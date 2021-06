Meilleurs étuis Samsung Galaxy S20 FE 2021

Meilleur

Les étuis sont pratiquement nécessaires de nos jours, ce qui reste vrai pour ceux qui recherchent les meilleurs étuis Galaxy S20 FE. Le Galaxy S20 FE pourrait être un excellent moyen pour Samsung de posséder le marché des téléphones de milieu de gamme, car il possède toutes les spécifications que vous pourriez souhaiter avec un design élégant et de nombreuses options de couleurs parmi lesquelles choisir. Une fois que vous avez trouvé le bon étui et l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S20 FE, vous serez comme sous la pluie et prêt à tout faire.

Effets 3D : Caseology Parallax pour Samsung Galaxy S20 FE 5G



Choix du personnel

Le Caseology Parallax est l’un de ces cas qui sont devenus un favori pour beaucoup. La conception 3D unique à l’arrière améliore l’adhérence et l’ergonomie, tandis que le reste de l’étui vous offre la protection dont vous avez besoin. Caseology garantit également que cet étui peut être utilisé avec la plupart des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S20 FE tout en maintenant la prise en charge du chargement sans fil.

À partir de 15 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Le classique : Spigen Rugged Armor conçu pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G



Pendant des années, Spigen a régné en maître comme l’un des meilleurs fabricants de boîtiers, en grande partie grâce à la série Rugged Armor. C’est l’un des meilleurs étuis Galaxy S20 FE avec son design léger et sa technologie Air Cushion pour une meilleure absorption des chocs. De plus, vous obtenez ce design classique que Spigen propose depuis des années.

12 $ sur Amazon

Directement de Samsung : Samsung Silicone Cover



Peu de choses valent mieux qu’un étui en silicone pratique, et Samsung le propose avec son étui en silicone. Cet étui s’enroule autour des quatre coins tout en laissant beaucoup de place en bas pour les haut-parleurs et le port de charge.

À partir de 12 $ chez Amazon 30 $ chez Samsung

Clairement parfait : la série i-Blason Ares conçue pour le Samsung Galaxy S20 FE



Ce boîtier en deux étapes coche toutes les cases : il a un dos transparent pour que la couleur de votre FE puisse briller, il a un pare-chocs bicolore robuste qui protège contre les chutes et ajoute de l’adhérence, et parce que le pare-chocs est disponible en cinq combinaisons de couleurs différentes, il y en a une pour presque toutes les couleurs FE, mais j’ai un faible pour ce vert menthe et le violet.

À partir de 18 $ sur Amazon

Transportez tout ensemble : portefeuille à rabat en cuir Kowauri



Entre Samsung Pay et Google Pay, votre S20 FE est déjà un portefeuille, alors pourquoi ne pas emporter vos identifiants et encaisser pour le rendre officiel ? Cet étui portefeuille est disponible en cinq couleurs et peut contenir deux cartes et de l’argent. Il a des aimants pour rester fermé sans sangles encombrantes, et il fonctionne également comme une béquille.

11 $ sur Amazon

Couleur et protection sobres : Ringke Onyx



Le boîtier en TPU de Ringke a une longueur d’avance sur le Spigen Rugged Armor en ce sens qu’il est disponible en trois couleurs, pas seulement en noir de base, et il a également une texture légèrement plus riche à l’arrière. Il y a aussi une belle lèvre autour du module de l’appareil photo et même des points d’ancrage pour attacher un cordon ou un charme de téléphone.

12 $ sur Amazon

Stand it up: Samsung Clear Standing Cover



Peu importe la taille d’un téléphone. Mais, être capable de le soutenir pour regarder certains YouTube peut être très utile. Avec la coque transparente pour le Galaxy S20 FE, vous obtiendrez une béquille intégrée à l’arrière ainsi qu’une coque en TPU transparente enveloppant votre appareil.

La sensation du cuir : Spigen Monument



Le Spigen Monument est une nouvelle entrée dans la vaste gamme d’excellents étuis de la société. Il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne le design, car il est doté de la technologie Air Cushion de Spigen tout en étant fait d’un matériau TPU. Au lieu de cela, la caractéristique déterminante du monument est un design unique à l’arrière avec une finition texturée en haut et une finition lisse mais mate en bas.

À partir de 16 $ sur Amazon

Simplement solide : Housse de protection Osophter



La protection est le nom du jeu lors de la recherche des meilleurs étuis Galaxy S20 FE, et Osophter offre. La housse de protection est fabriquée à partir d’une combinaison de TPU et de polycarbonate, assurant la meilleure absorption des chocs possible. Vous avez le choix entre quatre couleurs, vous pouvez donc faire correspondre la couleur de votre coque à la couleur de votre téléphone.

À partir de 9 $ sur Amazon

Protection vibrante : étui mince en silicone liquide Weycolor



Si vous recherchez des étuis aux couleurs plutôt uniques et vibrantes à coupler avec le Galaxy S20 FE, vous avez de la chance. Les étuis en silicone liquide de Weycolor sont disponibles en trois couleurs vives, ainsi qu’une option noire unie. Quant à la protection, elle est en silicone, ce qui la rend facile à nettoyer et ajoute un peu d’adhérence supplémentaire.

9 $ sur Amazon

Adhérence supplémentaire : Anccer Newborn Series



La série Anccer Newborn est un peu plus unique des autres avec son utilisation de trois matériaux différents. Tout d’abord, les bords sont protégés par un pare-chocs en TPU souple, tandis qu’une plaque arrière en polycarbonate aide à tout garder en place. Mais ensuite, il y a une couche supplémentaire de cuir PU qui non seulement a fière allure, mais ajoute un peu plus d’adhérence à votre téléphone.

À partir de 13 $ sur Amazon

Anti-jaunissement : Ferilinso Clear Case avec protecteurs d’écran



Il y a une préoccupation avec certains cas clairs concernant le développement d’une teinte jaune au fil du temps. Cependant, ce ne sera pas vraiment un problème avec le Ferilinso Clear Case, qui utilise un revêtement pour protéger contre les empreintes digitales et les problèmes potentiels de jaunissement. Ferilinso comprend également deux protecteurs d’écran en verre trempé pour que vous puissiez protéger votre S20 FE sous tous les angles.

5 $ sur Amazon

Familier et protecteur : Étui OtterBox Symmetry Series pour Samsung Galaxy S20 FE 5G – Noir



Otterbox est dans le jeu des boîtiers depuis des années et la société a finalement rejoint la mêlée S20 FE avec la série de boîtiers Symmetry. Cet étui utilise une conception à double couche, avec une coque intérieure en TPU et une plaque arrière en polycarbonate dur pour que tout reste en place.

50 $ sur Amazon

Entièrement fermé : SupCase Unicorn Beetle Pro Series Conçu pour Samsung Galaxy S20 FE



Grâce à sa conception intégrale, le SupCase Unicorn Beetle Pro est l’un des étuis les plus protecteurs du marché. En plus de la plaque arrière ultra-robuste, l’UB Pro possède une coque avant qui protège les bords de votre écran et dispose d’un protecteur d’écran intégré. De plus, vous pouvez utiliser la béquille intégrée lorsque vous devez utiliser votre téléphone en mode mains libres.

De belles couleurs : Vinve Gradient Case



Obtenir une coque transparente en TPU sera la clé avec le Galaxy S20 FE, mais pourquoi ne pas ajouter un peu plus de personnalité ? Avec le Vinve Gradient Case, c’est exactement ce que vous pouvez faire avec son design de couleur dégradée, allant du violet d’un côté au rose de l’autre. Il y a même un endroit pour mettre une lanière si vous voulez garder votre S20 FE attaché à votre poignet pendant que vous êtes en déplacement.

10 $ sur Amazon

Protégez-le avec les meilleurs étuis Galaxy S20 FE

L’étui Parallax de Caseology pour le Galaxy S20 FE est rapidement devenu un favori des fans pour les appareils récemment lancés, et pour une bonne raison. Le Parallax est un home run avec un design 3D unique à l’arrière pour fournir un coussin supplémentaire sans sacrifier la compatibilité de charge sans fil. Le boîtier comporte également des lunettes surélevées pour une protection supplémentaire autour de l’écran et du module de caméra arrière. Cela garantit que l’un des meilleurs téléphones Android de 2021 reste intact.

D’un autre côté, le Spigen Rugged Armor est l’un de ces choix évidents pour à peu près tous les smartphones sortis au cours des 5 dernières années. La société a continué à publier des versions de son étui le plus populaire pour chaque appareil, y compris le Galaxy S20 FE. Si vous n’avez jamais essayé le Rugged Armor, vous serez agréablement surpris par son matériau TPU souple, qui offre un peu plus d’adhérence que les autres. De plus, la technologie Air Cushion de Spigen ajoute une protection supplémentaire aux quatre coins pour aider à absorber tout choc.

