Meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 10 2021

Meilleur

Coques Galaxy Note 10 Android Central 2021

Le Galaxy Note 10 est un spectacle magnifique à voir et offre un grand écran sans lunette dans un facteur de forme plus facile à tenir que les notes précédentes. Cependant, aussi frappant soit-il, le grand écran, le dos en verre et le cadre métallique mince ne résisteront probablement pas aussi bien en cas de chute. Vous voulez vous assurer que le Galaxy Note 10 reste beau pour les années à venir ? Voici quelques-uns des meilleurs étuis Galaxy Note 10 que nous vous recommandons de vérifier. Nous pouvons également vous aider à trouver un protecteur d’écran Galaxy Note 10.

Le seul étui dont vous avez besoin : l’étui Spigen Neo Hybrid conçu pour Samsung Galaxy Note 10 (2019)



Choix du personnel

Quel que soit le téléphone dont nous parlons, l’un de nos étuis préférés de tous les temps est le Spigen Neo Hybrid. Le Neo Hybrid brille sur le Note 10, gardant le téléphone sûr et sécurisé tout en étant très joli (en particulier dans le coloris Arctic Silver montré ici). Il est également fin, léger et facile sur le portefeuille.

25 $ sur Amazon

Joli hybride : Ringke Fusion X



Ringke fabrique constamment d’excellents étuis pour à peu près tous les téléphones qui sortent, et pour le Note 10, son Fusion X se démarque comme quelque chose de spécial. L’hybride boîtier transparent + pare-chocs robuste est toujours aussi performant, permettant au design du Note 10 de briller tout en bénéficiant d’une excellente protection.

13 $ sur Amazon

Silicone coloré: Samsung Silicone Cover



L’étui propriétaire le plus abordable vendu par Samsung, l’étui en silicone offre à votre Galaxy Note 10 une couverture complète dans un format mince et facile à tenir grâce au matériau en silicone adhérent. Il y a beaucoup de couleurs disponibles, l’argent et le bleu étant parmi nos favoris.

À partir de 5 $ sur Amazon

Portefeuille en cuir : Étui portefeuille en cuir Snakehive



Si vous recherchez un étui portefeuille en cuir pour le Note 10, vous ne pouvez pas faire mieux que l’étui portefeuille en cuir Snakehive. Fabriqué à partir de véritable nubuck de vachette pleine fleur européen, cet étui en cuir haut de gamme ne manquera pas d’attirer tous ceux qui le verront. Il peut contenir jusqu’à trois cartes de crédit et se décline en cinq couleurs.

38 $ sur Amazon

Portefeuille détachable : Ghostek Exec



S’il existe certainement des portefeuilles à fente pour cartes plus fins que le Ghostek, je suis fan de ce modèle pour trois raisons : vous pouvez couper le portefeuille lorsque vous n’en avez pas besoin et le transporter comme une pince à billets normale, l’argent Le clip sert également de plaque à utiliser avec des supports de voiture magnétiques, et il a un look distinct mais sophistiqué.

15 $ sur Amazon

Protection à 360 degrés : Coque SUPCASE Unicorn Beetle Pro Series pour Samsung Galaxy Note 10 (version 2019)



Le Unicorn Beetle Pro de SUPCASE est un peu cher, mais vous en avez pour votre argent. Peut-être l’un des étuis Note 10 les plus robustes du marché, le Beetle Pro a un dos à double couche résistant aux chocs, une couverture avant avec un protecteur d’écran et une béquille qui peut soutenir le téléphone verticalement et horizontalement.

20 $ sur Amazon

Motif de protection : Caseology Parallax pour Samsung Galaxy Note 10 Case (2019)



Le boîtier Parallax de Caseology est aussi robuste qu’étonnant. L’étui vous attire d’abord avec son design géométrique et ses couleurs d’accent subtiles, et à partir de là, vous finissez par rester grâce au matériau antidérapant, au cadre absorbant les chocs et au design relativement mince.

8 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Informations en un coup d’œil : Samsung S-View Flip Cover



Sans aucun doute, le S-View Flip Cover est l’un des cas uniques de cette liste. Le style folio n’a rien de nouveau, mais le S-View se démarque grâce à son affichage interactif en façade. Vous pouvez l’utiliser pour accepter les appels téléphoniques, désactiver les alarmes, etc.

À partir de 23 $ sur Amazon

Des paillettes scintillantes partout : Spigen Liquid Crystal Glitter



Il est indéniable que le Note 10 est un beau téléphone, mais il y a aussi de la place pour un peu de piquant supplémentaire. C’est là que le Spigen Liquid Crystal Glitter entre en jeu. Cet étui transparent mince et léger met en valeur le Note 10 tout en ajoutant une bonne dose d’étincelles.

À partir de 10 $ sur Amazon

Bête de durabilité: ArmadilloTek Vanguard conçu pour l’étui Samsung Galaxy Note 10 (version 2019)



La série ArmadilloTek Vanguard est l’un des étuis Note 10 les plus durables que vous puissiez trouver. Disponible dans quelques couleurs différentes, cet étui offre une protection complète du corps à 360 degrés, dépasse les tests de chute de qualité militaire, et il y a même une béquille à l’arrière qui fonctionne parfaitement en mode vertical ou paysage !

À partir de 16 $ sur Amazon

Béquille dandy pratique : Spigen Tough Armor conçu pour l’étui Samsung Galaxy Note 10 (2019)



L’armure dure est l’un des cas les plus populaires de Spigen, et pour une bonne raison. Le Tough Armor offre au Note 10 une protection sérieuse dans un profil très léger et mince. Il est disponible en deux couleurs (Gunmetal et Black) et dispose d’une béquille à l’arrière, parfaite pour les séances de cinéma impromptues.

À partir de 13 $ sur Amazon

Ce sont les meilleurs étuis Galaxy Note 10

Parmi tous les cas ici, nous devons donner notre meilleure recommandation quant au meilleur étui Galaxy Note 10 au Spigen Neo Hybrid. Le Neo Hybrid gagne dans à peu près toutes les catégories, avec un excellent design, une grande durabilité et un prix difficile à contester. Donc, si vous vous sentez un peu dépassé par tous les choix disponibles, vous pouvez simplement obtenir celui-ci, et soyez assuré qu’il vous servira bien.

Si vous avez besoin de la meilleure protection absolue, la série ArmadilloTek Vanguard répond non seulement aux tests de chute de qualité militaire, mais les dépasse également, ce qui en fait l’un des étuis les plus durables que vous puissiez trouver pour le téléphone. De plus, il a une béquille à l’arrière, ce qui est devenu un must ces derniers temps pour moi en ce qui concerne les étuis de téléphone. Croyez-moi, vous l’utiliserez plus que vous ne le pensez !

Enfin, si vous aimez la mode et le plaisir, le Spigen Liquid Crystal Glitter est le choix parfait pour célébrer votre esprit ludique. Bien sûr, ce n’est pas pour tout le monde. Mais si vous aimez les paillettes et les étincelles, prenez cette affaire, stat.

Pour quelque chose de super fin, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce tour d’horizon, nous avons également dressé une liste des meilleurs étuis minces pour le Galaxy Note 10 qui pourraient inclure quelque chose que vous aimez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Peu importe vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui

Prenez un super étui pour votre Google Pixel 4a !

Le Pixel 4a est un excellent téléphone pour un prix encore plus élevé, mais ce n’est pas le téléphone le plus flashy du marché. Heureusement, il existe des étuis flashy, à la mode et fiables que vous pouvez saisir pour pimenter les choses.

Ne soyez pas stupide – obtenez un cas

Ce sont les meilleurs étuis pour protéger votre TCL 10 Pro

Que vous souhaitiez décorer votre tout nouveau TCL 10 Pro ou que vous ayez besoin de remplacer une vieille coque miteuse, une nouvelle coque de téléphone est la solution. Ce sont les meilleurs cas que vous pouvez obtenir pour votre TCL 10 Pro en ce moment.