+ est une belle dalle de verre, d’aluminium et de silicium, avec un design destiné à être mis en valeur. Mais c’est toujours un appareil fragile, alors s’il vous plaît mettez un étui dessus. Même si vous avez une assurance qui prendra en charge le remplacement de votre puissant téléphone en cas de panne, votre Note 10+ mérite d’être protégé de toutes les éraflures, rayures, éclats et même de vos doigts glissants et moites !

Notre premier choix est l’excellent boîtier de la série Defender d’Otterbox, qui est doté d’une conception à double couche résistante, capable de résister aux conditions les plus difficiles. Vous obtenez également un étui à clipser avec un clip de ceinture utile qui sert de béquille. À quel point cela est cool?

Maintenant, si c’est trop volumineux et que vous préférez quelque chose de plus mince, jetez un œil à l’étui à cristaux liquides de Spigen. Grâce à son design transparent, vous pouvez afficher le panneau arrière au fini dégradé de votre Galaxy Note 10+ même lorsqu’il est protégé par un étui.

Alors qu’un étui prendra soin du panneau arrière et des côtés de votre téléphone, il reste la question de ce magnifique écran AMOLED à l’avant. Pour vous assurer qu’il est bien protégé, découvrez certains des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Note 10+ qui ne vous coûteront pas plus cher qu’une soirée pizza pour toute la famille !

