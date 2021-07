Meilleurs étuis Samsung Galaxy S20 Plus 2021

Meilleur

Les meilleurs étuis Samsung Galaxy S20+ protègent votre téléphone audacieux sans dissimuler ce qui le rend si frappant. Le Galaxy S20+ est la boucle d’or des trois téléphones Galaxy S20 et s’est avéré être la variante la plus populaire sur la plupart des marchés. Si vous vous êtes procuré une unité avant l’arrêt du téléphone, procurez-vous le meilleur étui Galaxy S20+ et profitez-en pour les années à venir !

Meilleure coque Galaxy S20+ pour la plupart des gens : Spigen Liquid Air Armor



Choix du personnel

Spigen fabrique l’un des étuis monocouches les plus populaires sur le marché, le Rugged Armor, mais le Liquid Air n’est pas seulement un look plus frais, mais il a une bien meilleure adhérence grâce à cette texture de diamant à l’arrière.

12 $ chez Amazon 20 $ chez Spigen

Style durable : Samsung Kvadrat Cover



Samsung se lance cette année dans des étuis respectueux de l’environnement, et l’étui Kvadrat est beau et se sent encore mieux. Cet étui est fait de matériaux recyclés, est 100 % compostable et est disponible en vert, gris et rouge.

À partir de 35 $ sur Amazon

Pour un monde cruel et cruel : ArmadilloTek Vanguard Conçu pour l’étui Samsung Galaxy S20 Plus



Nos téléphones sont nos bouées de sauvetage, et la protection contre les chutes et les bouchons anti-poussière robustes de ces étuis peuvent aider votre S20+ à survivre à ce que la vie lui réserve. Il a également une béquille qui fonctionne bien en mode portrait ou paysage.

À partir de 19 $ chez Amazon 24 $ chez Walmart

Contrôle clair : Caseology Solid Flex Crystal



Cet étui transparent de marque nous offre le meilleur de tous les mondes : des coussins d’air pour protéger les coins, met en valeur le style signature de Samsung et ajoute une grande adhérence pour moins qu’une grande pizza.

8 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Revêtement élégant : coque arrière en cuir Samsung



Les étuis en cuir de Samsung sont toujours un succès, et bien que le S20+ ne soit pas disponible dans autant de couleurs que le S20 ordinaire, la housse en cuir est toujours disponible en six teintes, bien que le rouge rubis me soit certainement le plus frappant.

28 $ chez Amazon 41 $ chez Walmart

Prêt pour la guerre : UAG Pathfinder



Cet étui testé contre les chutes a une prise robuste, des coins robustes et de gros boutons pour ceux qui sont rudes avec leur téléphone ou qui ont tendance à emmener leur téléphone dans des aventures intenses.

Sensation de luxe pleine fleur : Snakehive Vintage Wallet



En ce qui concerne les portefeuilles, même Samsung et Bellroy ne se sentent pas aussi bien dans la main que Snakehive. Cet étui portefeuille européen en cuir nubuck pleine fleur est disponible dans plus d’une demi-douzaine de couleurs, et vous pouvez obtenir des initiales en relief sur le coin avant.

39 $ sur Amazon

Héros hybride : Caseology Parallax pour Samsung Galaxy S20 Plus



Combinez l’adhérence et la flexibilité du polyuréthane thermoplastique (TPU) avec la stabilité et la brillance du plastique dur, ajoutez une texture peu profonde à l’arrière et des coloris bicolores chics, et vous avez un gagnant.

À partir de 12 $ chez Amazon À partir de 15 $ chez Walmart

Comme si de rien n’était : la coque Totallee Thin Galaxy S20+



Les étuis minces de Totallee sont sans marque, ultra-légers et ultra-fins. Si vous détestez les étuis parce qu’ils sont encombrants, Totallee est fait pour vous. Celui-ci est disponible dans un étui rigide noir ou transparent plus souple.

10 $ sur Amazon

Affirmation robuste : Supcase UB Style



Le style Unicorn Beetle de Supcase offre une plaque arrière cristalline tandis que le TPU bicolore épouse les côtés de votre téléphone et le maintient en sécurité. Il est disponible en noir partout, mais si vous regardez autour de vous, vous pouvez aussi trouver du bleu et du violet !

13 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Durabilité double couche : Étui OtterBox Commuter Series pour Galaxy S20+



OtterBox offre sa protection de marque dans le style hybride classique avec la série Commuter. Ce n’est pas aussi facile à enfiler que le Symmetry, mais c’est aussi plus abordable pour le même niveau de protection.

40 $ chez Amazon 26 $ chez Best Buy

Presque invisible : Ringke Air



Laissez cette fine coque en TPU s’accrocher à votre Galaxy S20+ et à toutes ses courbes pour que vous puissiez saisir votre nouveau téléphone en toute confiance. Ne vous attendez pas à beaucoup d’absorption des chocs, mais cela donnera au moins à votre nouveau téléphone une protection contre les rayures.

8 $ chez Amazon 8 $ chez Walmart

Toutes ces crêtes: Coque Samsung Galaxy S20+ Speck Presidio Grip



En termes simples, le Speck Presidio Grip a tout ce que vous pourriez demander. Les arêtes à l’arrière permettent une meilleure adhérence, il y a une protection contre les chutes de 13 pieds et la protection microban maintient les bactéries à distance.

28 $ chez Amazon 7 $ chez Walmart

Beau et durable : Miracase Marble Full Body



Qui a dit que les jolies coques devaient être délicates ? Miracase apporte un cadre avant stabilisant à cette coque en TPU mince qui est ornée de marbre bicolore et d’accents scintillants en or rose. Vous pouvez également l’obtenir en lavande ou en sarcelle.

17 $ sur Amazon

Protection végétale : tech21 Pure Clear pour Galaxy S20+



Tech21 fabrique le boîtier PureClear avec des matériaux durables à base de plantes, tout en le rendant durable et résistant aux chutes. Il dispose également d’un BioShield qui est censé garder votre téléphone propre et sans germe.

12 $ sur Amazon

Quelles sont les meilleures coques Galaxy S20+ ?

Si vous voulez une protection fine pour votre Galaxy S20+, prenez le Spigen Liquid Air ou le Caseology Solid Flex Crystal afin que votre S20+ ait au moins un peu de protection contre les éraflures, les rayures et les glissades.

Si vous voulez une protection plus robuste, je suis fan de la série ArmadilloTek Vanguard depuis quelques années maintenant. La béquille rabattable à plat sert également de prise de téléphone provisoire tout en se faufilant à travers une foule, et malgré le dos plus costaud de l’étui, elle prend toujours en charge le chargement sans fil afin que vous puissiez garder ces rabats anti-poussière couvrant solidement votre port USB-C et empêchant la peluche et le sable.

Il existe d’excellents étuis pour tous les modèles S20, et nous avons également rassemblé nos étuis Galaxy S20 et Galaxy S20 Ultra préférés pour vous aider à trouver plus d’idées pour l’étui parfait pour votre nouveau téléphone parfait.

De quelle protection avez-vous besoin dans un étui ?

Le Galaxy S20+ est un téléphone assez volumineux, mais le niveau de protection dont il a besoin dépend de vous. Si vous n’êtes pas du genre à vous éloigner et à garder votre téléphone près de vous, tout ce dont vous aurez besoin est une adhérence supplémentaire et une protection contre les rayures, mais pensez à prendre un étui mince qui garde une bonne lèvre autour du module de l’appareil photo.

Pour la plupart, je recommande un étui avec au moins une certaine absorption des chocs pour la protection contre les chutes. Vous n’avez pas besoin de chars robustes de qualité militaire, mais avoir des coins à coussin d’air ou de la mousse absorbant les chocs dans les coins vaut la peine d’être protégé. C’est la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des cas de cette rafle.

Si vous êtes dur avec votre téléphone ou si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, vous devriez envisager la protection robuste de l’ArmadilloTek, de l’UAG ou de l’OtterBox. Ou vraiment, l’un des excellents étuis de notre liste des meilleurs étuis pour charges lourdes.

Quel matériau de coque est le meilleur pour mon téléphone ?

Les matériaux de boîtier dépendent du style de boîtier souhaité, mais honnêtement, très peu de boîtiers n’utilisent qu’un seul type de matériau de nos jours, à moins qu’il ne s’agisse d’un boîtier en TPU. Le TPU (polyuréthane thermoplastique) est flexible, peu coûteux à fabriquer et peut être moulé dans à peu près n’importe quelle forme et couleur que vous voulez. Cela fait du TPU un bon matériau pour les boîtiers fins et moyens, ainsi que le matériau de la couche interne de facto dans les boîtiers hybrides et les boîtiers les plus transparents.

Les boîtiers hybrides sont généralement constitués de TPU et de polycarbonate, un plastique dur, mais certains utilisent également du cuir, du bois ou du métal. Le métal n’est pas idéal dans une coque de téléphone car il est plus lourd et interfère avec le chargement sans fil, mais le cuir peut durer longtemps si vous en prenez bien soin. Les étuis en cuir sont plus épais mais peuvent vieillir si gracieusement, et ils sont également utilisés dans la plupart des étuis portefeuille pour le S20+.

Un autre matériau que les utilisateurs cherchant à garder un téléphone en parfait état à l’intérieur d’un étui pourraient vouloir rechercher sont les étuis doublés de microfibre. La doublure en microfibre peut empêcher l’intérieur d’un étui – ou la saleté qui se faufile entre un téléphone et son étui – de rayer l’appareil.

Devriez-vous acheter uniquement des étuis de marques que vous connaissez et en qui vous avez confiance ?

Le dicton “vous en avez pour votre argent” est bien antérieur aux étuis pour smartphones, mais ce n’est pas le seul critère permettant de mesurer la qualité d’un étui. Bien que je sois le premier à dire que j’ai une liste de fabricants de boîtiers que j’ai tendance à privilégier, je sais aussi de première main qu’une marque de confiance peut vous faire payer cher son prestige.

Il existe de nombreux cas parfaitement fins en dehors des marques connues, et vous pouvez économiser quelques dollars si vous savez comment juger un cas sans nom. Il n’y a peut-être pas encore de critiques, mais si la liste contient de bonnes photos du boîtier et que les cas précédents de la marque ont des critiques décentes, vous pouvez probablement tenter votre chance. N’achetez pas un étui dont les frais d’expédition sont plus élevés que l’étui et rappelez-vous que si un prix semble trop bas pour être vrai, il l’est presque toujours.

Avec le temps, les prix des étuis de prestige baissent souvent. Par exemple, la série OtterBox Defender a été lancée début 2020 à deux fois le prix qu’elle vend aujourd’hui. D’un autre côté, les boîtiers S10 d’Urban Armor Gear et de Snakehive sont généralement aux mêmes prix qu’il y a un an, ce n’est donc pas une règle universelle.

