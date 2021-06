Meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2021

Meilleur

Coques Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android Central 2021

Les meilleurs étuis pour le Galaxy Note 20 Ultra doivent équilibrer protection et profil, style et substance – et tout faire sans se ruiner. Le Note 20 Ultra est l’un des téléphones les plus avant-gardistes du marché, mais c’est aussi l’un des téléphones les plus gros et les plus lourds sortis en 2020. Combinez cela avec le prix de luxe exigé par Samsung, et vous avez une recette pour un désastre si vous osez sortir votre nouveau téléphone nu dans le monde. Évitez l’indécence des smartphones publics et procurez-vous une superbe coque. Voici les meilleurs étuis Galaxy Note 20 Ultra pour le garder comme neuf pour les années à venir.

Mince et sublime : Ringke Air-S



Si vous ne voulez pas gonfler votre Note 20 Ultra mais que vous avez besoin d’ajouter un peu d’adhérence, l’Air-S est un étui minimaliste qui donnera à vos doigts plus d’achat que prévu tout en vous protégeant des rayures.

9 $ chez Amazon 9 $ chez Walmart

Rugueux et culbute: ArmadilloTek Vanguard Series Case



J’ai adoré la série Vanguard pour les deux dernières générations de téléphones Galaxy, car les options de couleur vont au-delà du noir et du bleu ennuyeux, et la béquille robuste fonctionne en mode portrait et paysage.

À partir de 16 $ sur Amazon

Fraîcheur colorée : Caseology Parallax pour Samsung Galaxy S20 FE



Le Note 20 Ultra n’obtient pas cette belle couleur Mystic Green, mais vous pouvez au moins obtenir un peu de cette lueur terreuse avec la version Aqua Green du Parallax, ou bleu marine ou bordeaux si vous préférez.

16 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Durabilité à usage léger : boîtier de la série OtterBox Symmetry



OtterBox est mieux connu pour la série Defender ridiculement durable. Pourtant, j’ai un faible pour le Symmetry car il est plus fin, plus facile à allumer et à éteindre au téléphone, et il se présente généralement dans des couleurs plus attrayantes comme ce Cake Pop Pink.

Clairement robuste : i-Blason Ares



Nommé en l’honneur du dieu de la guerre, cet étui transparent à deux étages protège le Note 20 Ultra tout en affichant le style Samsung. Les options de couleur pour le pare-chocs et les accents ici sont également très intéressantes, avec du rouge et du violet en plus du noir de base.

À partir de 18 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Doux et suave : Samsung Leather Cover



L’étui en cuir de première qualité de Samsung reste l’étui en cuir à battre pour une autre génération. Pourtant, les options de couleurs de cette année sont plus terreuses et sophistiquées que les années précédentes, avec des choix de couleurs de noir, marron et vert.

À partir de 28 $ chez Amazon 28 $ chez Best Buy

Adhérent et bon : Spigen Liquid Air Armor conçu pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra



Alors que le Rugged Armor de Spigen est peut-être le plus populaire, le Liquid Air est tellement plus attrayant, à la fois avec sa texture plus profonde et visuellement avec ce look uniforme.

13 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Emportez tout : Portefeuille Snakehive Vintage



Ce folio fonctionnel et à la mode vous permet de laisser tomber le portefeuille et de transporter tous vos essentiels ensemble. J’adore le cuir pleine fleur semblable à du daim de Snakehive, basé au Royaume-Uni, en particulier lorsqu’il est disponible dans des couleurs amusantes comme la sarcelle, le vert bouteille et la prune.

39 $ sur Amazon

Protection contre les chutes : UAG Civil



Urban Armor Gear est connu de longue date pour ses étuis de qualité militaire, et le Civilian vous protège tout en arborant un look sobre en vert olive pour ceux qui souhaitent que l’Ultra soit en vert mystique ou en bleu colvert préféré.

À partir de 50 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Let’s kick it: ESR Kickstand



Être capable de soutenir le Note 20 Ultra pendant que vous êtes en déplacement est un ajout merveilleux, surtout lorsque vous l’obtenez sans être aux prises avec un énorme réservoir encombrant. Il ajoute également une excellente adhérence.

À partir de 15 $ sur Amazon

Poignée robuste : poignée Speck Presidio2



La meilleure façon de protéger votre Note 20 Ultra est de ne jamais le laisser vous échapper des mains. Speck a amélioré la gamme de boîtiers Presidio pour le Note 20 Ultra, il devrait donc durer plus longtemps, mieux saisir et se sentir mieux en main.

31 $ chez Amazon 16 $ chez Best Buy

Protection anti-rayures vibrante : Anccer Colorful Series Case



Si vous êtes déterminé à éviter d’ajouter de l’épaisseur à votre Note 20 Ultra tout en protégeant le verre des rayures et des glissades, la série colorée d’Anccer peut vous permettre d’échanger le bronze ou le noir contre du bleu, du vert ou du rouge audacieux.

12 $ sur Amazon

Montrez-le : Ringke Fusion



Alors que le Fusion-X offre une protection un peu plus robuste, son look beaucoup plus agressif peut rebuter de nombreux utilisateurs. Le Fusion offre presque la même protection sans trahir l’apparence du téléphone.

10 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Sentez le tissu : SQMcase Denim Patchwork



Les étuis en tissu sont de moins en moins nombreux entre ces jours, mais cet étui présente un pare-chocs flexible sur les côtés et une sensation textile bicolore autour du dos qui simule le denim ainsi que le cuir.

7 $ sur Amazon

Porte-cartes caché : étui Spigen Slim Armor CS



Dieu sait que le dos du Note 20 Ultra est certainement assez grand pour contenir quelques cartes, et cet étui sobre de Spigen vous permet de les transporter sans être aussi évident que les autres étuis folio.

À partir de 17 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Brillant et robuste : Ghostek Atomic



Si vous préférez vos étuis transparents un peu plus robustes et robustes, le pare-chocs multicouche du Ghostek Atomic devrait l’aider à survivre aux chutes de 12 pieds. J’aime aussi les accents métalliques audacieux sur les bords.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Majesté minimale : Samsung Silicone Cover



Les étuis en silicone de Samsung sont toujours parfaitement assortis aux modèles Note, et cette année ne fait pas exception, offrant du blanc, du noir et du “marron”, qui est sans aucun doute un rose sans vergogne.

À partir de 21 $ chez Amazon 17 $ chez Best Buy

Portefeuille sans vrac : Porte-cartes GOOSPERY



Cet étui dissimulant les cartes unique est plus fin que votre tarif folio habituel, et ce n’est pas aussi évidemment un étui portefeuille car tout le dos se replie comme une porte secrète, et vous pouvez le combiner avec une carte de crédit à l’intérieur pour le convertir en béquille.

16 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs cas pour le Note 20 Ultra ?

Le Note 20 Ultra est un téléphone avec un peu de poids, vous avez donc besoin de deux choses avant tout dans un étui : vous avez besoin d’adhérence et vous avez besoin d’une protection contre les chocs. Si vous avez toujours besoin que votre étui soit mince tout en protégeant votre nouveau produit phare, le Ringke Air-S offre une excellente adhérence et un certain amorti tout en épousant chaque courbe du Note 20 et en n’étant pas aussi flashy et showboating. C’est un look sobre pour un utilisateur raffiné.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus robuste pour le garder en sécurité, le Ghostek Atomic laissera le Mystic Bronze briller tandis que ce pare-chocs brillant dissimule le gel absorbant les chocs qui se trouve autour des coins et des bords supérieur/inférieur. J’adore le look du rouge vif avec le bronze, mais la version irisée pourrait très bien se marier avec le Mystic White.

Bien sûr, il existe de nombreux étuis disponibles dans de nombreux styles pour le Note 20 Ultra, et si vous recherchez quelque chose d’un peu plus spécifique, nous avons des rafles dédiées pour les étuis robustes, les étuis en cuir, les étuis minces, les étuis transparents, et des étuis portefeuille pour le Note 20 Ultra, pour vous aider à affiner votre recherche plus rapidement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.