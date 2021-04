Meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 2021

Meilleur

Les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 protégeront non seulement votre nouveau smartphone, mais le garderont aussi élégant que vous. Que vous préfériez un étui transparent, un étui à rabat, quelque chose de coloré ou quelque chose de robuste, avec un téléphone aussi populaire que le Galaxy 21, vous avez des options. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Galaxy S21 que vous pouvez acheter aujourd’hui. La meilleure partie de tout est que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour garder votre Galaxy S21 en bon état à long terme!

Coloré et bien texturé: Casology Nano Pop



Choix du personnel

Le Galaxy S21 est le premier téléphone Android à recevoir la série Nano Pop de Caseology, et cela valait la peine d’attendre à 110%. La texture de ce boîtier est plus adhérente que la Parallax préférée de longue date de Casology, et les combinaisons de couleurs ici sont audacieuses, belles et absolument apparentes autour de la découpe de la caméra sur le S21.

À partir de 16 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Prise mince et grain: série Ringke Onyx



Si vous souhaitez simplement ajouter de l’adhérence à votre petit Samsung glissant, la série Onyx de Ringke propose deux variantes à découvrir. L’Onyx normal est disponible en trois couleurs unies avec des motifs Onyx Design sur une toile noire. Il y a une belle texture antidérapante sur le boîtier et même des points d’ancrage pour attacher une lanière ou une dragonne.

13 $ chez Amazon (Onyx) 14 $ chez Amazon (Onyx Design)

Une véritable protection éprouvée: la série ArmadilloTek Vanguard pour Galaxy S21



ArmadilloTek fabrique certains des coques de téléphone les plus robustes de ce côté du Pecos, et sa célèbre collection Vanguard est l’une des meilleures. Il est classé MIL-STD-810G, ce qui est le double de la note de test de chute militaire régulière, ce qui signifie que le S21 peut survivre à une chute allant jusqu’à 20 pieds! Il est livré avec une béquille intégrée et est compatible avec le chargement sans fil.

À partir de 20 $ chez Amazon

Coupe et sensation haut de gamme: Housse en cuir



L’étui en cuir de Samsung est non seulement l’un des meilleurs étuis de première partie que vous puissiez acheter, mais c’est aussi l’un des meilleurs étuis en cuir pour la période S21. C’est un super look et une super sensation dans la main, mais je vous préviens que ce boîtier n’offre aucune lèvre autour de l’écran. Il s’agit d’un étui haut de gamme, mais ce n’est en aucun cas une protection robuste.

50 $ chez Samsung 47 $ chez Amazon

Pensez à l’intérieur de la boîte: Otterbox Symmetry Case



Il existe peu de séries de cas aussi instantanément reconnaissables et implicitement fiables que la série OtterBox Symmetry. J’adore la couleur audacieuse Scuba Blue disponible cette année, elle est absolument magnifique en personne et elle a la durabilité d’OtterBox pour sauvegarder ce joli visage. Il y a aussi du noir et un Shell Shocked Pink marbré si vous avez besoin de plus de piquant.

À partir de 36 $ chez Amazon À partir de 39 $ chez Best Buy

Trésor transparent: série U by UAG Lucent



Les étuis transparents représentent une part importante du marché des étuis S21 car ils vous permettent de montrer ces merveilleuses couleurs sur le bébé S21. Bien que le Lucent ne soit pas l’étui transparent le plus abordable, il possède une excellente adhérence, un motif de points amusant à l’arrière pour rendre les taches moins visibles et quatre options de couleurs translucides.

30 $ chez Amazon

Protection contre les chutes: Incipio Grip Case



L’Incipio Grip est capable d’amortir votre Galaxy S21 contre les chutes jusqu’à 14 pieds, grâce à sa construction Impact Strut. Comme d’autres sur cette liste, il présente des propriétés antimicrobiennes qui peuvent éliminer jusqu’à 99,9% des bactéries. Nous aimons aussi beaucoup ce coloris Midnight Blue et le motif texturé ajouté sur les côtés qui le rend difficile à déposer.

Stand et livrer: Étui de béquille en métal ESR



Cet étui permet de regarder des vidéos ou d’effectuer des appels Duo ou Zoom mains libres plus facilement que jamais grâce à sa béquille unique, réglable jusqu’à 60 degrés. Les coins surélevés et le polymère flexible lui confèrent une protection supplémentaire. Vous pouvez en choisir un en noir ou transparent pour aller avec la couleur S21 de votre choix.

À partir de 15 $ chez Amazon

Cas clé bas: Boîtier Spigen Liquid Air Armor



L’étui Spigen Liquid Air Armor est l’un de nos étuis de smartphone préférés de tous les temps. Il est mince et discret tout en protégeant en toute sécurité votre précieux appareil. La texture légère à l’arrière rend non seulement le téléphone plus facile à saisir que les étuis lisses, mais c’est un véritable plaisir à tenir. De combien de cas pouvez-vous dire cela?

14 $ chez Amazon

Élégance simple: portefeuille OCASE Retro Series



Bien qu’il existe un design plus moderne pour cette série, je préfère le flair supplémentaire et la liaison de la série Retro. L’ensemble des fonctionnalités pour les deux est le même, jusqu’au blocage RFID pour éviter que vos cartes ne soient écrémées par quelqu’un dans la rue. Les choix de couleurs ici sont agréables et sobres, mais j’aime particulièrement le bleu marine.

21 $ chez Amazon

Grand dégradé: étui Speck Presidio Perfect-Clear Ombre



Speck vous offre une protection contre les chocs jusqu’à 13 pieds contre les chutes, et cette ombre rose fanée est parfaite pour les couleurs Phantom White, Phantom Pink et même Phantom Black du S21. Le boîtier intègre également la technologie antimicrobienne Microban pour vous protéger des bactéries de surface (mais elle ne tuera pas les virus).

34 $ chez Amazon

Robuste et texturé: Cas de parallaxe de caséologie



La ligne Caseology Parallax est l’un de nos cas préférés. Il est abordable, élégant, protecteur et agréable à tenir. De plus, il est disponible en plusieurs couleurs intéressantes, notamment le noir mat, le gris cendré, le rose et notre préféré – le violet. J’adore le style ici, mais le pare-chocs n’est pas aussi adhérent que le Nano Pop.

17 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Basique en jean bleu: étui en denim patchwork SQM



Cet étui offre une protection antichoc avec une touche de charme en denim. Le dos texturé a une sensation agréable dans la main et aide à la préhension, et son profil mince et léger vous fait presque oublier que vous avez même un étui dessus. Toute la gamme de découpes parfaitement et le chargement sans fil fonctionne à travers le boîtier comme un charme.

11 $ chez Amazon

Sécurité transparente: étui à armure rigide antidérapante Restoo



La conception du matériau hybride de cette coque signifie qu’elle est à la fois solide, flexible et peut protéger les côtés, le dos et les coins de votre S21. Il y a des arêtes surélevées et une texture à l’arrière qui rend le boîtier saisissable sans ajouter de poids. Le panneau arrière est clair pour exposer les belles couleurs S21, mais vous obtenez toujours des touches de couleur sur les côtés et les coins en bleu, noir ou rouge.

17 $ chez Amazon

Simple et sophistiqué: coque en TPU flexible Osophter



Parfois, les options les plus simples sont les meilleures, et c’est le problème avec ce cas. Les coques en TPU sont bien connues pour leur capacité à à la fois amortir et protéger votre téléphone des chutes tout en étant confortables dans la main. Cet étui est disponible en bleu marine, noir, gris et rouge et protège parfaitement le boîtier de la caméra du S21.

9 $ chez Amazon

Quels sont les meilleurs coques Galaxy S21?

Le Samsung Galaxy S21 sera certainement parmi les meilleurs téléphones Android de l’année. Ces appareils haut de gamme exigent les meilleurs soins, et pour cela, vous voudrez choisir un étui robuste et élégant.

Ma préférence personnelle est d’avoir un étui élégant qui équilibre la protection, le poids, la minceur et la sensation. À cette fin, je pense que la Caseology Nano Pop est la meilleure option globale. Bien que la texture à l’arrière ne soit pas aussi épaisse que la Caseology Parallax, elle est plus adhérente dans la main – en particulier autour du pare-chocs – et l’accent audacieux autour du module de caméra attire le regard.

Si vous voulez la protection la plus robuste que vous puissiez obtenir, vous devriez envisager un étui robuste comme la série Armadillotek Vanguard. Non seulement il est construit comme un char, mais la béquille intégrée fonctionne à la fois en mode paysage pour regarder YouTube et en portrait pour les appels Zoom avec vos amis et votre famille. J’aime aussi la série Otterbox Symmetry – le boîtier central ci-dessus – mais notez qu’il y a un léger espace à côté du flash qui pourrait attraper des peluches ou des débris dans votre poche.

Il y aura sûrement plus de super étuis Galaxy S21 ajoutés à cette liste, alors continuez à vérifier les mises à jour, ainsi que nos rafles des meilleurs étuis portefeuille S21 et des étuis robustes S21. Nous avons également compilé des rafles de cas pour tous les modèles Galaxy S21, y compris les meilleurs étuis Galaxy S21 + et les meilleurs étuis Galaxy S21 Ultra, si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez l’un des plus gros appareils. Pendant que vous y êtes, allez-y et choisissez également l’un des meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S21!

