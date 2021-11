Meilleurs étuis Samsung Galaxy Tab S7 Plus 2021

Meilleur

Coques Samsung Galaxy Tab S7 Plus Android Central 2021

L’une des meilleures tablettes Android ne mérite que les meilleurs étuis Galaxy Tab S7+. Le modèle a la capacité d’agir comme une tablette normale ou comme un ordinateur à part entière avec prise en charge d’applications multi-fenêtres lorsque vous avez besoin de faire avancer les choses. Que vous souhaitiez un étui, une housse de clavier ou simplement quelque chose pour protéger le dos contre les rayures, ce sont les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 à acheter en ce moment.

Robuste et beau : Spigen Tough Armor Pro Tab S7+



Spigen est une marque à laquelle nous faisons confiance avec nos téléphones Samsung depuis près d’une décennie. Pour une tablette aussi grosse et lourde que la Tab S7+, vous allez vouloir quelque chose de durable et de longue durée. La béquille de cette option est également belle et large.

27 $ chez Amazon 60 $ chez Spigen

Choix de valeur: Neepanda Slim Tri-Fold Smart Case



Vous voulez le style folio classique pour le S7+ sans vous ruiner ? Neepanda vous a couvert avec cet étui à trois volets qui vous permet de soutenir votre S7+. Il maintient également le S Pen rangé en toute sécurité à l’arrière afin qu’il puisse rester rechargé, une autre raison pour laquelle il est considéré comme l’un des meilleurs étuis Galaxy Tab S7 de cette liste.

15 $ sur Amazon

Expérience sur ordinateur portable : clavier Samsung Book Cover



Cette coque officielle est livrée avec un clavier et un trackpad intégrés pour que vous puissiez transformer votre Tab S7+ en un ordinateur portable avec le mode DeX. Il utilise des broches pogo pour se connecter, vous n’aurez donc jamais à vous soucier du Bluetooth inégal ou des piles mortes.

D’une beauté livresque : Infiland Multi-Angle Business Folio



Ce folio ressemble à un folio de cahier plus traditionnel qu’à un folio de tablette. Il est livré avec une poche à l’arrière pour ranger les documents ou un câble de charge pour un accès facile. J’aime particulièrement le fait que le rabat du folio recouvre la fente du S Pen.

À partir de 23 $ sur Amazon

Pour les pros en déplacement : Étui ProCase Folio avec porte-stylo S



Les professionnels et les étudiants en déplacement adoreront que ce folio soit livré avec une fente dédiée pour tenir le S Pen, ainsi qu’un design rabattable, de sorte qu’il sert également de support. Disponible en trois couleurs, le dos en ABS assure sa minceur tout en offrant une bonne couche de protection.

À partir de 20 $ sur Amazon

Triple menace : Poetic Explorer pour tablette Samsung Galaxy Tab S7 Plus



Cet élégant étui a une fente sur le devant et pour ranger le S Pen afin que vous puissiez le ranger de manière plus sûre à l’avance. Vos biens coûteux sont conservés en sécurité sous trois couches de matériaux de protection dans cet étui Poetic Explorer texturé en nid d’abeille.

À partir de 31 $ chez Amazon 34 $ chez Walmart

Prise en main facile : Poetic TurtleSkin



L’étui en silicone robuste de Poetic utilise sa forme plus épaisse et ses bords arrondis pour faciliter la prise en main par les petites mains tout en permettant des canaux qui aident à disperser la chaleur et à mieux diriger le son des haut-parleurs.

À partir de 21 $ chez Amazon 23 $ chez Poetic

Attaché : BRAECN Heavy Duty



Cette housse vous permet de la tenir ou de la soutenir de plusieurs manières : il y a une béquille à l’arrière, une dragonne intégrée pour la maintenir dans votre paume pendant des périodes prolongées, et il y a des points d’ancrage sur les coins pour utiliser un tour de cou ou un cordon .

À partir de 26 $ sur Amazon

Sur l’épaule : étui ZenRich avec porte-stylo S



Cet étui va encore plus loin pour les travailleurs sur le terrain et les autres personnes travaillant à l’extérieur ou constamment en déplacement avec l’inclusion d’une bandoulière pour que vous puissiez porter la tablette sur votre épaule. Il y a aussi un support S Pen intégré, une dragonne à l’arrière et une béquille. Choisissez également une couleur qui convient à votre style personnel.

À partir de 27 $ sur Amazon

Les meilleurs étuis pour Galaxy Tab S7+ renforcent votre expérience

Si vous voulez l’expérience folio classique, il est difficile de vous tromper avec le Neepanda Slim Tri-Fold, qui est très abordable et propose plusieurs options de couleurs. Ce folio est peut-être un peu moins flexible avec ses angles, mais il est plus fin, ce qui, je pense, compense largement le compromis. D’un autre côté, si vous avez besoin d’un folio plus ajustable, vous serez plus satisfait de l’Infiland Multi-Angle, qui a également l’avantage de couvrir complètement la fente du S Pen lorsqu’il est fermé avec ce rabat magnétique.

Si vous recherchez un étui plus rugueux – ce qui est parfaitement raisonnable avec une tablette de cette taille – mon argent est sur le Spigen Tough Armor, qui dispose d’une béquille robuste tout en gardant les choses relativement minces. Les découpes autour des ports et de la caméra sont savamment réalisées avec un rembourrage suffisant, de sorte que la connexion des câbles et des adaptateurs ne sera pas un problème. Ils ne sont pas non plus trop larges pour laisser votre tablette exposée.

Une fois que vous avez sélectionné la bonne coque, n’oubliez pas de prendre également un protecteur d’écran pour votre Galaxy Tab S7+ afin de vous assurer non seulement que le corps est protégé mais que l’écran est exempt de fissures, de taches, d’empreintes digitales, de poussière , et des débris.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Mettez-le sur mon onglet

Ce sont les meilleurs étuis Galaxy Tab S7 que vous pouvez acheter

Vous achetez une Galaxy Tab S7 ? C’est une tablette de grande taille qui a besoin d’une protection appropriée, sans oublier que vous aurez absolument besoin d’une béquille intégrée pour garder la tablette bien droite sur votre table pendant que vous travaillez, jouez à des jeux ou faites défiler sans réfléchir sur Twitter. Voici donc les cas sur lesquels vous et votre Galaxy Tab S7 pouvez compter.