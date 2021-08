Meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 20 2021

Meilleur

Les meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 20 sont protecteurs, adhérents et élégants. Bien que le Note 20 ordinaire n’ait pas de dos en verre, il s’agit toujours d’un gros téléphone qui klaxonne et vous ne devriez pas oser sortir de chez vous sans le protéger avec un étui. De minces et colorés à robustes, ce sont les étuis auxquels vous pouvez faire confiance avec votre nouveau Note 20.

Clair et propre : Spigen Liquid Crystal



Vous voulez montrer votre joli téléphone Mystic Green ? Le Liquid Crystal offrira une adhérence et une protection contre les rayures tout en gardant les choses minces et sanguines. Si vous voulez un peu plus de pop, j’adore la variante Glitter !

10 $ sur Amazon 13 $ sur Amazon (Paillettes)

Tissu fonctionnel : Samsung Kvadrat Cover



Cet étui durable est lumineux, gai et se sent bien dans la main. Les choix de couleurs sont un peu petits par rapport au S20+, mais le boîtier rose vif mal étiqueté comme rouge est charmant, alors pourquoi auriez-vous besoin d’autre chose ?

À partir de 8 $ sur Amazon

Majesté envoûtante : Caseology Parallax pour Galaxy Note 20



Le Parallax’s Aqua Green ajoute un nouveau niveau de profondeur au Mystic Green Note 20, et bien qu’il puisse ne pas sembler adhérent au début, ce motif cubiste à l’arrière offre de nombreux endroits pour se percher les doigts et garder votre note équilibrée dans votre main.

16 $ chez Walmart 25 $ chez Caseology

Texas dur: ArmadilloTek Vanguard Series pour Galaxy Note 20



Cet étui robuste est conçu pour durer et la béquille à l’arrière est idéale en portrait ou en paysage. Je l’utilise aussi de temps en temps comme poignée de téléphone. Le rouge et le violet ressortent moins que les couleurs des années précédentes.

À partir de 19 $ chez Amazon 30 $ chez ArmadilloTek

Adhérence discrète : Ringke Air-S



Vous voulez un étui mince mais adhérent qui n’attirera pas l’attention sur votre nouveau produit phare ? La palette de couleurs discrètes du Ringke Air-S s’harmonise parfaitement avec la ligne Note 20 tout en la protégeant des glissades et des éraflures.

À partir de 7 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Blindage amélioré : Speck Presidio2 Grip



Il s’agit de l’étui de préhension par excellence, des rainures de marque Speck à l’arrière à la protection robuste contre les chocs, qui devrait aider à empêcher votre écran de se briser en cas de chute terrible.

16 $ sur Amazon

Digne d’un roi : UAG Monarch



UAG sait comment faire un étui digne d’un roi, et le Monarch est ce cas rare où le poids lourd et le luxe se chevauchent d’une manière qui a du sens, avec les accents de cuir ou de fibre de carbone se sentant solides et sublimes dans la main.

À partir de 21 $ chez Amazon 28 $ chez Walmart

Belle protection : Spigen Tough Armor pour Galaxy Note 20



Vous voulez un étui durable qui correspond à la couleur de votre Note 20 ? Spigen propose un boîtier robuste à double couche dans chacune des couleurs de la note 20 – vert, bronze et gris – et il arbore même une petite béquille pour regarder YouTube dans la salle de pause.

À partir de 16 $ sur Amazon

Luxe succulent : Samsung Leather Cover



Les étuis en cuir de Samsung ne déçoivent jamais en termes d’ajustement et de sensation. Ces étuis continuent l’aspect quelque peu naturel et terreux de la gamme de couleurs Note 20 cette année, avec un joli brun et un vert profond et profond.

À partir de 30 $ sur Amazon

Vitrine en toute sécurité : Ringke Fusion-X



Le Fusion-X a toujours été un cas de division, mais qu’on l’aime ou qu’on le déteste, vous ne pouvez pas nier qu’il s’agit d’une excellente option pour protéger votre Note 20 tout en exhibant ces couleurs terreuses. Il existe également une option Camo qui sera superbe avec Mystic Green.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Combinez et condensez : Portefeuille en cuir FYY à blocage RFID



Si vous prévoyez de transporter un téléphone aussi gros que le Note 20, vous pouvez tout aussi bien choisir un étui portefeuille afin que vous n’ayez qu’à prendre votre téléphone et partir. Ce portefeuille peut contenir trois cartes plus de l’argent et dispose d’un filament bloquant RFID pour empêcher l’écrémage.

À partir de 16 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs étuis pour le Galaxy Note 20 ?

Le Galaxy Note 20 est peut-être plus petit que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mais il s’agit toujours d’un téléphone de grande taille avec un prix raisonnable, de sorte que les meilleurs étuis pour le Note 20 offriront une adhérence et une protection contre les chocs pour protéger votre précieux nouveau téléphone. Si vous préférez votre protection sous une forme plus épurée, le Spigen Liquid Crystal laissera transparaître le Mystic Green ou le Mystic Bronze tout en offrant une excellente adhérence et une protection contre les rayures.

Si vous préférez un boîtier plus robuste, le Speck Predisio2 Grip est plus adhérent que jamais et devrait aider votre Note 20 à survivre aux chutes les plus raisonnables ; Speck dit qu’il peut survivre jusqu’à des chutes de 13 pieds, mais espérons que nous n’aurons jamais à tester cela. Le revêtement MicroBan est agréable à voir, n’oubliez pas qu’il est conçu pour tuer les bactéries responsables des odeurs et des taches, et non pour tuer toutes les spores de virus avec lesquelles votre téléphone entre en contact.

Une fois que vous avez un bon étui en main, assurez-vous de le suivre avec un protecteur d’écran pour empêcher cette belle vitre avant de se rayer ou de se briser.

