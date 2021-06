Meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 Plus 2021

Meilleur

Nous avons rassemblé les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21+ que nous avons pu trouver, car nous savons à quel point il est important de garder votre nouveau smartphone précieux et coûteux en sécurité et protégé pendant toute sa durée de vie. Certains de ces étuis offrent une protection maximale, tandis que d’autres présentent cet incroyable style Samsung. Tenez compte du facteur de forme, de la couleur et de l’épaisseur qui vous conviennent le mieux lorsque vous recherchez un étui dans cette liste.

Exclusivité du Plus : Samsung Kvadrat Cover



Samsung a pris un coup de pouce en matière de durabilité en 2021, et cette jolie coque texturée fait partie de cette initiative. Entièrement fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées, le boîtier empêche non seulement les nouveaux matériaux d’entrer dans le flux de produits, mais il peut également être composté ! La texture le rend facile et confortable à tenir tout en offrant une protection. Vous pouvez en choisir un en violet ou un superbe gris argenté.

À partir de 29 $ chez Amazon 35 $ chez Samsung

Un plaisir à tenir : Caseology Parallax Case



Ce n’est pas souvent que vous trouvez l’un des étuis les plus esthétiques et les plus protecteurs d’une grande marque à ce prix, mais c’est exactement ce que vous obtenez avec le Caseology Parallax. Disponible en gris cendré, rose indi, noir mat et violet, cet étui s’intègre parfaitement à votre S21+. Le motif texturé du dos est visuellement attrayant avec une prise solide et une protection contre les chutes de qualité militaire.

17 $ chez Amazon 17 $ chez Walmart

Poignée colorée : Ringke Air-S Case



Ringke est mieux connu pour ses boîtiers clairs, mais j’adore la série Air-S depuis sa sortie il y a un peu plus d’un an. Alors que la plupart des étuis en TPU sont noirs ennuyeux, Ringke apporte une couleur et un ajustement discrets tout en gardant les choses compactes. Vous remarquerez une petite encoche sur le côté de cet étui, vous permettant d’y accrocher une dragonne, un cordon ou une breloque pour téléphone.

12 $ sur Amazon

Protection de niveau militaire : UAG Pathfinder



Urban Armor Gear est l’une des marques de mallettes robustes les plus anciennes et les plus fiables sur le marché, et le Pathfinder en est l’une des principales raisons. Il est testé MIL-STD 810G pour résister à plus de 20 chutes de 4 pieds, et le boîtier à motif en nid d’abeille garde toujours sa taille gérable.

40 $ sur Amazon

Paillettes Galaxy : Paillettes à cristaux liquides Spigen



Spigen fabrique des étuis simples, pratiques et parfois élégants aussi ! C’est certainement le cas ici avec le Liquid Crystal Glitter. Le boîtier lui-même est principalement transparent, ce qui vous permet de voir le magnifique dos de votre appareil S21+, et le motif pailleté ajoute une touche de style tout en masquant les égratignures ou les taches mineures. De plus, il est léger et très fin.

13 $ sur Amazon (Paillettes) 12 $ sur Amazon (clair)

Protection sensation premium : Poetic Spartan Series



Le Spartan de Poetic est comme le monarque UAG rehaussé de cuir, et la série ArmadilloTek Vanguard à béquilles audacieuses avait un bébé aux couleurs vives. Je suis amoureux des couleurs vives proposées ici, et contrairement à la plupart des coques résistantes, Poetic a conservé le protecteur d’écran intégré !

À partir de 25 $ chez Amazon À partir de 25 $ chez Walmart

Le plus fin disponible : Totallee Ultra Thin pour Galaxy S21+



Si l’idée de grossir votre S21+ déjà assez volumineux vous semble absolument répugnante, Totallee a l’étui dont vous avez besoin. Cet étui de 0,02 pouce ajoute une adhérence et une protection contre les rayures sans aucun excès de matériau ou de marque. N’oubliez pas qu’il n’aura pas beaucoup de protection contre les chutes car il n’y a que peu d’absorption d’impact possible avec ce petit matériau.

10 $ sur Amazon

Ne peut pas embrumer l’étui: Étui Speck Presidio Perfect Mist



Les étuis Speck s’adaptent toujours parfaitement et offrent une excellente protection dans un boîtier mince. Le Presidio Perfect Mist a une finition mate douce au toucher qui vous permet de voir juste un peu du beau téléphone en dessous tout en le protégeant des chutes jusqu’à 13 pieds. Vous êtes également protégé des germes grâce à sa technologie Microban intégrée.

31 $ sur Amazon

Construit comme un tank : ArmadilloTek Vanguard Case



ArmadilloTek peut toujours être compté parmi les premiers étuis robustes à commercialiser pour un nouveau téléphone Galaxy, y compris le S21+. Non seulement votre Samsung sera installé en toute sécurité dans un boîtier qui double les normes de test de chute militaire standard tout en permettant le chargement sans fil et en protégeant votre port USB-C avec un rabat anti-poussière.

À partir de 15 $ sur Amazon

Protégez vos caméras : Nillkin CamShield Pro Series



Alors que la plupart des étuis protègent les ports, panneaux et boutons de votre Galaxy S21+, le CamShield Pro vous permet de protéger vos caméras de manière plus sécurisée. Lorsque vous n’utilisez pas les appareils photo, vous pouvez faire glisser l’obturateur pour protéger les objectifs de la saleté qui se trouve dans votre poche. Il existe également en bleu, mais le vert a l’air si attrayant.

À partir de 13 $ sur Amazon

Lecteur utilitaire : Spigen Slim Armor Case



Cet étui vous offre toute la protection des étuis Liquid Air de Spigen que nous aimons, avec en prime un compartiment portefeuille fin et coulissant. Stockez jusqu’à deux cartes de crédit ou de débit, ou même de l’argent liquide plié, ou continuez à utiliser Samsung ou Google Pay sur un lecteur NFC.

17 $ sur Amazon

Presque invisible : ESR Project Zero Clear Case



L’étui transparent d’ESR est mince mais facilement agrippable, permettant à la couleur de votre Galaxy S21 de briller tout en le protégeant des éraflures et des rayures. La lèvre autour de l’écran et de l’appareil photo n’est pas aussi haute que les autres boîtiers, mais cela le rend plus mince dans votre poche.

13 $ sur Amazon

Clairement durable : la série i-Blason Ares



Cet étui à plusieurs étages maintient votre S21+ en place avec un cadre en polycarbonate qui se place dans le pare-chocs hybride. Disponible en trois couleurs, cet étui transparent robuste est doté d’un rabat anti-poussière intégré pour protéger votre port USB-C.

À partir de 20 $ chez Amazon À partir de 20 $ chez Walmart

Emportez tout avec style : étui portefeuille Sheildon



Si votre téléphone est aussi gros que le Galaxy S21+ de 6,7 pouces, vous pouvez tout aussi bien fusionner votre portefeuille avec celui-ci, surtout lorsque vous pouvez l’obtenir en sept couleurs fabuleuses et qu’il comporte trois emplacements pour cartes et un rabat pour espèces. J’ai un faible pour le bleu royal, mais les nuances vertes et bordeaux sont également assez accrocheuses.

30 $ sur Amazon

La perfection de la symétrie : la coque Otterbox Symmetry pour Galaxy S21+



Les valises Otterbox peuvent coûter cher, mais elles nous ont prouvé à maintes reprises qu’elles justifient leurs dépenses. La gamme Symmetry est l’un de nos étuis Otterbox préférés car elle apporte cette norme de protection Otterbox tant vantée à un profil plus mince et plus léger. Vous pouvez en choisir un en noir classique ou en printemps pour quelque chose avec un peu plus de personnalité comme Rock Candy Blue ou ce rose Shell-Shocked Graphic.

À partir de 42 $ sur Amazon À partir de 42 $ Best Buy

Quelles sont les meilleures coques Galaxy S21+ ?

Nous pensons que le Galaxy S21+ pourrait bien être le téléphone le plus populaire de la série Galaxy S21, et il devrait concourir pour une place parmi les meilleurs téléphones Android sur le marché cette année.

Alors que vous payez plus pour la sensation haut de gamme d’un étui Samsung, l’étui Samsung Kvadrat est si unique en main. Il est fait de matériaux durables, ce qui signifie qu’il est meilleur pour vous et meilleur pour l’environnement qu’une autre dalle en plastique de base. Si vous recherchez la meilleure valeur globale, alors il est difficile de vous tromper avec ce Caseology Parallax clear qui offre l’équilibre parfait entre style, soutien et confort en main pour votre S21+.

Aussi grand et lourd que le Galaxy S21+, je recommande fortement d’opter pour un étui durable qui peut supporter une goutte ou deux avec style, comme le UAG Pathfinder ou la série ArmadilloTek Vanguard, qui a l’avantage supplémentaire d’une béquille qui fonctionne dans les deux paysages pour des vidéos et des portraits pour votre happy hour Zoom avec les filles.

Nous mettrons régulièrement à jour ce résumé car de plus en plus de boîtiers sont publiés pour le Galaxy S21+. N’oubliez pas que nous avons également des résumés des meilleurs étuis Galaxy S21 et des meilleurs étuis Galaxy S21 Ultra, au cas où vous optiez pour les modèles plus petits ou plus grands. Vous voudrez peut-être aussi chercher l’un des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S21 pendant que vous y êtes.

