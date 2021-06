Meilleurs étuis Samsung Galaxy Note 9 2021

Meilleur

Le Samsung Galaxy Note 9 a peut-être plus de deux ans maintenant, mais si vous en tenez toujours un, les meilleurs étuis Galaxy Note 9 protégeront votre téléphone Samsung toujours élégant de l’usure à mesure qu’il vieillit. Que vous ayez besoin d’un étui simple et clair ou de quelque chose d’un peu plus élaboré et amusant, nous avons rassemblé tous les meilleurs choix pour votre ordinateur de poche préféré !

Mince et robuste : Spigen Rugged Armor



Choix du personnel

Pour ceux qui ne veulent pas sacrifier l’espace de poche pour la protection, l’étui Rugged Armor de Spigen est une excellente option. Cet étui monobloc élégant est robuste avec des accents en fibre de carbone qui ont fière allure sur tous les téléphones, en particulier les gros téléphones comme le Note 9. Il est fait de matériau TPU robuste et présente une finition mate.

Le plus robuste : Supcase Unicorn Beetle Pro



La Unicorn Beetle Pro est une coque en laquelle vous pouvez avoir confiance, quel que soit le téléphone qu’elle protège. Cet étui de style robuste est conçu pour garder votre téléphone bien protégé tout autour, grâce à un protecteur d’écran intégré pour l’écran ainsi qu’une coque arrière. Un étui à clip de ceinture en option est également inclus si ce look vous intéresse.

Éclat et brillance : Spigen Liquid Crystal



Pour ceux qui recherchent un étui scintillant pour montrer leur sens de la mode original, Spigen vous a couvert avec cet étui ultra-mince qui scintillait en cristal de quartz scintillant. Cet étui monobloc est fait d’un matériau TPU flexible qui protégera votre téléphone des rayures et des chutes de base et est suffisamment fin pour prendre en charge le chargement sans fil.

Meilleur étui portefeuille : Portefeuille en cuir ProCase



Pour ceux qui recherchent un étui plus fonctionnel, vous devriez considérer cette option de portefeuille en cuir de ProCase. Non seulement cet étui est conçu pour transporter plusieurs cartes de débit et de crédit ainsi qu’une poche pour espèces, mais il offre également une excellente protection pour votre téléphone. Fabriqué avec du cuir véritable, cet étui crie un design haut de gamme avec un savoir-faire de premier ordre.

Clair et robuste : Housse de protection durable FITFORT



Si vous voulez un étui transparent pour montrer le design de votre Note 9, mais que vous ne voulez pas non plus risquer d’endommager un téléphone haut de gamme, cet étui de FITFORT est une excellente option. Il s’agit d’un étui en deux pièces qui combine un dos robuste avec un pare-chocs en TPU absorbant les chocs, vous offrant une couverture impressionnante. Il est également livré avec une garantie de 24 mois !

Meilleur pour l’adhérence: Speck Presidio Grip



L’un des meilleurs moyens d’éviter les dommages causés par la chute de votre téléphone est, bien sûr, d’essayer de ne pas laisser tomber votre téléphone. Mais ce n’est pas toujours possible. Personne, naturellement, ne laisse tomber son téléphone exprès, après tout ! Mais cet étui adhérent de Speck est une excellente option pour aider à prévenir les glissades accidentelles. L’étui présente un motif élégant de crêtes surélevées le long du dos et des côtés, qui se sentent bien en main, ajoutent une adhérence supplémentaire et donnent à cet étui un look unique.

Marque de confiance : OtterBox Defender Series



Les produits OtterBox sont généralement beaucoup plus chers que les autres options, compte tenu de la réputation de la marque Otterbox et de sa conception de confiance. Mais cet étui est en fait assez abordable et vous offre la protection premium d’Otterbox contre les chocs et les chutes ainsi qu’une défense microbienne pour protéger la surface contre les germes.

Robuste à moindre coût : armure rebelle encastrée



Pour un boîtier robuste qui ne cassera pas votre tirelire, envisagez cette option d’Encased. Il s’agit d’un étui à double couche qui offre une protection pour votre Note 9, y compris une sangle unique de texture absorbant les chocs à l’intérieur et des poches d’air autour du périmètre pour aider avec les chutes.

Protection multicouche : Zizo Bolt Series



Vous aimerez ou détesterez les choix de conception exagérés de Zizo avec son étui Bolt Series. Si cela vous convient, la facilité de prise en main et les accents colorés sont totalement amusants et ajoutent de la personnalité. Il est également livré avec une lanière, un étui de hanche et un protecteur d’écran en option, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix pour un prix raisonnable.

Si nous devions choisir

Vous vous sentez un peu dépassé par tous les meilleurs étuis Galaxy Note 9 de cette liste ? C’est bien, il y a beaucoup de choix ! Bien sûr, vous ne pouvez pas vous tromper avec quoi que ce soit ici, mais cela dit, nous devons donner notre meilleure recommandation à Spigen Rugged Armor. Spigen fabrique régulièrement certains des meilleurs étuis pour téléphone, et avec le Rugged Armor, vous obtenez quelque chose qui offre une excellente protection, n’ajoute pas trop de volume au Note 9 et a un prix avec lequel personne ne peut contester.

Si vous avez besoin de plus de durabilité, le Supcase Unicorn Beetle Pro est un autre excellent choix, d’autant plus qu’il est livré avec un protecteur d’écran intégré. Enfin, si vous préférez un étui un peu plus classe, nous aimons aussi beaucoup le portefeuille en cuir ProCase.

Si le cuir est votre truc, nous avons également rassemblé une sélection des meilleurs étuis en cuir pour le Galaxy Note 9. Et si vous voulez emprunter la voie du portefeuille, nous avons également une sélection d’étuis portefeuille parmi lesquels choisir.

