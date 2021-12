Meilleurs étuis Samsung Galaxy S20 FE 2021

Meilleur

Quel que soit le smartphone que vous achetez ces jours-ci, il est essentiel de se procurer un étui pour celui-ci, et le Samsung Galaxy S20 FE ne fait pas exception. Le Galaxy S20 FE offre tout, du matériel puissant aux excellents appareils photo, à un prix très attractif. C’est un smartphone qui vous durera facilement des années, à condition que vous obteniez l’un de ces meilleurs étuis Galaxy S20 FE pour lui offrir la protection qu’il mérite. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez également vérifier certains des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S20 FE pour protéger cet écran Super AMOLED de 6,5 pouces de toutes sortes de dommages.

Effets 3D géniaux : Série Caseology Parallax



Choix du personnel

La Caseology Parallax est l’un de ces cas qui sont devenus un favori pour beaucoup. La conception 3D unique à l’arrière améliore l’adhérence et l’ergonomie, tandis que le reste de l’étui vous offre la protection dont vous avez besoin. Caseology garantit également que cet étui peut être utilisé avec la plupart des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S20 FE tout en conservant la prise en charge du chargement sans fil.

À partir de 16 $ sur Amazon

Le classique : Spigen Rugged Armor conçu pour le Samsung Galaxy S20 FE



Pendant des années, Spigen a régné en maître comme l’un des meilleurs fabricants de boîtiers, en grande partie grâce à sa série Rugged Armor. C’est l’un des meilleurs étuis Galaxy S20 FE avec sa conception légère et sa technologie « Air Cushion » pour une meilleure absorption des chocs. De plus, vous obtenez ce design classique que Spigen propose depuis des années.

12 $ sur Amazon

Directement de Samsung : Samsung Silicone Cover



Peu de choses valent mieux qu’un étui en silicone pratique, et Samsung offre exactement cela avec son étui en silicone. Cet étui enveloppe parfaitement tout le corps du Galaxy S20 FE, tout en laissant beaucoup de place en bas pour les haut-parleurs et le port de charge USB Type-C.

À partir de 12 $ sur Amazon

Protection double couche : i-Blason Ares Series



Cet étui en deux parties coche toutes les cases : il a un dos transparent pour que la couleur de votre Galaxy S20 FE puisse briller, et dispose également d’un robuste pare-chocs bicolore qui protège contre les chutes tout en ajoutant de l’adhérence. Et parce que le pare-chocs est disponible en cinq combinaisons de couleurs différentes, il y en a une pour presque chaque couleur FE.

À partir de 20 $ sur Amazon

Transportez tout ensemble : portefeuille à rabat en cuir Kowauri



Entre Samsung Pay et Google Pay, votre S20 FE est déjà un portefeuille, alors pourquoi ne pas emporter vos identifiants et encaisser pour le rendre officiel ? Cet étui portefeuille est disponible en cinq couleurs et peut contenir deux cartes, plus de l’argent liquide. Il a des aimants pour rester fermé sans ajouter de sangles encombrantes, et fonctionne également comme une béquille.

11 $ sur Amazon

Sobre et élégant : la série Ringke Onyx



La coque en TPU flexible de Ringke est facilement l’une des meilleures coques de protection que vous puissiez obtenir pour votre Samsung Galaxy S20 FE. Il a un panneau arrière texturé qui non seulement a fière allure, mais aide également à la prise en main. Il y a aussi une belle lèvre autour du module de l’appareil photo, et même des points d’ancrage pour attacher un cordon ou votre charme de téléphone préféré.

12 $ sur Amazon

Supportez-le: Samsung Clear Standing Cover



Peu importe la taille d’un téléphone. Mais, être capable de le soutenir pour regarder certains YouTube peut être très utile. Avec la coque transparente pour le Galaxy S20 FE, vous obtiendrez une béquille intégrée à l’arrière ainsi qu’une coque en TPU transparente enveloppant votre appareil.

18 $ sur Amazon

Pour cette sensation premium : Spigen Monument conçu pour le Samsung Galaxy S20 FE



Le Monument est une nouvelle entrée dans la vaste gamme d’excellents étuis de Spigen. Il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne le design, car il est doté de la technologie Air Cushion de Spigen tout en étant fait d’un matériau TPU. Au lieu de cela, la caractéristique déterminante du Monument est sa conception arrière unique – avec une finition texturée en haut et une finition mate et lisse en bas.

16 $ sur Amazon

Simplement solide : Housse de protection Osophter



La protection est le nom du jeu lors de la recherche des meilleurs étuis Galaxy S20 FE, et Osophter offre. Cette coque de protection est fabriquée à partir d’une combinaison de TPU et de polycarbonate, assurant la meilleure absorption des chocs pour votre smartphone. Vous avez le choix entre quatre couleurs, vous pouvez donc assortir la couleur de votre coque à la teinte de votre téléphone.

À partir de 7 $ sur Amazon

Robuste et coloré : Crave Dual Guard



Facilement l’un des plus beaux étuis pour Galaxy S20 FE, le Dual Guard de Crave est doté d’une construction à double couche qui protège votre smartphone contre les chutes les plus dures. Il est disponible dans une multitude de couleurs, telles que le bleu marine, le vert forêt et le rouge. Oh, et avons-nous mentionné la garantie à vie ?

15 $ sur Amazon

Pour la meilleure adhérence : Anccer Newborn Series



La série Newborn d’Anccer est un peu plus unique que les autres, avec trois matériaux différents. Tout d’abord, les bords sont protégés par un pare-chocs en TPU souple, tandis qu’une plaque arrière en polycarbonate aide à tout garder en place. Mais ensuite, il y a une couche supplémentaire de cuir PU qui non seulement a fière allure, mais ajoute également un peu plus d’adhérence à votre téléphone.

16 $ sur Amazon

Incroyablement transparent : Osophter Clear Cover



La plupart des cas clairs sont simplement transparents, mais ce n’est pas le cas (jeu de mots) avec le couvercle transparent d’Osophter. Bien qu’il s’agisse toujours d’un étui transparent, vous pouvez choisir parmi une variété de modèles/nuances de couleurs qui font vraiment ressortir votre étui. Par exemple, il y en a un avec une superposition de peinture colorée, un autre avec une teinte rose sarcelle bicolore, et plus encore.

9 $ sur Amazon

Entièrement fermé : SupCase Unicorn Beetle Pro Series



Grâce à sa conception intégrale, le SupCase Unicorn Beetle Pro est l’un des étuis de protection Galaxy S20 FE les plus répandus sur le marché. En plus de la plaque arrière ultra-robuste, il possède une coque avant qui protège les bords de l’écran et dispose également d’un protecteur d’écran intégré. De plus, vous pouvez utiliser la béquille intégrée lorsque vous devez utiliser votre téléphone en mains libres.

À partir de 22 $ sur Amazon

Protection robuste : Étui OtterBox Symmetry Series pour Samsung Galaxy S20 FE – (FE uniquement) Noir



Otterbox est présent sur le marché des boîtiers et des accessoires depuis des années, et la société a finalement rejoint la mêlée S20 FE avec la série de boîtiers Symmetry. Cet étui utilise une conception à double couche, avec une coque intérieure en TPU et une plaque arrière en polycarbonate dur pour que tout reste en place.

48 $ sur Amazon

Protégez votre Galaxy S20 FE avec les meilleures coques

L’étui Parallax de Caseology pour le Galaxy S20 FE est facilement notre préféré de tous les étuis énumérés ci-dessus et pour une bonne raison. Le Parallax est un home run, grâce à une conception 3D unique à l’arrière qui fournit une couche supplémentaire de coussin sans interférer avec les capacités de charge sans fil de l’appareil. L’étui comporte également des bords surélevés pour une protection supplémentaire autour de l’écran et du module de caméra arrière, garantissant ainsi que l’un des meilleurs téléphones Android de 2021 reste en parfait état pour toujours.

D’un autre côté, le Rugged Armor de Spigen est un choix évident non seulement pour le Galaxy S20 FE, mais pour n’importe quel smartphone moderne. Si vous n’avez jamais essayé le Rugged Armor, vous serez agréablement surpris par son matériau TPU souple, qui offre un peu plus d’adhérence que les autres. De plus, la technologie « Air Cushion » de Spigen ajoute une protection supplémentaire aux quatre coins pour aider à absorber les chocs et les impacts.

